Fonte: IPA Alfonso Signorini

Mattia Fumagalli è un famoso content creator, protagonista di diversi programmi tv tra cui Le Iene e Un contadino cerca moglie. Nel 2025 il giovane è stato scelto per essere uno degli inquilini della casa del Grande Fratello. Oltre le esperienze televisive, il gieffino è un maestro di scii da oltre dieci anni e, anche sul suo posto di lavoro, mostra tutta la sua esuberanza intrattenendo gli avventori delle piste non solo con le sue lezioni.

Mattia Fumagalli, la carriera

Mattia Fumagalli è nato nel 1986 a Valmadrera, quella che lui stesso definisce come una piccola città di provincia. Dalla biografia pubblicata sul suo sito personale, si evince che il concorrente del Grande Fratello 2024/2025 ha lasciato il paese natio a 18 anni per trasferirsi a Milano per motivi di studio, dove vive ancora adesso: “Nato nella bellissima cornice manzoniana del lago di Lecco. Ho vissuto in una piccola città di provincia, Valmadrera, fino ai 18 anni. Nel 2006 mi sono trasferito a Milano per frequentare lo IED e dove ancora risiedo”.

Mattia Fumagalli, che si fa chiamare La Fumagalla, lavora come: “Maestro di sci ai Piani di Bobbio dal 2010”. Lo sportivo propone ai suoi clienti lezioni dell’amata disciplina invernale ma anche: “Curve in pista, monologhi in seggiovia e chiacchiere senza filtro”.

Parallelamente al suo lavoro sulle piste da scii, il gieffino ha sempre coltivato le sue capacità creative sul suo account Instagram ufficiale che conta tantissimi followers e ha anche fondato una social media agency il cui ironico motto è: “Da un corso digitale a partner in crime. Innoviamo i tuoi social e il tuo brand. Abbattiamo l’ordinario e tuo cugino che ti fa tutto gratis”.

Ma Mattia Fumagalli è stato protagonista, negli anni, anche di diverse trasmissioni televisive. Nel 2016 ha partecipato, nella veste di corteggiatore, allo show Il contadino cerca moglie, mentre in seguito è stato uno dei protagonisti di Fantastico, credici!, in onda su Zelig Tv. Il maestro da sci è apparso anche in diverse puntate de Le Iene e dal 27 gennaio 2025 è parte del cast del Grande Fratello 2024/2025 insieme a Federico Chimirri. Il concorrente del famoso reality show gestisce anche un suo sito personale in cui: “Parlo con ilarità di moda, sci e attualità”.

Mattia Fumagalli, la vita privata

Mattia Fumagalli si racconta molto sui social con foto e video divertenti ma poco è noto della sua vita privata. Il gieffino si autodefinisce un: “Meme che cammina”, è dichiaratamente omosessuale ma non è noto se sia fidanzato o single. Il maestro da sci è solare, simpatico e curioso, come racconta lui stesso: “In me risiede e sempre risiederà l’imprevedibilità, l’anima e la curiosità di un teenager”.

Molti dei contenuti che Mattia Fumagalli condivide su Instagram, ironizzano sui social e sulla vita quotidiana. Ma sul suo canale ufficiale non mancano neanche le foto di meravigliosi paesaggi innevati, visto il suo lavoro a contatto con questo elemento naturale. Il gieffino condivide, però, anche delle riflessioni più profonde che trasmettono tutta la sua gioia di vivere: “Mai come oggi mi sento di darvi questa carica, motivazione. A volte è solo un passo a separarci dalla vita che vogliamo davvero. Non aspettare di avere il coraggio perfetto o il momento ideale: Inizia oggi, fai quella cosa. È il primo passo per vivere la vita che meriti”.