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IPA Stefano De Martino

Nell’ultima domenica di maggio, Stefano De Martino trova ad Affari Tuoi un degno rivale. Protagonista della puntata del 24 maggio 2026 è Gil, giovane che, così come sottolineato dallo stesso conduttore è “un vero pezzo di manzo”. De Martino si diverte a stuzzicare l’affascinante concorrente, suscitando il fastidio della (gelosissima) fidanzata.

Gil, il rivale di Stefano De Martino

Arrivato al centro dello studio per sfidare la sorte e tentare di tornare a casa con un bel malloppo, nella serata di domenica 24 maggio di Affari Tuoi c’è Gil, in arrivo da Brusson, piccolo comune da meno di 1.000 abitanti (piccolo ma ben noto ai turisti) in Valle d’Aosta. Così come da clichè, mentre durante la bella stagione lavora nell’azienda agricola di famiglia, allevando bovini, in inverno Gil si trasforma in un maestro da sci.

Un bel ragazzo giovane che fa il maestro di sci… la battuta è servita su un piatto d’argento, e Stefano De Martino coglie l’occasione al balzo, più e più volte. “Guardate che bel manzo vi ho portato”: così inizia la puntata, che prosegue poi sulla stessa linea. “So che d’inverno è tutto pieno, – scherza il conduttore ballerino – Ragazze che non hanno mai sciato, che hanno paura della montagna, che soffrono il freddo, hanno i geloni ai piedi… vogliono imparare tutte a sciare”.

Al coro di scherno si unisce anche Herbert Ballerina, che protesta: “Sfatiamo il clichè secondo cui il maestro di sci ci prova con le allieve”. Al che Stefano ribatte: “No, non ci prova. Da che mondo è mondo, il maestro di sci ci riesce”. E qui arriva anche un pizzico di finta umiltà: “Noi ci proviamo, questo ci riesce”. E chissà cosa dirà di tutto questo Sophie, la gelosissima fidanzata che guarda Gil da casa, mentre al suo fianco c’è il più tranquillo e riservato fratello Henri.

Ad Affari Tuoi anche Fred Di Palma

Gli occhi, per i motivi qui sopra ampiamente enunciati, stasera sono tutti per Gil, ma c’è un concorrente che, seppur per un attimo appena, è in grado di rubare il posto al centro della scena all’avvenente sciatore. Si tratta del nuovo pacchista in arrivo dal Friuli Venezia Giulia, che si fa notare per un nome decisamente particolare. O meglio, a stupire è l’associazione tra il nome e la professione: il friuliano si chiama Andrea Mele e di lavoro consegna frutta.

L’ospite più atteso, e anche il più applaudito, però è Fred De Palma. Il cantante si nasconde all’interno di uno dei pacchi blu di questa partita e, una volta aperto, arriva ad animare lo studio con una vivace esibizione canora. De Palma porta in studio il suo ultimo singolo, che si prepara già ad essere uno dei tormentoni dell’estate 2026: La testa gira. Un brano che mixa il rap ai suoni tipicamente latino americani, grazie al contributo di Emis Killa e della popstar brasiliana Anitta.

Il ritornello è ben noto al pubblico di Affari Tuoi, che lo canta a squarciagola. La testa gira è infatti uno dei brani che, nelle ultime settimane, scandisce i ritmi delle avvincenti partite. “Tu sei con noi tutte le sere, anche se non lo sai” scherza De Martino con Fred De Palma che, smentendolo, ammette di non perdersi neppure uno spezzone del game show Rai.