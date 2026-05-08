Affari Tuoi, Stefano De Martino viene zittito dalla concorrente. Poi annuncia il super ospite

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Nella puntata dell’8 maggio di Affari Tuoi, Stefano De Martino appare più scatenato che mai, fra gli scherzi con Herbert Ballerina e le battute alla concorrente. Mentre il conduttore annuncia l’arrivo di un nuovo ospite nello show di Rai 1.

Affari Tuoi, Stefano De Martino svela un nuovo super ospite

A giocare nella puntata dell’8 maggio di Affari Tuoi, Emanuela da Torino, arrivata nello studio del programma insieme alla sorella Benedetta. La concorrente, educatrice incinta e pronta a diventare mamma, è apparsa da subito piuttosto decisa, tanto da arrivare a zittire il presentatore.

La sua partita è iniziata benissimo con l’apertura del pacco che conteneva zero euro. Poco dopo Emanuela ha eliminato il pacco da 300mila euro e ha pescato il Vocavolario, una novità che è stata presentata da Herbert Ballerina e che presenta una frase scritta da lui.

La puntata è entrata nel vivo quando la pacchista, dopo aver rifiutato l’offerta del Dottore di 25mila euro, ha affermato di voler ascoltare solamente sè stessa. “Se vuoi allora noi stiamo zitti”, ha replicato con un sorriso Stefano De Martino, sempre pronto a scherzare con i suoi concorrenti.

I tiri successivi però non sono andati bene: Emanuela infatti ha visto sfumare sia il premio da 100mila euro che quello da 50mila euro. Dopo aver tritato l’ennesimo assegno, la concorrente ha cambiato il suo pacco con il numero 17. A far tremare la pacchista è poi arrivato un’offerta da 40mila euro del Dottore. Dopo averci pensato a lungo Emanuela ha scelto di cedere. Peccato però che il suo pacco contenesse proprio 200mila euro, una beffa finale che ha reso amari i suoi saluti.

Ma non è finita qui, perché durante la puntata Stefano De Martino ha anche fatto un annuncio importante. Il conduttore ha infatti svelato che nel prossimo appuntamento prenderà parte al programma Ditonellapiaga. Una grande novità dopo l’enorme successo della puntata con Jovanotti e Morandi.

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, quando finiscono

Dopo ipotesi e indiscrezioni, finalmente sappiamo quando terminerà Affari Tuoi. Sfumata l’idea di prolungare la trasmissione, arrivando addirittura sino a metà luglio, il programma di Stefano De Martino chiuderà i battenti a giugno, salutando i telespettatori.

La data da segnare è il 27 giugno 2026. Quel giorno a iniziare le consuete vacanze estive non sarà solamente Affari Tuoi, anche La Ruota della Fortuna si prenderà una pausa. La trasmissione, che va in onda ininterrottamente dal luglio 2025, subirà uno stop di qualche mese per poi tornare a settembre.

Se la sfida fra Gerry Scotti e Stefano De Martino subirà un momentaneo stop, i telespettatori potranno assistere ad un altro scontro. Quello fra Marco Liorni e Max Giusti. Il primo sarà alla guida del quiz show L’Eredità Estate, mentre il secondo sbarcherà su Canale 5 con The Wall.

I mesi estivi saranno l’occasione per Samira Lui e Gerry Scotti per concedersi un po’ di meritato riposo, dopo mesi fatti di ascolti stellari e una presenza fissa in tv. Stefano De Martino invece ne approfitterà per preparare il suo Sanremo 2027, sciogliendo alcuni nodi essenziali, fra cui quelli legati ai co-conduttori e agli ospiti.