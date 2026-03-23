Affari Tuoi, Stefano De Martino imbarazzato per il gesto del concorrente: “L’ho toccato”

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IPA Stefano De Martino

La puntata del 23 marzo di Affari Tuoi ha regalato un finale al cardiopalma, grazie ad un concorrente che non ha avuto paura di rischiare ed è riuscito, grazie a parlantina e faccia tosta, a mettere in imbarazzo persino Stefano De Martino.

Affari Tuoi, Stefano De Martino imbarazzato per Manuel del Piemonte

A giocare nella puntata del 23 marzo di Affari Tuoi, Manuel del Piemonte. Il concorrente ha raccontato a Stefano De Martino che fa di professione l’architetto, ma lavora anche in un supermercato. Ha scelto di partecipare al programma insieme alla sorella Gloria che lavora in un negozio di calzature a Torino, portando al tavolo il pacco numero 7.

La partita di Manuel non è iniziata nel migliore dei modi. Al primo tiro infatti ha aperto il pacco che conteneva il premio da 300mila euro. Nei tiri successivi è andata meglio: il concorrente ha scoperto il pacco collegato a Martina Miliddi, quello con l’invenzione di Herbert Ballerina e quello con 200 euro.

L’offerta del Dottore non è tardata ad arrivare, ma Manuel ha subito rinunciato all’assegno da 29mila. “Mago Merlino se ne sarebbe già andato”, ha ironizzato parlando del pacchista Mauro, detto Mago Merlino, pronto ad abbandonare la partita alla prima offerta del Dottore da 15mila euro.

Nei tiri successivi la fortuna ha assistito Manuel che ha aperto il pacco che conteneva zero euro, 10 euro e Gennarino, rifiutando prima l’offerta da 33mila euro poi quella da 37mila. A metà partita il concorrente ha voluto fare qualcosa diverso dal solito: ha infatti accettato un cambio, chiedendo alla pacchista del Veneto di portargli al tavolo il pacco numero 10.

“Ero volontario e mi occupavo di bambini malati di cancro. Ho voluto scegliere lei proprio per rendere omaggio a questi bambini, perché lei è incinta”, ha confidato, commuovendo tutto lo studio, compreso Stefano De Martino.

Dopo questo momento toccante però sono arrivati i problemi. Manuel infatti ha visto sfumare il premio da 100mila euro, ma non si è arreso e dopo aver rifiutato l’ennesima offerta è rimasto in gioco con il pacco nero, 10mila euro e 50mila euro da una parte e 100 euro dall’altra.

Il tiro successivo ha consentito al concorrente di eliminare il pacco da 100 euro. Prima di procedere, Manuel ha chiesto di fare un piccolo discorso. Ha ringraziato tutti i suoi colleghi del supermercato, poi si è rivolto alle colleghe e amiche.

“Guardate cosa sto facendo, lo sto toccando – ha detto toccando il braccio di uno Stefano De Martino piuttosto sorpreso -. Queste mani l’hanno toccato”. Dopo un piccolo momento di imbarazzo, in cui Herbert Ballerina si è messo le mani nei capelli, fingendosi disperato, il gioco è ripreso. Manuel ha aperto il pacco che conteneva 10mila euro, regalando ai telespettatori un finale difficile.

Alla fine il concorrente ha scoperto di avere fra le mani il Pacco Nero che conteneva 15mila euro.

La puntata più breve di sempre di Affari Tuoi

L’appuntamento del 23 marzo con Affari Tuoi arriva dopo che domenica è andata in scena la partita più breve dello show. Protagonista il pacchista Mauro della Calabria che, dopo aver visto svanire il premio da 300mila euro, ha accettato la proposta del Dottore di 15mila euro. Una decisione che ha sconvolto Stefano De Martino, ma che lui ha giustificato così: “Il rischio è troppo alto, mi ero promesso di fare una vacanza e andare a pesca e con questi soldi ci riesco benissimo”.

Dopo l’esibizione di Martina Miliddi, che ha ballato Mambo Italiano con Herbert Ballerina, Stefano De Martino si è ritrovato con la necessità di portare avanti la puntata, senza sapere come fare. “Ho mezz’ora di programma da fare e non so che dire”, ha scherzato. Poco dopo la partita è continuata, ma in modo simulato, perdendo dunque tutta l’attrazione che la caratterizza.