Affari Tuoi, Stefano De Martino costretto a chiudere prima: la folle scelta di Mauro

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IPA Stefano De Martino

Una puntata così non si era mai vista. Stefano De Martino si trova spiazzato di fronte a Mauro, il pacchista protagonista di questa serata di Affari Tuoi. Il toscanaccio dalla battuta pronta mette fine alla partita ben prima del previsto, scatenando l’ira del pubblico a casa e lo sconcerto di quello in studio. Forse, però, alla fine ha avuto ragione lui.

La folle scelta di Mauro ad Affari Tuoi

Protagonista della puntata di domenica 22 marzo di Affari Tuoi è Mauro dalla Toscana. Vero toscanaccio dai lunghi capelli sale e pepe e dalla battuta sempre pronta. Inizia la puntata prendendosi gioco di Stefano De Martino. “Stanotte ti ho sognato, e mi hai detto dove sono i 300mila euro. – afferma – In uno dei 20 pacchi”. Gli scherzi sopra le righe, si scontrano con uno stile di vita sereno. Quando gli viene chiesto cosa vorrebbe fare con gli eventuali soldi vinti, lui risponde: “Una bella pescata e qualche giorno di vacanza”.

Mauro si dichiara contento di “aver vissuto quest’esperienza, aver scoperto altre regioni oltre alla Toscana e aver conosciuto questi bei pacchisti”. Il denaro, per lui, “passa in secondo piano”. Dalle parole ai fatti, il concorrente non perde tempo e accetta subito la prima offerta del dottore, accontentandosi di 15.000 euro. Lo fa nonostante la prima manche fosse andata bene e sul tabellone restassero ancora parecchi pacchi rossi.

La partita finisce così dopo appena 10 minuti dall’inizio. La puntata va avanti, ma in una simulazione e, dunque, priva di qualsiasi suspence e senza alcuna sorpresa per gli spettatori – né tantomeno per lo stesso concorrente. L’abile De Martino cerca di tenere alto il ritmo puntando sulla scoperta di ciò a cui Mauro ha rinunciato, ma l’emozione è ormai perduta.

Lo scontento del pubblico a casa

La finta partita di questa anomala puntata di Affari Tuoi lascia decisamente scontento il pubblico a casa, che non manca di dimostrare il proprio rammarico sui social. “Sceglieteli meglio i concorrenti” suggerisce un utente su X. Mentre c’è chi se la prende con il pacchista Mauro: “Cos’è andato a fare se non aveva intenzione di giocare”.

Neppure le battute del brillante toscano servono a riconquistargli la simpatia degli spettatori, che abbandonano in anticipo la visione visibilmente scontenti. E chissà che lo scherzetto di Mauro non abbia fatto abbassare, almeno per questa sera, gli ascolti ultimamente sempre vertiginosi del gioco Rai. Che domani La Ruota della Fortuna torni a primeggiare nella gara Auditel?

L’imbarazzo del figlio Leonardo

Se il pubblico a casa è amareggiato, Leonardo è a dir poco imbarazzato. Si tratta del figlio di Mauro, in studio con lui per accompagnarlo nella gara contro la fortuna. Se il padre è sornione e chiacchierone, Leonardo è il ritratto del bravo ragazzo a modo. Studente dell’università di Firenze, membro della squadra di dibattito dell’ateneo, ha da poco compiuto un pellegrinaggio da Imperia a Montecarlo che gli ha “cambiato la vita”.

Il giovane era pronto a rischiare e, di fronte alla scelta del padre di abbandonare il gioco si ritrova senza parole. Si complimenta con il papà, ma il risolino imbarazzato testimonia, forse, la disillusa speranza di tornare a casa con un gruzzoletto utile per il futuro. E la situazione peggiora quando Mauro racconta che il figlio “cambia una fidanzata al giorno, come i marinai”. Leonardo nega tutto, e noi gli crediamo.