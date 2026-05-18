Scopri tutti i consigli e gli integratori più adatti per prevenire e combattere la cistite, durante il periodo estivo e non solo.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Integrazione per prevenire la cistite in estate

Con l’arrivo della stagione estiva aumentano le giornate al mare, i costumi bagnati e la sudorazione, ma anche viaggi e momenti in cui cresce il rischio di cistite ricorrente. Il caldo e la disidratazione possono provocare un’alterazione del microbiota urinario e una spropositata proliferazione di batteri, soprattutto quando l’urina viene trattenuta durante gli spostamenti o quando si è fuori casa.

Ecco spuntare quindi la cistite, che è una delle infezioni urinarie più ricorrenti nel mondo femminile ed è spesso causata da germi come Escherichia coli. Questa infezione localizzata si manifesta con bruciore, fastidi e urgenze nella minzione.

Per prevenire la cistite ricorrente durante l’estate è necessario provvedere ad un adeguato livello di idratazione, a mantenere l’igiene intima elevata e impiegare i giusti integratori alimentari. Tra questi troviamo formulazioni a base di D-mannosio e cranberry, ma anche fermenti lattici e minerali importanti per ridurre l’adesione leggermi alle mucose nell’apparato urogenitale e ridurre le probabilità di infezione.

Prodotti per la cistite: come sceglierli e quali sostanze vengono utilizzate

Non tutti gli integratori per la prevenzione della cistite sono uguali e per questo la scelta andrebbe fatta in base alle sostanze presenti al loro interno. Inoltre, è importante capire se si tratta di una cistite occasionale oppure di un fenomeno ricorrente, che può richiedere la consulenza del medico e l’utilizzo di specifiche formulazioni che aiutano a ridurre la capacità di germi patogeni di aderire alle mucose urogenitali.

D-mannosio

Si tratta di una delle sostanze più studiate per quanto riguarda la prevenzione e il trattamento della cestite. Questo zucchero semplice si Lega ai batteri impedendo loro di aderire alle mucose delle vie urinarie e favorendo così la loro eliminazione attraverso le urine. Una sostanza utilissima soprattutto per combattere le recidive e prevenire fenomeni infettivi a livello intimo.

Mirtillo rosso americano o cranberry

Si tratta di un’altra sostanza che aiuta a ridurre la possibilità di andare incontro a infezioni delle vie urinarie come la cistite. All’interno di questo estratto vegetale sono presenti tantissime proantocianidine (PACs), che aiutano a contrastare l’adesione batterica e preservano il benessere urinario. L’utilizzo di formulazioni a base di mirtillo rosso americano viene scelto soprattutto nei mesi caldi, quando è possibile scioglierle in acqua e sorseggiare durante la giornata.

Uva ursina

L’uva ursina fa parte di quei prodotti fitoterapici, che insieme all’N-acetilcisteina, rappresentano un’ottima soluzione come difesa antiossidante. Tali sostanze vengono spesso inserite all’interno degli integratori per la cistite ricorrente, in modo da preservare il benessere generale dell’organismo femminile.

Probiotici vaginali e intestinali

Questa categoria di batteri benefici per l’organismo è fondamentale per prevenire la cistite soprattutto quando viene causata da squilibri di disbiosi intestinali o dopo terapia antibiotica. I lactobacilli sono tra i probiotici maggiormente scelti per riequilibrare la flora intestinale e urogenitale.

Vitamina C

Questa molecola essenziale per la vita è fondamentale anche perché aiuta ad acidificare le urine, contrastando una proliferazione e la diffusione di batteri patogeni,

In estate, si preferiscono solitamente integratori alimentari per la cistite realizzati sotto forma di bustine o stick da sciogliere direttamente nel cavo orale oppure da versare all’interno di acqua fresca. In questo modo, si rimarrà idratati, ma allo stesso tempo si assumeranno sostanze che aiutano a favorire il benessere del tratto uro-genitale.

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Cistiflux Integratore Cranberry e D-Mannosio

Formula moderna pensata per prevenzione quotidiana e recidive stagionali. Combina D-Mannosio ad alto dosaggio con Cranberry, offrendo una doppia azione: ostacola l’adesione batterica e sostiene la funzionalità delle vie urinarie. È particolarmente indicato per chi tende a soffrire di cistite dopo mare, piscina o lunghi viaggi. Rispetto a formule solo al mirtillo, può risultare più completo nelle recidive frequenti grazie alla sinergia tra i due attivi.

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Uroial Plus

Prodotto spesso scelto quando si cerca una formulazione più strutturata, utile soprattutto in chi presenta episodi ricorrenti o una maggiore sensibilità delle mucose urinarie. La presenza di D-Mannosio, Cranberry e componenti aggiuntivi può offrire un approccio più ampio. È interessante per chi vuole una soluzione “intermedia” tra semplice prevenzione e supporto intensivo, specialmente nei cambi di stagione o durante l’estate.

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PiùLife D-Mannosio e Mirtillo Rosso

Questa formulazione punta su un approccio pratico e quotidiano, spesso apprezzato da chi desidera un supporto costante senza formulazioni troppo complesse. L’associazione tra D-Mannosio e mirtillo rosso lo rende adatto alla prevenzione nei periodi a rischio, come vacanze estive o frequente uso di costumi bagnati. Può essere preferibile per chi cerca semplicità e continuità.

Cistiflor D-Mannosio

Integratore orientato soprattutto al D-Mannosio come ingrediente cardine. È spesso una scelta sensata per chi ha recidive legate prevalentemente a E. coli e vuole puntare su un’azione mirata. Rispetto ai mix più complessi, può essere preferito quando si desidera concentrare l’intervento sull’effetto anti-adesione batterica, utile anche ai primi segnali.

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Lactoflorene Cist

Diverso dagli altri perché integra il supporto urinario con probiotici, risultando particolarmente utile in chi soffre di cistiti ricorrenti associate a disbiosi intestinale, antibiotici o alterazione del microbiota. È spesso più indicato quando il problema è cronico e non solo occasionale. In estate può essere strategico dopo terapie antibiotiche o periodi di stress.

Lactoflorene Cist Probiotici e benessere vie urinarie

Come quando utilizzare questi prodotti nel periodo estivo

Gli integratori per la cistite vengono utilizzati tutto l’anno, ma possono essere particolarmente richiesti durante la stagione estiva o in seguito a terapie antibiotiche. In estate, il loro utilizzo può essere utile prima o durante una vacanza al mare o in piscina, in caso di ridotta idratazione o di lunghi viaggi intercontinentali, ma anche dopo rapporti sessuali oh terapie antibiotiche prescritte dal medico.

L’ideale è iniziare ad assumere queste formulazioni in cicli annuali e prevedere di iniziare uno dei cicli almeno 7 giorni prima di un periodo a rischio, proseguendo durante tutta l’esposizione. Inoltre, è fondamentale accompagnare l’assunzione di integratori per la cistite con una regolare idratazione, che deve prevedere almeno 1,5-2 litri d’acqua al giorno. È importantissimo anche evitare di trattenere l’urina,che potrebbe provocare una maggiore permanenza di batteri patogeni a contatto con le mucose urogenitali.

Infine, anche l’alimentazione gioca un ruolo importante e per questo vanno scelti alimenti vegetali, come frutta, verdura, cereali integrali, che possano aiutare a supportare il benessere dell’organismo e più nello specifico che il sistema immunitario.

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