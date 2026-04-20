Scopri cos'è la pancia gonfia da stress e quali sono gli integratori alimentari più utili da assumere in questo caso.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Stress, pancia gonfia e integratori alimentari

La sensazione di avere la pancia gonfia è spesso attribuita all’alimentazione, ma sono sempre di più le evidenze scientifiche che sottolineano come anche lo stress giochi un ruolo determinante per il benessere di intestino e pancia. Quindi non si tratta solo di una percezione personale o di un “falso mito”, ma di vere e proprie reazioni biologiche che avvengono all’interno del corpo umano.

L’asse intestino-cervello è una realtà biologica complessa in cui il sistema nervoso dialoga costantemente con il microbiota ed entrambi si influenzano tra loro. Quindi, quando siamo soggetti a forte stress, il nostro organismo produce ormoni come il cortisolo, che possono alterare la motilità dell’intestino, favorire la produzione di gas e stati infiammatori e quindi generare uno stato di gonfiore persistente.

All’interno di questo articolo del magazine di DiLei impareremo a riconoscere una pancia gonfia da stress, con i suoi sintomi associati, e analizzeremo quali sono gli integratori più utili per ripristinare le funzioni digestive e l’equilibrio del microbiota intestinale.

Rimedi per la pancia gonfia da stress: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Quando si parla di gonfiore addominale da stress e di integratori è necessario comprendere che non tutti i prodotti possono risultare efficaci. Infatti, la scelta dovrà essere orientata verso sostanze in grado di agire sulle principali cause del disturbo, come fermentazione intestinale eccessiva, disbiosi, digestione lenta e spasmi addominali. Tra le sostanze più utilizzate negli integratori per la pancia gonfia da stress troviamo:

Probiotici : fondamentali per riequilibrare la flora intestinale alterata dallo stress. Ceppi come Lactobacillus e Bifidobacterium aiutano a ridurre fermentazione, gas e gonfiore.

: fondamentali per riequilibrare la flora intestinale alterata dallo stress. Ceppi come Lactobacillus e Bifidobacterium aiutano a ridurre fermentazione, gas e gonfiore. Enzimi digestivi : migliorano la digestione di carboidrati, proteine e grassi, riducendo la fermentazione intestinale e favorendo l’assorbimento intestinale dei nutrienti.

: migliorano la digestione di carboidrati, proteine e grassi, riducendo la fermentazione intestinale e favorendo l’assorbimento intestinale dei nutrienti. Finocchio e anice : piante carminative che aiutano a eliminare i gas intestinali.

: piante carminative che aiutano a eliminare i gas intestinali. Carbone vegetale: utile per assorbire i gas in eccesso.

Melissa e camomilla: agiscono anche sul sistema nervoso, riducendo la componente ansiosa che peggiora il gonfiore

Per parlare di un buon integratore per il gonfiore addominale da stress è necessario che questo combini più azioni: digestiva, carminativa e riequilibrante del microbiota. Inoltre, è importante saper scegliere una formulazione adatta alle proprie esigenze e al proprio stile di vita, come ad esempio capsule da ingoiare, bustine da sciogliere in acqua o comodi flaconcini da bere anche quando si è fuori casa.

I migliori prodotti contro la pancia gonfia da stress

Ecco cinque integratori alimentari per alleviare e combattere la pancia gonfia da stress:

Enterogermina Gonfiore

Integratore pensato per contrastare il gonfiore addominale grazie alla presenza di probiotici e sostanze che favoriscono l’equilibrio intestinale. Agisce soprattutto quando lo stress altera il microbiota, causando fermentazione eccessiva e accumulo di gas a livello addominale.

Il prodotto è ideale nei periodi di stress prolungato o dopo terapie antibiotiche. Rispetto ad altre formulazioni, si distingue per l’azione mirata sulla flora intestinale, più che sulla digestione immediata.

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Zymerex Integratore Probiotico

Contiene enzimi digestivi e fermenti lattici, una combinazione utile quando il gonfiore è legato sia alla digestione lenta che alla disbiosi provocata da fattori di stress.

Perfetto dopo pasti abbondanti o in presenza di digestione difficile. È preferibile rispetto ai soli probiotici perché offre un’azione più completa: migliora la digestione e riduce la produzione di gas.

L’Angelica Integratore Sgonfiante

A base di estratti vegetali come finocchio, anice e carvi, questo integratore agisce principalmente come carminativo, favorendo l’eliminazione dei gas intestinali.

Ideale per gonfiore occasionale o dopo pasti pesanti. Rispetto ai prodotti con probiotici, ha un effetto più rapido ma meno profondo sul microbiota e sugli equilibri a livello intestinale.

Lactoflorene Probiotici e Finocchio

Un prodotto che unisce probiotici e finocchio, offrendo un doppio effetto: riequilibrio della flora intestinale e riduzione del gas prodotto a causa della fermentazione intestinale.

È particolarmente indicato nei casi di gonfiore ricorrente legato allo stress. Rispetto ad altri prodotti, rappresenta un buon compromesso tra azione immediata e trattamento a lungo termine.

Matt Diet Finocchio

Integratore semplice a base di finocchio, utile per favorire la digestione e ridurre la formazione di gas intestinali. Indicato per chi cerca una soluzione naturale e leggera. Rispetto ad altri prodotti più complessi, è meno completo ma più adatto a utilizzi occasionali o preventivi.

Matt Diet Finocchio Integratore Finocchio per digestione e gonfiore

Come e quando assumere questi prodotti

Gli integratori per la pancia gonfia da stress possono rappresentare una strategia davvero efficace per affrontare una problematica comune nella popolazione di oggi, ma bisogna saperli usare nei modi e nei tempi giusti. Di seguito alcune regole importanti da conoscere prima di assumere questa categoria di integratori alimentari:

Assunzione dopo i pasti : ideale per prodotti digestivi o carminativi, per ridurre il gonfiore immediato.

: ideale per prodotti digestivi o carminativi, per ridurre il gonfiore immediato. A cicli di 2-4 settimane : utile per probiotici, per ristabilire l’equilibrio intestinale.

: utile per probiotici, per ristabilire l’equilibrio intestinale. Nei periodi di stress intenso : prevenzione del gonfiore legato a tensione emotiva.

: prevenzione del gonfiore legato a tensione emotiva. In associazione a uno stile di vita corretto: alimentazione equilibrata, attività fisica e gestione dello stress sono fondamentali.

Un errore molto comune che viene commesso quando si utilizzano questi integratori è quello di assumerli solo quando il gonfiore è già presente. In realtà, nei soggetti che sono predisposti a questa tipologia di problematiche è necessario un approccio preventivo e continuativo nel tempo. È importante ricordare che se il gonfiore è persistente ed è associato ad alterazioni intestinali importanti è sempre opportuno rivolgersi ad un medico per escludere eventuali patologie più rilevanti.

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