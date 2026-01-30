Scopri come rinforzare la microflora batterica intestinale e allo stesso tempo potenziare le difese immunitarie contro germi patogeni e malanni di stagione.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Integratori di pre e probiotici per l'inverno

Spesso non si mette in relazione la salute del microbiota intestinale con quella del nostro sistema immunitario. Eppure, a livello intestinale si concentra oltre il 70% delle cellule immunitarie, dedicate alla difesa del nostro organismo. Dopotutto, l’intestino rappresenta una delle porte d’ingresso per germi e batteri e quindi deve essere presidiato nel modo giusto. Quando la flora microbica intestinale è sana ed è in equilibrio, si riescono ad affrontare meglio influenze, malanni di stagione e altre problematiche infettive.

Per questo motivo è necessario assumere prebiotici e probiotici, che nutrono e ripopolano i batteri “buoni” presenti nell’intestino, migliorando così le condizioni generali di salute. Questa integrazione è possibile sia attraverso l’assunzione quotidiana di cibi fermentati e fibre, ma anche attraverso l’utilizzo di integratori alimentari specifici che contengono pre e probiotici.

In questo articolo del magazine di DiLei analizzeremo come scegliere questi prodotti, come leggere l’etichetta e quali sono i migliori integratori presenti su Amazon e adatti a tutta la famiglia.

Integratori di prebiotici e probiotici per le difese immunitarie: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

Prima di acquistare integratori alimentari contenenti batteri benefici per la microflora intestinale e il sistema immunitario, è opportuno distinguere la definizione di probiotico da quella di prebiotico.

I probiotici sono dei microrganismi vivi, che vengono assunti attraverso l’alimentazione o gli integratori. Quando se ne assumono quantità adeguate, questi sono in grado di apportare dei benefici significativi alla salute intestinale e generale dell’utilizzatore. Infatti, i diversi ceppi batterici, come lattobacilli o i bifidobatteri, vanno a colonizzare il microbiota intestinale e lo riequilibrano. Ciò permette di contrastare le infezioni e l’attecchimento di altri batteri patogeni per l’essere umano.

I prebiotici, invece, rappresentano il nutrimento per i batteri che già vivono all’interno del nostro intestino. Sono presenti all’interno di alimenti vegetali o integrali oppure rientrano nella composizione di integratori alimentari specifici, adatti per nutrire il microbiota intestinale. L’inulina e i FOS rappresentano gli esempi più comuni di fattori prebiotici.

Come scegliere un buon integratore:

La prima cosa da capire è quali sono le specie e i ceppi batterici presenti all’interno dell’integratore , in modo da valutare l’azione specifica di questi microrganismi. Infatti, esistono batteri che aiutano a favorire maggiormente la digestione dei nutrienti, mentre altri sono più efficaci nella lotta a germi e batteri patogeni,

, in modo da valutare l’azione specifica di questi microrganismi. Infatti, esistono batteri che aiutano a favorire maggiormente la digestione dei nutrienti, mentre altri sono più efficaci nella lotta a germi e batteri patogeni, Altro fattore importante da tenere in considerazione è il numero di UFC (unità formanti colonia), che rappresenta la quantità dei singoli ceppi batterici presenti all’interno dell’integratore. Ovviamente, più sarà alto questo valore e più batteri saranno presenti nel prodotto che si sta per assumere.

(unità formanti colonia), che rappresenta la quantità dei singoli ceppi batterici presenti all’interno dell’integratore. Ovviamente, più sarà alto questo valore e più batteri saranno presenti nel prodotto che si sta per assumere. Ci può essere poi un’ associazione con prebiotici , che rende ancora più efficace l’azione dell’integratore sul benessere intestinale. Inoltre, la formulazione può contenere anche enzimi digestivi, vitamine, minerali ed estratti vegetali , che completano l’azione dell’integratore sull’intestino e sul sistema immunitario.

, che rende ancora più efficace l’azione dell’integratore sul benessere intestinale. Inoltre, la formulazione può contenere anche ed , che completano l’azione dell’integratore sull’intestino e sul sistema immunitario. Non va dimenticata la forma farmaceutica. Infatti, esistono tecnologie gastroresistenti che aiutano a proteggere i batteri dall’acidità dello stomaco e permettono la loro liberazione direttamente nell’intestino.

I migliori integratori di prebiotici e probiotici

Di seguito cinque integratori di pre e probiotici disponibili su Amazon, selezionati in base ai loro ingredienti e alla loro efficacia:

PiùLife Probiotici e Prebiotici con 40 miliardi di UFC e 10 ceppi

Un integratore ad alta concentrazione di probiotici, formulato con 20 ceppi di lattobacilli e bifidobatteri, associati a FOS (prebiotici). Ogni dose contiene una moltitudine di batteri “buoni”, che aiutano non solo a riequilibrare la flora microbica, ma anche a stimolare e rinforzare le difese immunitarie. Ideali per chi cerca un’azione intensiva durante i mesi più freddi.

ProCombo – Probiotico intelligente con 3 ceppi brevettati e protezione gastroresistente

Questo prodotto utilizza una tecnologia brevettata per garantire la sopravvivenza dei batteri all’ambiente acido dello stomaco. Include prebiotici e 3 ceppi selezionati per supportare digestione e immunità. Ideale in caso di stanchezza, infezioni ricorrenti o cure antibiotiche.

ProCombo Probiotic+Prebiotic Tecnologia brevettata, per flora e immunità

Balance Probiotici e Prebiotici

Un’ottima scelta per chi vuole un supporto completo: contiene 60 miliardi di UFC da ceppi diversi, arricchiti con inulina ed enzimi digestivi. Formulazione vegana e priva di allergeni. Ottimo per affrontare l’inverno e supportare intestino e sistema immunitario a 360 gradi.

Balance Probiotici e Prebiotici 60 miliardi di UFC + inulina

Plameca Tribiotic: Probiotici, Prebiotici e Postbiotici

Una formulazione completa che unisce 5 ceppi probiotici, prebiotici e postbiotici per un’azione sinergica sull’intestino. Pensato per un uso quotidiano o nei periodi di stress o cambio di stagione. Capsule gastroresistenti e adatte anche a vegani.

Plameca Tribiotic Probiotici, prebiotici e postbiotici insieme

Balance Probiotici Donna – Intestino e Flora Intima

Formulazione per il benessere femminile, con ceppi selezionati che agiscono sia sull’equilibrio intestinale che sulla flora vaginale. Include FOS e zinco. Il prodotto è utile anche durante o dopo una terapia antibiotica o in caso di infezioni urogenitali ricorrenti.

Offerta Balance Probiotici Donna Per intestino e flora intima femminile

Quando e come usarli

Per ottenere il massimo beneficio dagli integratori di pre e probiotici è importante rispettare alcune regole generali d’assunzione:

Preferibilmente assumere le compresse o le bustine a stomaco vuoto , prima di colazione e lontano dai pasti. In questo modo si aumenterà la sopravvivenza dei batteri benefici.

, prima di colazione e lontano dai pasti. In questo modo si aumenterà la sopravvivenza dei batteri benefici. Effettuare dei cicli di assunzione di almeno 30 giorni o seguire le indicazioni riportate sulla confezione o fornite dal proprio medico.

o seguire le indicazioni riportate sulla confezione o fornite dal proprio medico. Conservare l’integratore in modo adeguato e se necessario anche in frigorifero.

e se necessario anche in frigorifero. Associare sempre una dieta equilibrata , fatta di frutta, verdura, prodotti integrali e cibi fermentati (come lo yogurt o il kefir).

, fatta di frutta, verdura, prodotti integrali e cibi fermentati (come lo yogurt o il kefir). L’utilizzo di questi integratori è consigliato anche durante o dopo terapie antibiotiche, in modo da contrastare la disbiosi ed eventuali indebolimenti dovuti proprio alla terapia in corso.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.