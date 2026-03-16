Scopri cosa dice la scienza e quali sono le sostanze più utili per preparare l'organismo alla stagione dei pollini e alleviare così i sintomi delle allergie stagionali.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Integratori e allergie stagionali

La primavera è conosciuta come la stagione della rinascita della natura, ma per tantissime persone coincide anche con l’inizio dei fastidiosissimi sintomi allergici. Dal polline di graminacee a quello di betulla e parietaria, ecco arrivare la rinite allergica stagionale caratterizzata da occhi rossi, starnuti frequenti e prurito al naso.

Secondo quanto riportarono l’Organizzazione Mondiale della Sanità le allergie respiratorie rappresentano una patologia cronica tra le più diffuse e che colpisce circa il 30% della popolazione mondiale. Oltre ai farmaci antistaminici, che vengono prescritti dal medico per alleviare e ridurre i sintomi allergici, esistono anche gli integratori alimentari naturali che possono preparare l’organismo ad affrontare i pollini e le allergie primaverili.

Si tratta di formulazioni che contengono quercetina, ribes nero, perilla, ma anche vitamina C e probiotici, capaci di modulare la risposta immunitaria e ridurre la liberazione dell’istamina, che è il principale responsabile dei sintomi allergici.

Ma gli integratori possono davvero prevenire le allergie primaverili? In questa guida del magazine di DiLei capiremo come funzionano, quali sono gli integratori contenuti all’interno di queste formulazioni e come sceglierli per affrontare al meglio la stagione dei pollini.

Integratori per prevenire le allergie di primavera: cosa contengono e come sceglierli

Gli integratori che vengono scelti per supportare l’organismo durante le allergie primaverili sostituiscono in alcun modo le terapie farmacologiche con attivi antistaminici. Tuttavia, rappresentano un valido aiuto complementare, soprattutto quando vengono assunti prima della stagione pollinica.

Le sostanze maggiormente presenti all’interno di queste formulazioni sono:

Quercetina

La quercetina è un flavonoide naturale che è presente in tantissimi alimenti e che secondo diversi studi potrebbe stabilizzare i mastociti. Queste cellule del sistema immunitario rilasciano l’istamina durante l’innesco della reazione allergica, generando prurito, lacrimazione e congestione nasale.

Ribes nero

Il Ribes nigrum è una pianta che viene tradizionalmente utilizzata per la sua azione antinfiammatoria. I suoi estratti sono ricchi di antociani e altri antiossidanti che possono favorire un’azione molto simile a quella degli antinfiammatori naturali, che aiutano a modulare la risposta immunitaria anche in caso di allergia.

Perilla frutescens

La perilla, invece, è una pianta tipica della regione asiatica ed estremamente ricca di polifenoli e acidi grassi omega-3. Viene spesso inserita all’interno di integratori per le allergie perché può contribuire a ridurre la produzione di citochine e altri mediatori dell’infiammazione.

Vitamina C

L’acido ascorbico (o vitamina C) è un potente antiossidante che può aiutare a ridurre i livelli di istamina nel sangue, sostenendo allo stesso tempo il sistema immunitario, anche nei momenti di stress allergico.

Probiotici

Negli ultimi anni sempre più ricerche hanno evidenziato il legame esistente tra il microbiota intestinale e il sistema immunitario. Per questo motivo, alcuni ceppi di probiotici sono stati analizzati per quanto riguarda la loro capacità di modulare la risposta allergica nel periodo primaverile.

Ovviamente, tutti questi integratori alimentari che possono essere utilizzati prima che si manifestino i sintomi allergici o durante il periodo dei pollini non sostituiscono in alcun modo i principi attivi antistaminici, che sono in grado di spegnere e alleviare i sintomi allergici.

I migliori integratori per prevenire le allergie primaverili

Di seguito vengono riportati alcuni integratori disponibili online che contengono ingredienti utili per supportare l’organismo prima e durante la stagione dei pollini e delle allergie.

Salugea Allergisan Capsule Vegetali

Salugea Allergisan è un integratore formulato con estratti vegetali come perilla, ribes nero, scutellaria, sambuco e zenzero, sostanze note per il loro effetto modulante sulla risposta allergica. È una formulazione completamente vegetale e priva di eccipienti sintetici, ideale per chi cerca un supporto naturale da iniziare qualche settimana prima dell’arrivo dei pollini. Può essere preferito rispetto ad altri prodotti perché unisce più ingredienti sinergici nello stesso integratore.

Salugea Allergisan 60 Capsule Vegetali Integratore naturale per allergie stagionali con perilla e ribes nero

NutriDef Allergen

NutriDef Allergen è un integratore pensato per supportare il sistema immunitario durante le allergie stagionali. Contiene andrographis, perilla e casperome (boswellia), ingredienti che contribuiscono alla modulazione della risposta infiammatoria e alla difesa dalle aggressioni esterne. L’andrographis è una pianta tradizionalmente utilizzata per sostenere il sistema immunitario e contrastare le reazioni allergiche. È particolarmente indicato nei soggetti che soffrono di sintomi respiratori, come congestione nasale e irritazione delle vie aeree.

Aflugenex Integratore con fermenti lattici

Aflugenex è un integratore che associa probiotici, vitamine e sostanze naturali utili per sostenere il sistema immunitario. I fermenti lattici contenuti nella formulazione, Lactobacillus acidophilus (LA-14), Lactobacillus paracasei (LPC-37), contribuiscono all’equilibrio del microbiota intestinale, che svolge un ruolo importante nella regolazione delle risposte allergiche. Questo prodotto può essere preferito da chi vuole lavorare sulla prevenzione delle allergie attraverso il benessere dell’intestino, un approccio sempre più studiato nella letteratura scientifica.

Aflugenex Integratore con Fermenti Lattici Integratore con probiotici per il supporto del sistema immunitario

Prodeco Biosterine Allergy Remedy

Biosterine Allergy Remedy è una formulazione a base di biosterine, ribes nero, quercetina, rutina e piantaggine, ingredienti utilizzati per contrastare i processi infiammatori tipici delle allergie stagionali. I fitosteroli possono contribuire a modulare la risposta immunitaria, mentre il ribes nero è noto per il suo effetto antinfiammatorio naturale. Questo integratore è indicato per chi soffre di rinite allergica e desidera un supporto naturale durante il periodo dei pollini.

Biosterine Allergy Remedy Compresse Integratore naturale con fitosteroli e ribes nero per supporto nelle allergie

EG DAOSiN

Questo integratore utilizza l’enzima DAO per degradare e metabolizzare l’istamina che entra nel corpo attraverso gli alimenti. La formulazione è studiata per sostenere il sistema immunitario e ridurre la sensibilità dell’organismo agli allergeni alimentari. Può essere una scelta interessante per chi cerca un prodotto semplice ma utile per affrontare l’intolleranza all’istamina di origine alimentare.

Offerta EG DAOSiN Integratore con enzima DAO

Quando e come assumerli

Per ottenere il massimo beneficio dagli integratori alimentari utili nella stagione dei pollini è necessario assumerli preferibilmente 3-4 settimane prima dell’inizio della primavera. Ciò permette all’organismo di prepararsi gradualmente agli allergeni presenti nell’ambiente e offrire così una risposta più blanda con sintomi più leggeri.

Generalmente, bisogna rispettare la posologia presente sull’integratore e iniziare ad assumere il prodotto tra febbraio e marzo.

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