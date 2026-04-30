Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Magnesio e integrazione

Quando si è affetti da stanchezza persistente, frequenti crampi muscolari e difficoltà a concentrarsi, potrebbe trattarsi di una carenza di magnesio. Non è un caso se il cosiddetto “magnesio supremo” sia diventato uno degli integratori più cercati per assumere questo importante minerale.

Il magnesio è un oligoelemento essenziale per svolgere più di 300 reazioni enzimatiche che avvengono nel corpo umano e che coinvolgono metabolismo energetico, contrazione muscolare, funzioni nervose ed equilibrio elettrolitico. Quando fa particolarmente caldo, oppure si suda molto, si fa attività fisica intensa o si attraversano periodi di particolare stress, può essere utile assumere una formulazione che contenga proprio magnesio.

Non tutti i tipi di magnesio, però, sono uguali e infatti sulle etichette possiamo trovare la dicitura magnesio citrato, carbonato, bisglicinato o tante altre formule che hanno caratteristiche di biodisponibilità e tollerabilità e, quindi, indicazioni differenti per la salute. Scegliere il prodotto giusto vuol dire venire incontro alle proprie esigenze di salute ed è per questo motivo che in questa guida del magazine di DiLei impareremo a riconoscere le diverse formulazioni e analizzeremo 5 dei migliori integratori presenti in commercio.

Prodotti a base di magnesio: come scegliere il magnesio giusto e quali sostanze vengono utilizzate

Pur essendo il Magnesio Supremo uno degli integratori più famosi presenti in commercio, le forme del magnesio disponibili sono tantissime e si differenziano per tempi di assorbimento intestinale, tollerabilità gastrica ed effetti mirati sul corpo umano. Di seguito vedremo alcune delle principali forme del magnesio presenti negli integratori:

Magnesio Supremo

All’interno di questo integratore è presente magnesio carbonato + acido citrico, che una volta sciolti in acqua vanno a formare il magnesio citrato. Questa forma è molto usata per la sua dissoluzione rapida, è facilmente assimilabile ed è spesso utile anche in caso di stipsi occasionale. Ideale per stress, tensione muscolare e recupero generale.

Magnesio citrato

Tra le forme più biodisponibili di magnesio. Viene assorbito bene e può risultare adatto a chi soffre di crampi, spossatezza o intensa sudorazione. Può avere un leggero effetto lassativo e quindi essere utile contro la stitichezza.

Magnesio bisglicinato

Chelato con glicina, è spesso preferito per tollerabilità gastrica e possibile supporto rilassante. Indicato per chi ha intestino sensibile o assume il magnesio la sera per rilassarsi e addormentarsi più facilmente.

Magnesio ossido

Meno costoso ma generalmente meno biodisponibile. Più utile come supporto intestinale che per una rapida correzione nutrizionale del magnesio.

Magnesio tamponato

Pensato per migliorare tollerabilità gastrica e ridurre acidità. Spesso viene consigliato come integratore per chi soffre di sensibilità digestiva.

Come scegliere la forma giusta del magnesio?

Stress e stanchezza: citrato

citrato Crampi e sport: citrato ad alto dosaggio

citrato ad alto dosaggio Sonno e rilassamento: bisglicinato

bisglicinato Intestino delicato: tamponato o bisglicinato

tamponato o bisglicinato Stipsi occasionale: carbonato/citrato

I migliori integratori a base di magnesio citrato

Ecco cinque integratori alimentari che contengono magnesio citrato:

Magnesio Supremo Polvere Natural Point

Uno dei più noti in Italia, utilizza carbonato di magnesio e acido citrico che, una volta sciolti, si trasformano in magnesio citrato. La formulazione in polvere favorisce la personalizzazione del dosaggio e il rapido assorbimento. È spesso scelto nei periodi di stress, caldo, affaticamento mentale o crampi muscolari. Rispetto a compresse o capsule, può essere preferibile per chi desidera un’azione versatile e una possibile regolarizzazione intestinale, senza dover ingoiare compresse o capsule.



Yamamoto Magnesium Citrate

Formula in compresse a base di citrato di magnesio, pensata per offrire elevato apporto elementare con praticità. Può essere utile per sportivi, chi suda molto o chi soffre di tensione muscolare frequente. Il citrato viene spesso preferito rispetto all’ossido per migliore assorbimento del minerale a livello intestinale. La compressa è pratica per chi viaggia o vuole un dosaggio preciso senza preparazioni.



Yamamoto Magnesium Citrate Integratore di magnesio citrato in compresse

Solgar Oligo Mag Citrato

Brand noto per standard qualitativi elevati dei suoi ingredienti, propone magnesio citrato in capsule vegetali. È una scelta spesso orientata a chi cerca purezza formulativa e affidabilità. Utile in caso di stress, dieta povera di minerali o attività fisica moderata.



Offerta Solgar Oligo Mag Citrato Magnesio citrato in capsule vegetali

LongLife Magnesium Citrate

Integratore orientato per coloro che cercano una formulazione semplice ma mirata, con citrato di magnesio adatto a supportare metabolismo energetico e funzione neuromuscolare. Può essere preferibile per chi vuole un buon compromesso tra qualità e prezzo, con una formulazione spesso apprezzata anche nei protocolli sportivi.



LongLife Magnesium Citrate Magnesio citrato ad assorbimento elevato

Magnesio Citrato Tamponato

Questa formula punta su una migliore tollerabilità digestiva, utile per chi avverte acidità o sensibilità gastrica con altri integratori contenenti magnesio. La versione tamponata può essere interessante per uso continuativo, soprattutto in soggetti più sensibili. Spesso rappresenta una via di mezzo tra efficacia e comfort intestinale.



Magnesio Citrato Tamponato Magnesio ad alta tollerabilità gastrica

Come e quando assumere questi prodotti

L’assunzione e le tempistiche dipendono molto dall’obiettivo terapeutico. Infatti, quando il magnesio viene assunto per supportare l’energia e contrastare la fatica, viene spesso consigliato al mattino o nel primo pomeriggio. Qualora, invece, il magnesio fosse assunto per il rilassamento e il supporto al sonno, ovviamente il suo consumo è preferibile di sera. Per chi fa sport, l’assunzione di magnesio può essere utile anche durante e dopo il work-out, per favorire l’equilibrio elettrolitico e il recupero muscolare.

Riepilogo dei modi per usarlo correttamente:

Al mattino per periodi di stress mentale Dopo allenamento per crampi e recupero Durante l’estate per sudorazione intensa La sera per tensione nervosa In caso di dieta restrittiva per supporto nutrizionale

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