Scopri quali sali minerali scegliere in estate per reintegrare, combattere la stanchezza e allenarti al meglio anche con temperature elevate.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Ragazza stanca durante una corsa

Allenarsi fa parte della propria routine, ma quando il caldo estivo inizia a farsi insopportabile il workout può diventare particolarmente faticoso. Il caldo eccessivo e l’umidità, infatti, possono aumentare in modo spropositato la sudorazione, con una conseguente perdita di liquidi e sali minerali essenziali per il corretto funzionamento di cellule e tessuti. Ciò può predisporre ad affaticamento precoce, scarso recupero post allenamento, cali di pressione e resa diminuita durante gli esercizi. Inoltre, possono verificarsi anche problematiche muscolari e crampi notturni. Per continuare ad allenarsi in sicurezza è fondamentale reintegrare correttamente i sali minerali e per questo può essere utile l’assunzione di prodotti specifici. Nell’articolo cercheremo di capire come scegliere il miglior integratore per mantenere la propria performance anche nei mesi più caldi, valutando anche tra alcuni di quelli presenti in commercio.

Integratori salini per allenarsi con il caldo: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

I sali minerali sono gli elementi essenziali per favorire l’equilibrio elettrolitico dell’organismo, soprattutto durante l’attività fisica e durante l’estate. L’assunzione di integratori che contengono buone quantità di questi microelementi può essere un toccasana per continuare i propri allenamenti anche durante la stagione calda. I sali che normalmente sono presenti nella maggior parte degli integratori sono:

Sodio e cloruro: sono gli elementi che più di tutti regolano la pressione arteriosa e favoriscono la giusta conduzione degli impulsi nervosi.

sono gli elementi che più di tutti regolano la pressione arteriosa e favoriscono la giusta conduzione degli impulsi nervosi. Potassio: il minerale essenziale per la contrazione muscolare e la corretta funzione cardiaca, utile anche per prevenire crampi e affaticamenti muscolari.

il minerale essenziale per la contrazione muscolare e la corretta funzione cardiaca, utile anche per prevenire crampi e affaticamenti muscolari. Magnesio: anche questo microelemento è essenziale per il corretto funzionamento dei muscoli ed è utile per aiutare a ripristinare i livelli energetici post-allenamento ottimali.

anche questo microelemento è essenziale per il corretto funzionamento dei muscoli ed è utile per aiutare a ripristinare i livelli energetici post-allenamento ottimali. Calcio: Fondamentale per la trasmissione nervosa e per la contrazione muscolare, ma anche per il benessere di ossa, denti e articolazioni.

Un buon integratore estivo conterrà un mix bilanciato di elettroliti, che potrà essere accompagnato anche da vitamine, come l’acido ascorbico e le vitamine del gruppo B, per ricavare più energia dagli alimenti che si assumono con la dieta e quindi stimolare il metabolismo energetico cellulare. Altri elementi che possono entrare nella costituzione di integratori alimentari per sportivi sono i carboidrati semplici o a lento rilascio (come le maltodestrine) o anche aminoacidi e proteine.

La forma farmaceutica di questi integratori è in bustine solubili, compresse effervescenti o bevande già pronte da sorseggiare.

I migliori integratori per allenarsi anche d’estate:

Di seguito sono riportati cinque integratori per aiutare l’organismo ad allenarsi anche quando fa caldo disponibili su Amazon, selezionati in base ai loro ingredienti e alle funzioni:

Carnidyn Plus Sport 20 bustine

Carnidyn Sport è un integratore alimentare pensato per sostenere il metabolismo energetico e ridurre l’affaticamento durante le sessioni d’allenamento. Contiene al suo interno carnitina, creatina, sali minerali (potassio, magnesio), vitamine B1-B2-B6, taurina e beta-alanina. Grazie a questo mix aiuta a migliorare la performance e riduce il rischio di crampi muscolari, con una formulazione ideale per sport di lunga durata.

Vegavero Elettroliti Complex con Aquamin e ConcenTrace

Si tratta di integratore 100% vegano formulato con elettroliti naturali provenienti da fonti marine: contiene magnesio, potassio, sodio e calcio con un’ottima biodisponibilità. Risulta ideale per chi segue una dieta vegetale e desidera un prodotto privo di additivi sintetici. Utile anche in caso di diete chetogeniche o sforzi prolungati, essendo privo di zuccheri.

Enervit Isotonic Drink Gusto Arancia

Bevanda isotonica pronta all’uso, pensata per il pre o post allenamento, ma consumabile anche tra un esercizio e l’altro. Contiene maltodestrine, sodio, potassio e magnesio, con una concentrazione perfetta per un rapido assorbimento intestinale. La formulazione isotonica favorisce una reidratazione efficace e sostiene l’energia durante gli sport estivi, senza provocare effetti collaterali a livello intestinale.

Sali Minerali Elettrorapid 120 capsule

Integratore concentrato in capsule, pratico per chi vuole evitare le bustine da sciogliere in acqua. La formulazione contiene al suo interno potassio, magnesio, calcio e sodio in forma chelata, e quindi ad alta assimilazione. Risulta estremamente utile per chi fa attività fisica all’aperto o lavora al caldo, supportando il tono muscolare e la resistenza fisica.

Polase Sport 10 bustine gusto arancia

Un grande classico per chi cerca un mix completo per lo sport: contiene sali di magnesio e potassio con carboidrati a rapido assorbimento. Supporta l’equilibrio elettrolitico e l’energia muscolare. Il prodotto è indicato per sportivi amatoriali e per chi affronta giornate afose con molta attività fisica.

Quando e come assumerli

Le formulazioni a base di sali minerali utili per supportare l’organismo durante gli allenamenti estivi devono rispettare una serie di indicazioni:

In primis, non si sostituiscono in alcun modo ad un’alimentazione sana ed equilibrata fatta di frutta, verdura, cereali integrali e proteine leggere.

Possono essere utilizzati prima dell’attività fisica , ma anche durante lo sport (circa ogni 30-60 minuti) o post workout per recuperare i liquidi persi e migliorare la rigenerazione muscolare.

, ma anche (circa ogni 30-60 minuti) o per recuperare i liquidi persi e migliorare la rigenerazione muscolare. Le formulazioni liquide o in bustina sono ideali per un utilizzo immediato, mentre le capsule possono essere portate fuori casa o in viaggio.

sono ideali per un utilizzo immediato, mentre le possono essere portate fuori casa o in viaggio. Questi tipi di formulazione richiedono un’assunzione prolungata nel tempo per prevenire stati di disidratazione, crampi o altre problematiche legate a muscoli ed affaticamento.

Si ricorda comunque che durante la stagione estiva sarebbe indicato prediligere momenti della giornata con un sole meno intenso per svolgere i propri allenamenti, soprattutto se all’aperto. Un altro consiglio utile può essere quello di intraprendere attività sportive, come il nuoto, che permettono all’organismo di stare al fresco e non andare incontro a eccessiva sudorazione e colpi di calore.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.