Chi è Chiara, la figlia chef di Red Canzian

editato in: da

Bella, di successo e con una passione per la cucina: Chiara è la figlia di Red Canzian, membro dei Pooh.

Classe 1989, Chiara è nata dall’amore fra il bassista dei Pooh e Delia Gualtiero. Lunghi capelli neri e un sorriso dolce, ha iniziato a cantare sin da piccola, realizzando con il padre il brano Il calcio del sorriso, divenuto l’inno del Treviso. Nel 2009 ha esordito nel mondo della musica, pubblicando il suo primo album da solista, intitolato Prova a dire il mio nome. In seguito ha partecipato al Festival di Sanremo con un brano scritto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e ha partecipato al concerto Amiche per l’Abruzzo, duettando con grandi cantanti italiane. Nel 2011, dopo l’uscita del suo secondo disco solista, Il mio sangue, ha deciso di prendersi una pausa.

Riflessiva e molto sensibile, Chiara Canzian ha capito che il mondo della musica non faceva per lei e ha iniziato a cercare altrove la sua strada. Mentre viveva ancora a Milano ha iniziato a cucinare torte per i ristoranti della zona e da subito le sue ricette hanno ottenuto un grande successo. Poco dopo è diventata vegetariana, seguendo l’esempio di Red Canzian, vegano dal 2009, ed è stata assunta in una nota hamburgeria per gestire la sezione di street food veg.

In seguito si è trasferita in Veneto per lavorare nel Joia, ristorante di Pietro Leemann che le ha aperto le porte dell’ala cucina vegana. Due anni dopo Chiara Canzian è tornata a Treviso e ha iniziato a convivere con il suo fidanzato Sandro, ma soprattutto a scrivere un libro di consigli e ricette vegane insieme a suo padre Red.

“Fu così che, in una quadratura astrale molto positiva, nacque Sano vegano italiano (edito per Rizzoli) – ha raccontato sul suo blog -: un progetto di cui vado molto fiera in quanto la sua promozione mi ha permesso di cucinare nei ristoranti di tutta Italia comunicando con sincerità la mia idea di cucina unita al rispetto per la natura e gli esseri viventi che la popolano”.

Oggi gestisce un blog, Radici, dove dispensa consigli e ricette vegane e vegetariane. Chiara Canzian è molto attiva sui social (sia Instagram che Facebook) dove è seguita da migliaia di follower. Il pubblico ha imparato a conoscerla dopo l’ultima puntata delle Iene, dove la giovane chef ha messo alla prova il padre fingendo di aver girato un film porno. Il cantante però non caduto nella trappola e ha interrotto il servizio scoprendo le telecamere nascoste.

Chiara tra l’altro sta per sposare il suo fidanzato, Sandro, come ha rivelato a Storie Italiane.