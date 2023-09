“Domenica In”, Mara Venier debutta con i Pooh. E svela un segreto su Red Canzian

Una partenza in grande stile quella di Mara Venier con la nuova stagione di Domenica In. Se sia davvero la sua ultima edizione alla guida dello show di Rai 1 non è dato saperlo, ma di certo ha debuttato con tanti ospiti e soprattutto con grandi amici: i primi a entrare nel suo studio sono stati i Pooh, che hanno regalato al pubblico la loro musica e qualche aneddoto sulla loro carriera (e non solo).

Mara Venier, il debutto con i Pooh: il segreto di Red Canzian

È entrata accompagnata dalle parole “Io sono ancora qua” del brano Eh già di Vasco Rossi Mara Venier, accolta dall’enorme affetto del suo pubblico. Vestita di bianco e palesemente emozionata, la conduttrice – forse perché si tratta davvero della sua ultima “prima volta” a Domenica In – è arrivata in studio raggiante più che mai, affermando: “Sono passati 30 anni da quando ho condotto la mia prima Domenica In e il pubblico non mi ha mai abbandonata e, quindi, io sono qui per voi. La pensione è rimandata anche per quest’anno. Grazie che mi tenete compagnia ogni domenica pomeriggio, farò del mio meglio”.

Per iniziare la nuova stagione della sua trasmissione, ha voluto come primi ospiti i suoi grandi amici, i Pooh, che hanno regalato agli spettatori tante emozioni. Impossibile non intonare insieme a loro alcuni dei successi più toccanti della musica italiana e ripercorrere la loro storia, fatta di grandi soddisfazioni.

“È bellissimo vedere Phil, il figlio di Red Canzian, alla batteria”, ha sottolineato Mara Venier. “Lui da bambino veniva sempre a vederci, a trovarci sotto il palco – ha raccontato il bassista dei Pooh – e fu proprio Stefano a regalargli le sue prime bacchette quando aveva 5 anni. È nata così la sua passione”.

Una collaborazione di cui D’Orazio è sempre stato felice e orgoglioso, come ha affermato senza alcun dubbio Dodi Battaglia: “Anche Stefano, quando ha lasciato la band nel 2009, era molto felice di sapere che ci fosse lui a lavorare con noi. È come se qualcuno avesse scritto anche la sua storia“.

Una lunga e tormentata storia d’amore, quella dei Pooh, un tira e molla durato anni, quella di una famiglia che sa sempre dove ritrovarsi. “La verità è che non abbiamo capito che è amore vero il nostro”, ha detto sorridendo Dodi Battaglia. La fine della band sembrava ormai segnata nel 2016, quando decisero di celebrare la loro carriera con una tournée che aveva visto il ritorno di Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli.

Canzian ha raccontato: “Con quella reunion del 2016 eravamo convinti di aver concluso la nostra storia. Non abbiamo mentito al pubblico, ma quando Amadeus ci ha chiesto di esibirci all’Ariston non abbiamo potuto dire di no. Ma la cosa bella è quando siamo stati al Festival di Sanremo è stata che era come se ci fossimo visti la sera prima, non è mai cambiato nulla tra noi“.

Tra una canzone e l’altra, non è mancata l’emozione di Mara Venier, che in più di un’occasione è stata inquadrata con gli occhi velati dalle lacrime. E come sempre la conduttrice non si è lasciata sfuggire l’occasione di scherzare e ridere con i suoi ospiti, svelando anche una storia segreta risalente al passato: “Con Red sono stata anche un po’ fidanzata, ma non lo sa nessuno e non lo diciamo a nessuno!”.

Il ricordo di Stefano D’Orazio

Impossibile poi non ricordare Stefano D’Orazio, scomparso nel 2020 a causa del Covid. “Era una persona profondamente buona, ci manca il suo sorriso, la sua energia”, ha raccontato Red Canzian. Un dolore ancora vivo nei cuori dei Pooh, così come il legame che continua a tenerli uniti nonostante la morte.

La sua ironia era uno dei collante del gruppo, forse l’aspetto del suo carattere di cui si sente di più la mancanza. È Mara a lasciare uno splendido ricordo di D’Orazio: “La verità è che sembra che Stefano non se ne sia mai andato, è sempre qui con noi“.