Temptation Island continua a essere uno dei programmi più apprezzati di Mediaset. Durata ridotta, a differenza degli altri reality della rete, ma soprattutto un ancora ben forte gusto di guardare per criticare.

È in fondo uno degli sport nazionali. Un “guilty pleasure” alimentato anche dai tanti video di reazioni su YouTube e non solo. Tutti amano Temptation Island, o almeno amano criticarlo. Per Pier Silvio Berlusconi fa poca differenza, in termini di ascolti e d’impatto sui social.

A dimostrare il grande interesse per lo show, è l’evidente curiosità legata alle coppie subito dopo la fine del programma. C’è già tanta voglia di sapere cosa rivelerà la puntata “un mese dopo”. Cosa sarà accaduto a telecamere spente, nel mondo reale?

Temptation Island, Siria e Matteo

Il percorso a Temptation Island tra Siria e Matteo è stato probabilmente quello che ha coinvolto maggiormente il pubblico. Se gli altri hanno scatenato battute e commenti di ogni genere, nel loro caso c’è stata la netta sensazione d’aver osservato un vero percorso.

Lei si è beccata numerose critiche, a causa di un concetto trapelato da alcune sue confessioni: essersi accontentata fino a quando, perso peso, non ha iniziato a vedersi meglio e guadagnare autostima.

La loro relazione ha però affrontato svariati problemi, emersi nel corso del tempo. Lui ha ammesso le proprie mancanze e, infine, durante il loro falò di confronto sono emersi i sentimenti che l’uno prova ancora per l’altra, e viceversa. Lei non aspettava altro che un segnale. Qualcosa che dimostrasse come fosse pronto a cambiare. Lui, dal canto suo, ha capito di dover essere più presente e ha espresso tutto il proprio amore, scoppiando in un pianto sintomo di chi teme di star perdendo la storia più importante della sua vita. Si sono fatti del male a vicenda, non riuscendo a comunicare chiaramente, ma finalmente hanno avuto modo di farlo.

Fonte: Ufficio stampa Fascino

E ora? Si sono presentati dinanzi alle telecamere, un mese dopo, ancora in coppia. Sono ripartiti da zero e il sentimento è oggi più forte che mai. Sono dinanzi a una prova molto importante, quella del tempo. Certe modifiche nelle loro dinamiche dovranno durare, a partire da una migliorata comunicazione.

Per quanto riguarda i progetti futuri, li attendono numerosi viaggi, a partire dalla Sicilia (terra d’origine di lei). A settembre al Sud, dunque, mentre a ottobre ad Amsterdam. Tra non molto, invece, sarà lei a partire alla volta di Riccione. Lui infatti non è riuscito a ottenere le ferie a stretto giro. Ma andrà da sola? Niente affatto, spazio alle sue amiche: “Sono molto felice per questo. Lui un po’ meno (ride, ndr)”.

Temptation Island, Jenny e Tony

Sembrava scontato l’addio tra Jenny e Tony, dopo quando visto e sentito. Lui l’ha “protetta” a lungo dal resto del mondo, impedendole di vestire come desiderava e di sentirsi libera nell’uscire con le amiche o di prendere parte a serate in discoteca, sue o di altri. Ha parlato di “baratti”, spiegando d’aver rinunciato alla sua doppia vita, almeno in parte, in nome di uno stile più morigerato da parte di lei.

Eppure, alla resa dei conti, lei ha creduto al cambiamento repentino del suo fidanzato. Gli ha dato una seconda chance, conscia del fatto d’essere cambiata e d’aver aperto gli occhi. Un mese dopo, lei spiega d’aver visto dei cambiamenti iniziali, soprattutto in relazione alla gelosia e alla possessività: “Sono libera di esprimermi come mi va”. Poi la sorpresa: Jenny ha prenotato un viaggio con le sue amiche. Qualcosa di cui Tony era all’oscuro. La reazione? Un sorriso nervoso dinanzi alle telecamere.

Una dinamica particolare, la loro. Per quanto col sorriso, Jenny spiega come Tony sparisca di tanto in tanto, con l’attenuante di volerla lasciare più libera. Ora, spiega lui, tutto è più sereno perché entrambi sono liberi di vivere come desiderano, pur restando insieme. Ora può divertirsi con altre donne durante le sue serate, e non solo, senza però superare il limite. E ancora torna a parlare di Mr. Hyde, che identifica come la parte di sé repressa a causa di questa storia.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Una dinamica fragile e strana, la loro, a metà strada tra il copione televisivo e un “amore” destinato a naufragare: “Lui è più presente ma è passato poco tempo. In seguito capiremo e se le cose non andranno, Tony starà con il suo amico Mr. Hyde e Jenny andrà da un’altra parte”.

Temptation Island, Alessia e Lino

Non è stato un falò di confronto semplice, quello tra Alessia e Lino. Ne sono serviti ben due (dopo i 4 rifiuti di lui) per dirsi tutto. Nel secondo c’è stato un tentativo da parte del giovane di ottenere una seconda opportunità, ma nulla da fare. Importanti i video mostrati da Filippo Bisciglia, che ha evidenziato come dopo il primo addio ci sia stato un tentativo di convincere una tentatrice ad avviare una relazione all’esterno.

Un mese dopo, si sono presentati separati dinanzi alle telecamere, senza incontrarsi. Lei si dice distrutta e impegnata in una fase delicata. Non è facile ripartire da zero dopo quattro anni di relazione. Alla fine non è riuscita a trattenere le lacrime. Delusa da certi atteggiamenti. Era innamorata e credeva di poter salvare la sua storia: “Questo programma mi ha fatto capire quanto valgo. Ho capito che merito una persona che mi ama come so amare io. È finita definitivamente. Non ci sarà più nulla tra noi”.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Lui ha ribadito lo stesso concetto espresso al secondo falò. Ha ripetuto il suo termine tormentone: “mancanze”. Spiega come le attenzioni ottenuta dalla tentatrice le avrebbe volute dalla sua fidanzata, alla quale chiede scusa. Peccato abbia tentato un approccio subito dopo aver scoperto d’essere single.

Si è commosso nel ricordare i momenti in cui Alessia ha pianto. Dice d’aver sofferto ma, al tempo stesso, ci ha tenuto a ribadire come dal suo punto di vista lei abbia esagerato. L’immagine che il pubblico ha avuto di lui sarebbe distorta. A distanza di un mese, dice di aver ottenuto la risposta che cercava: “Alessia non mi è mancata”.

Temptation Island, Gaia e Luca

Altra coppia a dir poco particolare, quella composta da Gaia e Luca. Lei ha perdonato ben tre tradimenti, avvenuto nell’arco di 1 anno e 8 mesi. Nel corso del programma, però, lui ha confessato d’aver tradita anche in altre circostanze. Il pubblico ha avuto la sensazione chiara che lui volesse una relazione aperta, almeno da un lato. Poter dar sfogo ai propri istinti, senza però lasciar libera lei di fare altrettanto. Un sogno distorto che non trova alcun riscontro nei desideri di lei.

Per quanto incredibile possa sembrare, è stato lui a richiedere il falò anticipato per “mancanze di rispetto” da parte della sua fidanzata. La conclusione del confronto è tremenda, con lei intrappolata nei sentimenti che ancora prova: “Risponderei di sì (a uscire insieme) soltanto per te, per non farti male e per parlarne ancora. Per me, risponderei di no”. Un mese dopo, Luca si presenta da solo, spiegando come sia stata una fase burrascosa: “Gaia ha preso una decisione che non mi aspettavo. Ha chiuso la relazione perché deve ancora superare alcune cose e ritrovare l’amore per se stessa”. Lui non sembra aver compreso il punto e parla di “libertà che gli erano concesse” durante la loro relazione, come se lei avesse autorizzato i suoi tradimenti. Era disposto a sacrificare questa parte della sua vita, dice, ma non gli è stata data la possibilità.

Una visione molto personale della dinamica relazionale, che si scontra con il racconto di Gaia. Lei si è detta rattristata e arrabbiata. Delusa anche dal fatto d’aver dovuto interrompere il percorso prima della sua naturale conclusione, a causa del fatto che lui abbia scelto di porre sé dinanzi a tutto e tutti.

“Ho bisogno di vivere e in questi giorni, in cui sono stata da sola, mi sono sentita un po’ rinata. La vita va avanti. Non rinnego e non rimpiango nulla. Rifarei tutto, dolore annesso, tradimenti inclusi. Tutto. Servirà per il futuro”. E con Jakub? È una figura ancora presente nella sua vita. L’ha affiancata emotivamente anche durante le discussioni recenti con Luca. Per il futuro, chi vivrà vedrà.

Temptation Island, Ludovica e Christian

Una storia fragile, quella tra Ludovica e Christian. I sentimenti, posti su una bilancia, sono sempre sembrati propendere più dal lato di lui. Lei si è detta dubbiosa in merito a ciò che prova e non sembra provare neanche una forte attrazione. Come se non bastasse, nella loro breve storia, lei lo ha già lasciato due volte e in entrambi i casi lo ha tradito, andando con la stessa persona. Lei ha spiegato d’essersi messa alla prova durante questo percorso, ma si è spinta tanto oltre con un tentatore. I due sono arrivati a chiudersi in bagno, facendo chi sa cosa.

Un mese dopo, lei si mostra più serena e ribadisce che non stare più insieme è stata la scelta giusta per entrambi. Peccato non sia stata lei a prendere questa decisione. Alla fine si è mostrata più comprensiva. Decisamente più di quanto fatto durante il falò, dov’è stata molto sulla difensiva. Lui merita d’essere amato, spiega, per poi affrontare anche dei temi pratici, che forse hanno prolungato questa relazione più del dovuto: “Ho dovuto lasciare casa e tornare dai miei genitori. Ora vivo da sola in un altro appartamento. Ho dovuto poi ripartire da zero anche sotto l’aspetto lavorativo”.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Stando alla sua versione, Christian spererebbe anche un ritorno di fiamma. Lui, dinanzi alle telecamere, ha ribadito d’aver provato un forte sentimento, tanto d’aver perdonato due tradimenti. Dice di voler ripartire e ritrovare serenità, chiarendo: “La mia idea non è quella di tornare insieme. Ho preso la mia decisione”.

Temptation Island, Martina e Raul

Giunti a Temptation Island a causa della gelosia di lui, causa cardine alla prima rottura della coppia, Martina e Raul si sono ritrovati a confrontarsi con ben altre problematiche. Uno dei grandi ostacoli è stato rappresentato dall’avvicinamento sorprendente tra lei e il tentatore Carlo. Ciò è stato possibile grazie a una precisa consapevolezza, per usare un termine caro a Filippo Bisciglia: “Passati un po’ di giorni, mi sono resa conto che non mi mancavi”.

Lacrime al falò e tanta delusione, fino a dirsi in faccia una verità indiscutibile: l’amore è in parte svanito e l’idea di relazione dell’una non coincide con quella dell’altro. Ma cos’è accaduto un mese dopo? Lui ha spiegato d’aver avuto un duro crollo. La memoria è andata costantemente alle tante cose successe.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Ha sentito fortemente la sua mancanza. Un vuoto lasciato di colpo nella sua quotidianità: “Se è amore, non può passare così, di colpo”. Lui aveva accettato di fare un percorso per migliorare sul fronte della gelosia ma ora, a distanza di tempo, è certo del fatto di non essere mai stato il problema. Alla base di tutto c’era un sentimento ormai scemato da parte di Martina.

Lei, dal canto suo, spiega d’aver affrontato decisamente meglio la rottura. Non si è ritrovata a sentire una grande mancanza e, come scrivono in tanti sui social, forse perché in cuor suo lo aveva già lasciato da un po’. Ha apprezzato enormemente quest’esperienza, che le ha fatto capire come il problema non fosse la gelosia. Non c’era nulla da sistemare in un rapporto che ormai non le interessava più. E Carlo? È ancora presente nella sua vita, ma per il momento i due non si sono dati un’etichetta.