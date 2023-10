Fonte: IPA Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Non è sempre tutto oro quel che luccica, nemmeno in amore. Lo stiamo vedendo nelle ultime settimane in cui impazzano voci e conferme sulle grandi rotture tra celebrità, sia oltreoceano che non: da Joe Jonas e Sophie Turner, passando per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, se c’è una cosa che stiamo imparando dalla fine di storie d’amore come queste è che la fama e il successo non sono ingredienti che regalano necessariamente una vita felice, senza alti e bassi. A chiunque può capitare di dover riconsiderare i propri rapporti, anche chi sembra avere una vita apparentemente perfetta. È il caso di Ariana Grande e Dalton Gomez, che dopo due anni di matrimonio hanno deciso di prendere strade diverse. Già da qualche settimana i rumors avevano raccontato della nuova relazione della cantante con il collega e attore Ethan Slater. Ora, pare che anche Dalton Gomez abbia deciso di andare avanti: scopriamo chi è la sua presunta nuova fiamma.

Dalton Gomez: nuovo amore dopo il divorzio da Ariana Grande

Se c’è una cosa che è bene tenere a mente è che non tutti i matrimoni sono felici e che non tutti gli amori sono per sempre. Questo però non significa che non si possa ritrovare la serenità e la leggerezza in una nuova relazione.

Ne sono un esempio Ariana Grande e Dalton Gomez, che dopo due anni di matrimonio hanno deciso di prendere due strade separate. Un divorzio pacifico, che ha permesso alla ex reginetta di Disney Channel di iniziare una nuova relazione con Ethan Slater, compagno di set del film Wicked. A pochi giorni dal deposito dei documenti, pare che anche il bell’agente immobiliare abbia deciso di uscire allo scoperto insieme a una nuova presunta frequentazione.

Secondo Page Six, pare proprio che Dalton Gomez stia uscendo con Maika Monroe, attrice statunitense diventata popolare per i suoi ruoli in It Follows e Watcher. I due sono stati visti cenare insieme in un locale senza cercare di nascondersi o provare a dissimulare la loro intesa. “Sono stati molto amichevoli ed entrambi si sono presentati. Si guardavano intorno per vedere se qualcuno stava guardando e poi continuavano a scherzare davanti a tutti” è stato raccontato al sito di gossip DeuxMoi.

Maika Monroe è stata fidanzata con Joe Keery, protagonista della serie tv di Netflix Stranger Things. I due si erano conosciuti nel 2017 sul set di After Everything e da colleghi erano subito passati a essere qualcosa di più.

Ariana Grande e Dalton Gomez: un divorzio amichevole

Fortunatamente non tutte le storie d’amore finiscono in modo disastroso. Ariana Grande e Dalton Gomez ne sono la riprova. I due si erano sposati nel 2021 con una cerimonia intima nella loro casa di Montecito. Due anni dopo, dopo alcuni rumors che sostenevano che i due fossero già separati da qualche tempo, la coppia ha concordato il divorzio in modo amichevole. Il motivo? “Differenze inconciliabili“. “Ariana e Dalton volevano davvero prendersi cura di loro, rendendo la separazione il più facile possibile l’uno con l’altro. Hanno davvero un gran rispetto reciproco” ha dichiarato una fonte.