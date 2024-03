Il divorzio tra Ariana Grande e Dalton Gomez è ufficiale. Lo ha stabilito una sentenza della Corte Superiore di Los Angeles martedì 19 marzo, sei mesi dopo aver depositato i documenti in tribunale. Di comune accordo si era detto, e sembra che la fine del matrimonio sia avvenuta proprio in modo pacifico dopo soli due anni. Stando a quanto riportano gli atti legali, e come riportato da Associated Press News, la coppia aveva un accordo prematrimoniale e a Gomez spetta adesso una cifra che supera il milione di dollari.

Ariana Grande deve oltre un milione di dollari all’ex Dalton Gomez

Come anticipato, è stata una sentenza della Corte Superiore di Los Angeles a sancire definitivamente il divorzio tra la popstar internazionale Ariana Grande, che abbiamo visto di recente sul palco degli Academy Awards 2024, e l’agente immobiliare Dalton Gomez. I due erano sposati da quasi tre anni ma hanno comunque scelto di dividere le proprie strade e la decisione di divorziare sarebbe arrivata di comune accordo.

Accordo nel senso umano del termine, ma anche in quello puramente legale. Ariana e Dalton avevano firmato un accordo prematrimoniale ma anche il fatto di non avere avuto figli ha fatto sì che il procedimento legale avvenisse in modo del tutto sereno. Stando a quanto riporta Associated Press News, i “termini dell’accordo erano stati concordati lo scorso ottobre” e i due hanno dovuto “attendere i sei mesi richiesti prima che l’ordinanza del giudice potesse avere effetto”.

“In base all’accordo – prosegue APN -, Ariana Grande effettuerà un pagamento una tantum di 1.250.000 di dollari a Dalton Gomez senza futuri alimenti, gli darà metà del ricavato della vendita della loro casa a Los Angeles e pagherà fino a 25.000 dollari per le spese dei suoi avvocati”.

Perché Ariana Grande e Dalton Gomez hanno deciso di divorziare

Ariana Grande e Dalton Gomez erano sposati da quasi tre anni e, come spesso si sente dire alle coppie celebri che divorziano, hanno deciso di interrompere il loro matrimonio a causa di “differenze inconciliabili” che ne rendevano impossibile il prosieguo. La popstar aveva cominciato a frequentare l’agente immobiliare nel 2020, per poi far capolino ufficialmente insieme sui social durante la pandemia. Nello stesso anno avevano annunciato il fidanzamento.

Nonostante l’indiscussa fama della Grande, la sposa aveva preferito organizzare una piccola cerimonia privata nella sua villa di Montecito, in California, nel maggio 2021 riservandola agli invitati più intimi. Sembrava che tutto procedesse per il meglio finché, appunto, non hanno cominciato a circolare i primi rumors sulla separazione che la datavano addirittura allo scorso febbraio 2023.

“Differenze inconciliabili” o meno, quel che è certo è che sembra che per entrambi siano entrati in scena altrettanti nuovi amori. Si dice che Ariana Grande si sia innamorata del collega Ethan Slater conosciuto durante le riprese del film Wicked, la cui uscita è prevista nel novembre 2024. Dall’altra parte anche Dalton Gomez avrebbe già trovato una donna in grado di far battere il suo cuore: si tratterebbe di Maika Monroe, attrice conosciuta per i suoi ruoli in It Follows e Watcher con la quale è stato pizzicato durante quella che a tutti gli effetti sembrava una cena romantica.