Fonte: IPA Parla la storica collaboratrice di Maria De Filippi

Maria De Filippi è un mostro sacro della televisione italiana. C’è chi definisce i suoi programmi “trash”, accusandola di aver abbassato il livello sul piccolo schermo, ma la verità è che negli ultimi decenni ha saputo imporsi portando al pubblico ciò di cui non sapeva di aver bisogno. E lo ha fatto grazie alle sue intuizioni certamente, ma anche servendosi di autori e menti che l’hanno accompagnata in questo percorso mettendo a disposizione della conduttrice tutto il loro talento e la loro creatività. Vanessa Collini Sermoneta è una storica autrice di Maria De Filippi, al suo fianco per ben 28 anni.

Vanessa Collini Sermoneta, 28 anni al fianco di Maria De Filippi

Quasi trent’anni insieme a Maria De Filippi, collaborando nelle vesti di autrice ad alcuni dei programmi storici della celebre conduttrice di Mediaset. “Alla prima puntata di Uomini e Donne io c’ero. Così come a quella di C’è Posta per Te. Alla primissima di Amici e di Temptation Island pure”, ha raccontato in un’intervista a TvBlog. Una rarissima occasione per conoscere il punto di vista di chi lavora dietro le quinte della Fascino (la società di produzione della De Filippi), di chi conosce i meccanismi che danno vita a ogni puntata di alcuni degli show più longevi della televisione italiana.

Classe 1973, Vanessa Collini Sermoneta è nata a Roma dove si è laureata in Lettere, cominciando a collaborare con Maria De Filippi dal 1999. Galeotto fu un provino per partecipare come pubblico parlante ad Amici, come lei stessa ha raccontato nell’intervista: da lì è iniziata la sua carriera come redattrice di Uomini e Donne Magazine, che ha anche diretto per diversi anni e che le ha consentito di diventare giornalista pubblicista, proseguita poi come autrice televisiva.

“Con Maria ci siamo trovate: è nato un gruppo che sta bene insieme, sia a lavoro, sia a mangiare una pizza la sera. In vacanza per me Maria era un’amica, il giorno dopo a lavoro era il mio capo” ha raccontato, svelando la parte più “intima” di questo lavoro. Di Maria De Filippi ha parlato in modo approfondito e inedito nel suo primo libro Figli di Maria: “È un grande lavoratrice, una persona molto generosa, ma è un datore di lavoro molto esigente. Io ho fatto parte del ristretto cerchio di persone di cui si circonda e ne ho beneficiato, ma quando le cose non vanno bene o vengono gestiste come non piace a lei può capitare di ricevere telefonate in cui ti urla contro: ‘Che cavolo state facendo? Belva mi sembrava un nome divertente, come la Belva umana del film di Fantozzi”.

Un rapporto fondato sul rispetto reciproco, nonostante non siano mancati i confronti e le discussioni, ma sempre in modo costruttivo.

Perché ha lasciato il lavoro con Maria De Filippi

La collaborazione tra Vanessa Collini Sermoneta e Maria De Filippi si è interrotta nel 2020, quasi trent’anni dopo. Nessun “veleno” nel loro rapporto, ma una motivazione molto semplice: conciliare la mole di lavoro con il desiderio di prendersi cura della propria famiglia era diventato impossibile.

“Maria lavora 7 giorni su 7, circa 12 ore al giorno – ha spiegato nell’intervista -. Per un periodo ho tenuto quel ritmo anche io. Per dire: mi sono sposata il 2 settembre 2020, di mercoledì. Il giorno prima ho lavorato fino alle 18 e il giorno dopo alle 11 ero in ufficio perché si registravano due puntate di Uomini e Donne. Non me chiese Maria, è che io sono fatta così. Ad un certo punto – dopo essermi divertita lavorando a cose che per me sono fighe – mi sono resa conto che avevo poco curato la famiglia. E allora mi sono detta: ‘Ora voglio rallentare’.

L’autrice ha raccontato di come la De Filippi sia stata abbastanza comprensiva nei riguardi di questa scelta, ma comunque da quel momento ogni rapporto lavorativo si è interrotto.

Cosa fa oggi Vanessa Collini Sermoneta

Interrotta la collaborazione con Maria De Filippi e la Fascino, Vanessa Collini Sermoneta ha continuato a occuparsi di televisione.

“Continuo a fare l’autrice TV – ha raccontato -. Per Greenboo (ex Lotus Production) di Marco Belardi ho realizzato Inside Gemelli, docuserie in 9 puntate disponibile su Rai Play. Su questa piattaforma è in arrivo anche Together, docu di 60 minuti ambientata nella casa circondariale di Pozzuoli. E poi lavoro a Sorgente di vita, un programma storico di Rai3 nato, come me, nel 1973, a cura dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Qualche anno fa ho fatto una conversione all’ebraismo e nel 2019 ho trovato Marco [Sermoneta, ndr]”.

Si è sposata nel 2020, durante la pandemia, e attualmente vive con il marito e la figlia Jasmine a Roma, insieme ai suoi due adorati gatti Siamesi.