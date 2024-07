Tu si que vales, Giulia De Lellis non ci sarà: la scelta di Maria De Filippi

Fonte: Getty Images Giulia De Lellis è diventata popolare grazie a 'Uomini e Donne' di Maria De Filippi

Al via le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales, una vera e propria certezza per Mediaset considerati gli ottimi ascolti degli ultimi anni. Contrariamente a quanto trapelato nei mesi scorsi non ci sarà Giulia De Lellis: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi apprezzata influencer, non sarà la nuova conduttrice del varietà del sabato sera. Maria De Filippi, che produce il format con la sua casa di produzione Fascino, ha fatto una scelta ben precisa in merito al cast della trasmissione.

Tu si que vales 2024, conduttori e giudici: fuori Giulia De Lellis (e Belen)

Il 9 luglio sono iniziate a Roma le riprese delle nuove puntate di Tu si que vales, che andranno in onda su Canale 5 a settembre. Come riporta SuperGuida Tv, non ci saranno cambiamenti importanti né alla conduzione né in giuria. Tra i giurati ritroveremo ancora una volta: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto (new entry dello scorso anno dopo che Teo Mammucari ha abbandonato lo show per nuove sfide professionali). Confermata come giurata popolare Sabrina Ferilli, che ha raccolto l’eredità di Mara Venier e Iva Zanicchi.

I conduttori di Tu si que vales 2024? Anche in questo caso per Maria De Filippi squadra che vince non si cambia e per questo ha riconfermato Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La ballerina di Amici non sarà sostituita da Giulia De Lellis, come spifferato da qualcuno nei mesi scorsi. E non ci sarà neppure un ritorno di Belen Rodriguez, che ha condotto Tu si que vales per ben nove anni. La soubrette argentina ha mollato lo spettacolo a causa dei suoi problemi personali e ora è alla ricerca di nuove occasioni lavorative.

“Cos’altro ci svelano le talpe? Che è stato riconfermato anche Giovannino“, si legge sul portale di televisione, che aggiunge: “Nelle prime puntate lo vedremo scherzare con Sabrina Ferilli. I ruoli si sono ribaltati. Ora sarà lui a dire di avere un’altra e a non corteggiarla più. Siccome, oltretutto, che in amore vince chi fugge, finalmente sarà Sabrina a diventare gelosa“.

Giulia De Lellis al centro del gossip, Belen Rodriguez torna in tv

Giulia De Lellis resta quindi lontana dalla televisione nonostante il suo sogno di affermarsi come conduttrice. Di recente è invece tornata ad essere protagonista del gossip, complice la fine della sua lunga storia d’amore con il rampollo Carlo Beretta (oggi legato a Melissa Satta). La De Lellis ha prima frequentato Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana, e poi il rapper del momento Tony Effe. Nonostante le paparazzate, però, la diretta interessata continua a dichiararsi single.

Anche Belen Rodriguez sogna da tempo una stabilità amorosa. Da qualche mese frequenta Angelo Edoardo Galvano, dopo la breve liaison con l’amico di vecchia data Elio Lorenzoni. Una relazione vissuta nel massimo riserbo e lontana dai social. Nel frattempo la soubrette prepara il ritorno in televisione: “Dopo essermi presa una pausa dalla televisione e dal mondo dello spettacolo, a settembre tornerò. E con delle belle cose”, ha anticipato al BCT Festival di Benevento.