Anticipazioni Tu sì que vales, le esibizioni e gli ospiti dell’8 novembre

Ospiti, sorprese e un divertente battibecco tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli nella nuova puntata di "Tu sì que vales", in onda l'8 novembre

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

L’8 novembre torna su Canale 5 l’appuntamento con Tu sì que vales. Il popolare talent targato Mediaset, giunto alla settima puntata della stagione, vedrà coinvolti artisti di altissimo livello e performance al cardiopalma. Il tutto condito, ovviamente, dalla simpatia dei 4 giurati e di Sabrina Ferilli, a cui si affiancheranno in qualità di ospiti Mara Venier, Elodie, Paolo Conticini, Alessandro Cattelan e Garrison.

Le anticipazioni della nuova puntata di Tu sì que vales

Nuove eccellenti performance di artisti di tutte le età saranno al centro del settimo appuntamento stagionale di Tu sì que vales, in onda l‘8 novembre su Canale 5 a partire dalle 21.30. Sul palco saliranno maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi e giocolieri, tutti pronti a esibirsi per conquistare il sì della giuria del talent.

Dal video che anticipa gli highlights della puntata dell’8 novembre, emergono performance “poetiche” e veri e propri “capolavori”, stando alle parole dei giudici Paolo Bonolis e Rudy Zerbi. Ma non mancherà un simpatico battibecco tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, che dimostrano da anni grande affiatamento e profonda sintonia anche sul piccolo schermo. “Per me vale”, afferma convinta Luciana Litizzetto di fronte a un concorrente. “Anche per me” risponde l’attrice romana, a cui ribatte con ironia la De Filippi:”Tu non conti”. “E non posso dire la mia?”, conclude Sabrina.

Gli ospiti speciali e le esibizioni della puntata dell’8 novembre

Tra i momenti più attesi dello show c’è la mini-sfida tra i giurati, che si metteranno alla prova con delle performance musicali accompagnati da alcuni ospiti d’eccezione. L’8 novembre Mara Venier, accompagnata da Sabrina Ferilli, interpreterà in playback il brano Cicale; Elodie duetterà con Maria De Filippi sulle note di Fragole; Alessandro Cattelan e Paolo Bonolis proporranno un pezzo degli Wham!; Luciana Littizzetto e Garrison si esibiranno su Occidentali’s Karma; e infine, Paolo Conticini e Rudy Zerbi eseguiranno in playback Wake Me Up Before You Go-Go.

Tu sì que vales, il cast della nuova stagione

Dopo l’addio di Gerry Scotti, impegnato con la Ruota della Fortuna, la giuria 2025 di Tu sì que vales è stata in parte rinnovata. Al posto del conduttore milanese è infatti arrivato Paolo Bonolis, che con cinismo e dialettica imbattibile è riuscito già a conquistare gli aficionados dello show. Confermate, invece, Maria De Filippi, che con la sua Fascino P.g.t. è anche produttrice del format; Luciana Litizzetto e Rudy Zerbi.

A condurre il talent è il trio composto dai due ex sportivi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, ballerina ed ex vincitrice del talent show Amici.

Dove e quando vedere Tu sì que vales

La nuova puntata dello show di Canale 5 va in onda dalle 21:30, al termine de La Ruota della Fortuna. Il format si può seguire in contemporanea su Mediaset Infinity, piattaforma su cui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Vincitore nella sfida dell’audience televisiva, Tu sì que vales è particolarmente popolare anche sui social: su X si possono seguire commenti o rivivere i momenti salienti a suon di meme attraverso l’hashtag ufficiale.