Anticipazioni Tu Sì Que Vales, i concorrenti e gli ospiti della finale del 6 dicembre

Il 6 dicembre va in onda la finale di "Tu sì que vales": solo uno tra i 16 concorrenti in gara sarà eletto vincitore. Ma non mancheranno ospiti e sorprese

IPA Francesca Fagnani a Tu sì que vales

Ultimo appuntamento della stagione con Tu Sì Que Vales: il 6 dicembre, a partire dalle 21.30 su Canale 5, andrà infatti in onda la finale del popolare talent show. Tra i 16 concorrenti arrivati in finale, solo uno porterà a casa il montepremi del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro: a sceglierlo, sarà il pubblico attraverso un nuovo sistema di votazione.

Al margine della gara, come sempre, le battute e l’ironia pungente dei 4 giudici e di Sabrina Ferilli, che anche stasera si metteranno alla prova con la consueta gara di playback con un’ospite d’eccezione: Francesca Fagnani.

Tu Sì Que Vales, chi sono i finalisti dello show

Sono 16 i concorrenti approdati alla finale di questa stagione di Tu Sì Que Vales: Dundu giganti di luce (marionettisti); Sarah e Mauro Palumbo (esperti di pole dance); Giovanni Arena (musicista); Terry Fator (ventriloquo); Gennaro Desiderio (musicista); Kay La Ferrera (mago); Antonella Losavio (cantante); Sky Skaters (acrobati); Zuka (giocoliere contorsionista); Angela Aiello (cantante); Duo Sirca Marea (acrobati); Airfootworks (ginnasti); Ping Pong Pang (ballerini); Valentin e Cristian (ballerini); Austin Ware (musicista) e Murmuration Concept (compagnia di danza).

Solo uno di loro sarà incoronato vincitore della 12° edizione dello show e si aggiudicherà il montepremi del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro. Durante la serata verrà assegnato anche il premio Freshness del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro offerto da Air Action Vigorsol. Trionferanno le emozioni della musica, la magia o le performance all’insegna dell’adrenalina?

Gli ospiti della finale di Tu sì que vales del 6 dicembre

Anche nell’ultimo appuntamento di stagione di Tu sì que vales ci sarà spazio per la divertente parentesi dedicata al lip-sync. A scendere in gara al fianco di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli saranno, a sorpresa, i tre conduttori dello show Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

A loro si aggiungeranno comunque degli ospiti d’eccezione, ovvero Claudia Gerini, Filippo Bisciglia, Giucas Casella e Francesca Fagnani, che proprio a Belve aveva intervistato nell’ultima puntata Maria De Filippi.

Come votare il vincitore di Tu sì que vales

A contribuire all’incoronazione del vincitore di Tu sì que vales sarà il pubblico da casa, che potrà esprimere la propria preferenza attraverso diversi sistemi di televoto:

Tramite SMS al 4770004 con il NOME o il CODICE del concorrente prescelto;

Tramite APP WittyTV.it (versione aggiornata);

Tramite App MEDIASET INFINTY (versione aggiornata).

La finale dello show di Canale 5 sarà infatti trasmessa in diretta, e le preferenze degli spettatori saranno raccolte in tempo reale per stilare la classifica finale.

Dove e quando vedere la finale di Tu sì que vales

La finale dello show di Canale 5 va in onda, eccezionalmente in diretta, dalle 21:30, al termine de La Ruota della Fortuna. Il format si può seguire in contemporanea su Mediaset Infinity, piattaforma su cui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Vincitore nella sfida dell’audience televisiva, Tu sì que vales è particolarmente popolare anche sui social: su X si possono seguire commenti o rivivere i momenti salienti a suon di meme attraverso l’hashtag ufficiale.

