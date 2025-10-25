Anticipazioni Tu Sì Que Vales, le esibizioni del 25 ottobre

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Paolo Bonolis

Stasera, sabato 25 ottobre, torna in prima serata su Canale5 uno degli appuntamenti più attesi del weekend televisivo: Tu Sì Que Vales. Il talent show, ormai diventato un punto fermo dell’autunno Mediaset, si prepara per una nuova serata all’insegna di emozioni, talento e spettacolo. Sul palco si alterneranno concorrenti di ogni età e provenienza, pronti a stupire il pubblico e a conquistare la giuria con numeri originali e sorprendenti.

Tu Sì Que Vales, anticipazioni del 25 ottobre

Anche questa settimana, le esibizioni spazieranno tra generi e discipline: maghi, ballerini, acrobati, mentalisti, cantanti e sportivi si cimenteranno in performance tecniche, appassionate e creative. La forza di Tu Sì Que Vales pare essere proprio questa: la varietà e la generosità nell’accogliere forme d’arte diverse, dalle più tradizionali alle più sperimentali, con una regia che valorizza ogni momento sul palco.

A giudicare i talenti, come sempre, un quartetto di nomi amatissimi dal pubblico: Maria De Filippi, anima razionale e attenta osservatrice; Rudy Zerbi, occhio tecnico e ironico; Luciana Littizzetto, portatrice di una vena comica pungente ma sempre affettuosa; e Sabrina Ferilli, presenza carismatica e genuina. A loro si affianca quest’anno Paolo Bonolis, che aggiunge al tavolo un tocco di brillantezza e imprevedibilità, con commenti che sono tutti suoi.

Le esibizioni

Non mancheranno, come ormai tradizione del programma, i momenti di leggerezza che vedono gli stessi giudici protagonisti di esilaranti siparietti: dalle imitazioni di grandi star della musica internazionale alle improvvisazioni più spontanee. Questi frammenti, oltre a essere divertenti, contribuiscono a creare quell’atmosfera familiare che è una delle chiavi del successo del format.

La conduzione è affidata all’affiatato trio formato da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. I tre, ormai perfettamente rodati, rappresentano l’equilibrio ideale per un programma di questo tipo. Giulia, con la sua dolcezza e freschezza, si muove con naturalezza tra i concorrenti, mentre Sakara e Castrogiovanni, grazie alla loro intesa e alla presenza scenica, sono il giusto contrappunto dinamico e ironico.

Tra le anticipazioni della serata si parla di un numero acrobatico proveniente dalla Francia che lascerà senza fiato, e di una giovane cantante italiana che emozionerà con un brano inedito dedicato al padre. Spazio anche al divertimento con un gruppo di comici che, tra sketch e improvvisazioni, cercheranno di conquistare il pubblico in studio.

Come sempre, non mancherà il momento più atteso: quello in cui i giudici decreteranno se un concorrente “vale” o meno, premendo il celebre pulsante. Il verdetto, a volte unanime, altre volte discusso, contribuisce a creare un ritmo incalzante e un confronto vivace tra i protagonisti.

Quando e dove vedere Tu Sì Que Vales

Tu Sì Que Vales continua così a rinnovarsi senza tradire la propria formula vincente: un grande spettacolo popolare che continua ad appassionare. L’appuntamento è per stasera, su Canale5, con una puntata che promette di confermare ancora una volta perché questo show rimane uno dei più seguiti e amati della televisione italiana. Lo spettacolo è visibile in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda. Non solo: la serata vive anche sui social attraverso i canali ufficiali dedicati al programma.