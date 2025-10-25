Anticipazioni Tu Sì Que Vales, le esibizioni del 25 ottobre

"Tu Sì Que Vales" torna su Canale5 con una nuova serie di artisti e la grande giuria, punto di forza di quest'edizione

Foto di Martina Dessì

Martina Dessì

Lifestyle Specialist

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Pubblicato: 25 Ottobre 2025 13:28

Anticipazioni Tu Sì Que Vales, le esibizioni del 25 ottobre
Ansa
Paolo Bonolis

Stasera, sabato 25 ottobre, torna in prima serata su Canale5 uno degli appuntamenti più attesi del weekend televisivo: Tu Sì Que Vales. Il talent show, ormai diventato un punto fermo dell’autunno Mediaset, si prepara per una nuova serata all’insegna di emozioni, talento e spettacolo. Sul palco si alterneranno concorrenti di ogni età e provenienza, pronti a stupire il pubblico e a conquistare la giuria con numeri originali e sorprendenti.

Tu Sì Que Vales, anticipazioni del 25 ottobre

Anche questa settimana, le esibizioni spazieranno tra generi e discipline: maghi, ballerini, acrobati, mentalisti, cantanti e sportivi si cimenteranno in performance tecniche, appassionate e creative. La forza di Tu Sì Que Vales pare essere proprio questa: la varietà e la generosità nell’accogliere forme d’arte diverse, dalle più tradizionali alle più sperimentali, con una regia che valorizza ogni momento sul palco.

A giudicare i talenti, come sempre, un quartetto di nomi amatissimi dal pubblico: Maria De Filippi, anima razionale e attenta osservatrice; Rudy Zerbi, occhio tecnico e ironico; Luciana Littizzetto, portatrice di una vena comica pungente ma sempre affettuosa; e Sabrina Ferilli, presenza carismatica e genuina. A loro si affianca quest’anno Paolo Bonolis, che aggiunge al tavolo un tocco di brillantezza e imprevedibilità, con commenti che sono tutti suoi.

Le esibizioni

Non mancheranno, come ormai tradizione del programma, i momenti di leggerezza che vedono gli stessi giudici protagonisti di esilaranti siparietti: dalle imitazioni di grandi star della musica internazionale alle improvvisazioni più spontanee. Questi frammenti, oltre a essere divertenti, contribuiscono a creare quell’atmosfera familiare che è una delle chiavi del successo del format.

La conduzione è affidata all’affiatato trio formato da Giulia StabileAlessio Sakara e Martin Castrogiovanni. I tre, ormai perfettamente rodati, rappresentano l’equilibrio ideale per un programma di questo tipo. Giulia, con la sua dolcezza e freschezza, si muove con naturalezza tra i concorrenti, mentre Sakara e Castrogiovanni, grazie alla loro intesa e alla presenza scenica, sono il giusto contrappunto dinamico e ironico.

Tra le anticipazioni della serata si parla di un numero acrobatico proveniente dalla Francia che lascerà senza fiato, e di una giovane cantante italiana che emozionerà con un brano inedito dedicato al padre. Spazio anche al divertimento con un gruppo di comici che, tra sketch e improvvisazioni, cercheranno di conquistare il pubblico in studio.

Come sempre, non mancherà il momento più atteso: quello in cui i giudici decreteranno se un concorrente “vale” o meno, premendo il celebre pulsante. Il verdetto, a volte unanime, altre volte discusso, contribuisce a creare un ritmo incalzante e un confronto vivace tra i protagonisti.

Quando e dove vedere Tu Sì Que Vales

Tu Sì Que Vales continua così a rinnovarsi senza tradire la propria formula vincente: un grande spettacolo popolare che continua ad appassionare. L’appuntamento è per stasera, su Canale5, con una puntata che promette di confermare ancora una volta perché questo show rimane uno dei più seguiti e amati della televisione italiana. Lo spettacolo è visibile in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda. Non solo: la serata vive anche sui social attraverso i canali ufficiali dedicati al programma.