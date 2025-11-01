Anticipazioni Tu Sì Que Vales, le esibizioni di stasera 1 novembre

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Luciana Littizzetto

Il sabato sera di Canale 5 si prepara a regalare un nuovo appuntamento imperdibile con Tu Sì Que Vales, il talent show che da anni conquista il pubblico italiano con numeri straordinari e momenti di puro intrattenimento. Questa sera, 1 novembre 2025, andrà in onda la sesta puntata dell’edizione in corso, con nuovi artisti provenienti da ogni parte del mondo: acrobati, cantanti, illusionisti e performer che si presenteranno a milioni di telespettatori.

Prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset con la regia di Stefano Carriero, il format resta uno dei pilastri della prima serata televisiva, in grado di attrarre un pubblico sempre più trasversale. La chiave del successo sta nella varietà che trasforma ogni performance in una storia a sé.

La nuova giuria con Paolo Bonolis

Occhi puntati sulla giuria 2025, rinnovata con l’arrivo di Paolo Bonolis, che prende il posto di Gerry Scotti dopo undici stagioni consecutive. Con la sua ironia e l’abilità nel cogliere le sfumature del linguaggio televisivo, Bonolis ha portato la novità che mancava sulle poltrone dei giudici, coi quali ha già stabilito un rapporto di grande equilibrio.

Al suo fianco ritroviamo Maria De Filippi, sempre attenta a leggere l’emozione dietro ogni performance; Luciana Littizzetto, che aggiunge un tocco di ironia ; e Rudy Zerbi, esperto musicale che non rinuncia al suo sguardo tecnico e talvolta severo. Completa il gruppo Sabrina Ferilli, rappresentante della giuria popolare, amata per la sua spontaneità e per ribaltare i verdetti con il calore del pubblico dalla sua parte.

Le esibizioni dei giurati e gli ospiti speciali

Uno dei momenti più attesi della serata sarà la mini-sfida tra i giurati, ormai diventata una tradizione dello show. Anche questa settimana, infatti, i membri della giuria si metteranno in gioco con performance personali, dando vita a una sorta di “gara parallela” che assicura risate e colpi di scena.

A rendere il tutto ancora più spettacolare ci penseranno alcuni ospiti d’eccezione. Sul palco salirà Lorella Cuccarini, pronta a esibirsi in un numero dei suoi, e Alessandra Celentano, che si presenterà con il suo lato più ironico. Tra gli ospiti anche Raz Degan, Diletta Leotta e Pierpaolo Spollon, chiamati a cimentarsi in momenti divertenti e imprevedibili.

Questa formula – che vede i protagonisti abituali del programma trasformarsi per una sera in concorrenti – conferma la vocazione di Tu si que vales a rinnovarsi senza tradire la propria essenza: intrattenimento e leggerezza insieme, due elementi sempre più rari in tv.

Il trio di conduzione

A guidare il pubblico tra un’esibizione e l’altra tornerà il collaudato trio formato da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Giovane, energica e sempre più sicura di sé, Giulia rappresenta il volto nuovo della televisione Mediaset; Sakara, è invece il contrappeso perfetto; mentre Castrogiovanni, con il suo spirito allegro e spontaneo, è il sorriso nei momenti più tesi.

Quando e dove vedere Tu Sì Que Vales

La nuova puntata dello show di Canale5 dalle 21,30 e comunque dopo La Ruota della Fortuna e in contemporanea su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Lo spettacolo vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i commenti e le opinioni dei telespettatori.