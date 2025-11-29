Anticipazioni Tu Sì Que Vales, la semifinale: gli ospiti e le esibizioni del 29 novembre

Diletta Leotta e altri ospiti d'eccezione sono pronti ad animare la semifinale di Tu Sì Que Vales, decisiva per i talenti rimasti in gara

La finale di Tu Sì Que Vales è sempre più vicina e la puntata di sabato 29 novembre sarà cruciale per i talenti rimasti in gara. È la penultima, la semifinale, e per l’occasione Maria De Filippi ancora una volta ha scelto di ospitare alcuni volti noti dello spettacolo, pronti ad animare l’ormai immancabile lip sync battle. Ma cosa ci aspetta, dunque, in questa prima serata di Canale 5?

I semifinalisti di Tu Sì Que Vales

Quando il gioco si fa duro… I concorrenti di Tu Sì Que Vales non si tirano di certo indietro! La puntata di sabato 29 novembre è l’occasione per ammirare i talenti che più si sono distinti in questa edizione del programma di Maria De Filippi, quelli che in sostanza hanno ottenuto i “Sì” dai giudici nelle fasi precedenti, con l’approvazione del pubblico votante.

Da Terry Fator, ventriloquo e cantante, già vincitore di America’s Got Talent e star internazionale ben conosciuta all’estero, agli Sky Skaters, i fantastici Jacqueline & Wagner che si esibiscono nel pattinaggio aereo acrobatico. E ancora Mauro Palumbo e Sarah, padre e figlia che si esibiscono in un’emozionante performance di pole dance, Dundu, grandi marionette illuminate manovrate a vista, Gennaro Desiderio, virtuoso del violino che spazia dalla musica classica al pop. Infine, spazio ai numeri di giocoleria e contorsionismo di Zuka e a Kay La Ferrera, il “piccolo mago” che ha già conquistato il cuore della giuria.

Giuria che è chiamata a un compito importante, questa sera: decidere chi si aggiudicherà un posto nell’ambita finale, che andrà in onda il prossimo 6 dicembre, stavolta in diretta su Canale 5.

Conduttori, giudici e ospiti speciali

Per questa edizione del programma, Maria De Filippi ha mantenuto intatta la squadra di conduttori, formata da Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. A rappresentare la voce del popolo, come sempre, Sabrina Ferilli, vittima degli scherzi del disturbatore “Giovannino”. Unica eccezione nella giuria formata da Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Paolo Bonolis, già mattatore ad Avanti un Altro, entrato a far parte del cast al posto di Gerry Scotti, impegnato a La Ruota della Fortuna e con altri progetti in cantiere.

Nella puntata del 29 novembre c’è una bella sorpresa proprio per lui: uno degli ospiti è, infatti, Luca Laurenti, sua mitica spalla e amico di un’intera vita. Gli altri sono volti dello spettacolo altrettanto amati dal pubblico: l’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis, il duo comico Pio & Amedeo e la conduttrice sportiva Diletta Leotta. Tutti pronti a vivere le emozioni di Tu Sì Que Vales, ma soprattutto a cimentarsi nella lip sync battle, diventata ormai un appuntamento imperdibile per il pubblico del sabato sera di Canale 5.

Quando e dove vedere la semifinale di Tu Sì Que Vales

L’appuntamento con la semifinale di Tu Sì Que Vales è sabato 29 novembre in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21:20 circa. Chi non può seguire la puntata in televisione, può sintonizzarsi in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e su WittyTV, dove è possibile vedere anche le clip della serata e alcuni contenuti esclusivi.