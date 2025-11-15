Anticipazioni Tu Sì Que Vales, le esibizioni e gli ospiti del 15 novembre

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Sabrina Ferilli

Il 15 novembre torna su Canale 5 l’appuntamento con Tu sì que vales. Il popolare talent targato Mediaset, giunto all’ottava puntata della stagione, vedrà coinvolti artisti di diverse discipline e performance commoventi. In studio, come sempre, i 4 giurati e Sabrina Ferilli, a cui si affiancheranno in qualità di ospiti Luca Laurenti, Max Giusti, Salvatore Esposito, Cristiano Malgioglio e Gabriel Garko.

Le anticipazioni della nuova puntata di Tu sì que vales

Si annuncia una puntata all’insegna delle grandi emozioni: il 15 novembre, a partire dalle 21.30, gli spettatori di Tu sì que vales si troveranno davanti a performance commoventi e poetiche, come si evince dal video che anticipa l’appuntamento.

Nel filmato, infatti, i 4 giudici si rendono protagonisti di una standing ovation insieme a tutto il pubblico presente, mentre una raggiante Sabrina Ferilli annuncia un sì al 100% per uno dei concorrenti. In un altro frame, l’attrice romana e i conduttori dello show non riescono invece a trattenere le lacrime di fronte a un’esibizione particolarmente toccante.

“Complimenti davvero”, si lascia scappare Paolo Bonolis, a cui fa eco un’estasiata Luciana Littizzetto: “Bravissimo”, sibila a uno dei concorrenti. Ma non mancheranno, come di consueto, anche parentesi più leggere e divertenti.

Gli ospiti speciali e le esibizioni della puntata del 15 novembre

Tra i momenti più attesi dello show c’è la mini-sfida tra i giurati, che si metteranno alla prova con delle performance musicali accompagnati da alcuni ospiti d’eccezione. Il 15 novembre, Cristiano Malgioglio si esibirà in un duetto con Maria De Filippi, mentre Luca Laurenti ricreerà con Paolo Bonolis la storica coppia che da oltre 30 anni intrattiene il pubblico di Canale 5.

Rudy Zerbi condividerà il palco con la star di Gomorra Salvatore Esposito, Gabriel Garko si unirà a Luciana Littizzetto e, infine, Max Giusti sarà accompagnato sul palco da Sabrina Ferilli. Ancora top secret, invece, i brani scelti per le attesissime performance di lip-sync, che come sempre si annunciano tra le esibizioni più divertenti della serata.

Tu sì que vales, il cast della nuova stagione

Uno dei segreti del successo di Tu sì que vales è sicuramente il cast, che con gli anni si è comunque rinnovato in più occasioni. La giuria, in particolare, ha visto nel 2025 l’ingresso di Paolo Bonolis, chiamato a prendere il posto di Gerry Scotti: con cinismo e dialettica imbattibile, il nuovo giurato è comunque riuscito a conquistare gli aficionados dello show, orfani dell’amato Zio. Confermate, invece, Maria De Filippi, che con la sua Fascino P.g.t. è anche produttrice del format; Luciana Litizzetto e Rudy Zerbi.

A condurre il talent è il trio composto dai due ex sportivi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, ballerina ed ex vincitrice del talent show Amici.

Dove e quando vedere Tu sì que vales

La nuova puntata dello show di Canale 5 va in onda dalle 21:30, al termine de La Ruota della Fortuna. Il format si può seguire in contemporanea su Mediaset Infinity, piattaforma su cui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Vincitore nella sfida dell’audience televisiva, Tu sì que vales è particolarmente popolare anche sui social: su X si possono seguire commenti o rivivere i momenti salienti a suon di meme attraverso l’hashtag ufficiale.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!