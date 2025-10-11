Tu Sì Que Vales, anticipazioni dell’11 ottobre: la sorpresa di Sabrina Ferilli

Gli ospiti, le sorprese e tutte le anticipazioni dalla puntata di sabato 11 ottobre di Tu Sì Que Vales, con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Torna un altro appuntamento con le risate e le grandi emozioni di Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 capitanato da Maria De Filippi. Nella puntata di sabato 11 ottobre andrà in scena un’esibizione davvero speciale, che ha lasciato di stucco Sabrina Ferilli e che, se ne può star certi, avrà lo stesso effetto sul pubblico a casa. Si tratta di un irresistibile sketch in playblack di un folto numero di celeberrimi ospiti.

Anticipazioni Tu Sì Que Vales, serata ricca di ospiti

Saranno numerose le esibizioni che si guadagneranno il tanto ambito “per me vale” dei giudici nella puntata in onda sabato 11 ottobre. Un’esibizione, in particolare, conquisterà Sabrina Ferilli che si troverà a esclamare a gran voce: “Siete Straordinari”. A rubare la scena ai concorrenti, però, ci sarà una folta schiera di celeberrimi ospiti, impegnati in un’indimenticabile performance.

Superospiti di questa puntata saranno: la frizzante conduttrice Alessia Marcuzzi, la giornalista Cesara Buonamici, la cantante Noemi, l’attrice Romina Power e l’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis. I vip in arrivo a Tu Sì Que Vales si sfideranno in una spassosa Lip Sync Battle, gara esportata dagli States che consiste in riprodurre in playblack le più grandi esibizioni della storia della musica moderna.

Non mancherà di fare il proprio ritorno sul palco anche Giovannino, il comico irriverente e scanzonato che stuzzica e prende in giro tutti i giudici, dimostrando però una certa predilizione per Sabrina Ferilli.

Dove e quando vedere Tu Sì Que Vales

Continua a essere un successo di ascolti Tu Sì Que Vales, la scanzonata gara guidata dalla regina della televisione Maria De Filippi. Al suo fianco, la giuria composta da Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e il nuovo arrivato Paolo Bonolis. Mentre la conduzione è ancora una volta affidata all’ormai rodato trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Tu Sì Que Vales va in onda sabato 11 ottobre, in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa – subito dopo la seguitissima Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. La trasmissione è visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sarà possibile rivedere la puntata on demand nei giorni successivi. Tre ore, come sempre, all’insegna del divertimento e delle grandi emozioni, con talenti di qualsiasi genere pronti a stupire la giuria più sgangherata della tv.

La sfida con Ballando con le stelle

Tu Sì Que Vales continua a sfidare Ballando con le stelle, in onda lo stesso giorno alla stessa ora su Rai 1. Se il talent Mediaset ha dominato nelle prime settimane del nuovo palinsesto autunnale, lo show di Milly Carlucci, nelle ultime puntate, ha riguadagnato terreno, aumentando di 3 punti il proprio share e avvicinandosi sempre più alla trasmissione di Maria De Filippi.

Seppur nella serata di sabato 11 ottobre, gli stellari ballerini si troveranno ad affrontare qualche difficoltà ulteriore. A causa della partita di qualificazioni ai Mondiali 2025 tra la nazionale italiana e l’Estonia, Ballando verrà posticipato e il suo inizio slitterà alle 22:45 circa.