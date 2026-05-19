La Ruota della Fortuna, Gerry dà un’anticipazione estiva. Su Samira: “Mi prende in giro”

IPA Gerry Scotti

Come ogni sera, pillole di curiosità e non solo a La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti. La protagonista della serata è stata in parte la Campionessa in carica, Alice, che ha totalizzato la somma di 245.300 euro, fino all’inizio della partita. Dopo l’apertura con i Pooh dei Fortuna Five (con Fornaciari che è andato a 200 all’ora, parente ovviamente di Zucchero), si è passati alle varie manche.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 19 maggio 2026

La Ruota della Fortuna non ha la minima intenzione di fermarsi: il game show riportato ormai in onda l’estate scorsa da Gerry Scotti, con Samira Lui in studio, va in onda anche per l’estate. Tanto che Scotti si è lasciato andare a un’anteprima del cosiddetto jolly estivo: “Ho visto i bozzetti del jolly estivo, farà molto ridere, mi hanno fatto quasi nudo al mare, lo vedrete”.

Non una novità: solo il calcio è riuscito nell’intento di dare la “serata libera” a Scotti e Samira. Da tempo La Ruota conquista ascolti record, tanto da aver battuto Affari Tuoi per mesi, fino a quando lo “stallo” dello share non si è stabilizzato. Nella puntata del 19 maggio, come sempre la fortuna è stata il filo conduttore del gioco: a sfidare la Campionessa Alice – super fortunata! – sono stati Dario da Palermo e Daria da Genova (ma originaria di Pontedera in Toscana).

A prendere il volo dopo le manche iniziali è stata Daria: la puntata ha visto le varie manche, come Giramondo (alla scoperta della parola “tacaisso” in veneto), il Regno degli Animali (dove abbiamo invece scoperto di aver detto facocero in modo sbagliato), la manche musicale dedicata a Tiziano Ferro e naturalmente il Jackpot. Ad andare per ben due volte in bancarotta è stato Dario, che si è candidato per la puntata speciale del sabato, quella in cui i concorrenti più sfortunati possono ritentare la fortuna. “Sei anche molto simpatico, per cui ti invito sicuramente”, ha detto Gerry.

Chi ha vinto

Per la manche dedicata alla letteratura, ovvero Se la sai raddoppi, è stato scelto un libro che ha diviso l’opinione pubblica per anni, ovvero il caso editoriale 50 sfumature di grigio. “Ma che razza di libri”, il commento di Gerry Scotti, poi preso in giro da Samira. “E non sono i capelli di Gerry”. Risate in studio per la battuta di Samira, anche il concorrente Dario si è lasciato andare a un sorriso di troppo. “Che ridi, quella mi prende in giro“. Ovviamente in modo bonario.

Dopo l’ottima prova di Daria, Alice ha raggiunto e superato la concorrente indovinando la manche Se la sai raddoppi. Ma questa è stata davvero una sfida all’ultimo colpo: Daria l’ha nuovamente superata, mentre Dario è rimasto a zero. Una gara davvero bella, che si è lasciata seguire fino alla fine: la nuova Campionessa è Daria, con la promessa per Dario di tornare sicuramente nella puntata speciale del sabato, quando i concorrenti sfortunati possono rimettersi alla prova. In totale, Daria ha vinto 59.100 euro nella puntata del 19 maggio 2026, la sua prima da Campionessa.