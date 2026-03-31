La Ruota della Fortuna, Samira Lui si lancia nel canto. Scotti: “Luigi si è fatto ricoverare”

Puntata sofferta e piena di colpi di scena quella del 30 marzo de "La Ruota della Fortuna": chi ha vinto e cosa è successo

IPA Samira Lui

Come di consueto Gerry Scotti e Samira Lui sono andati in onda con La Ruota della Fortuna con la puntata del 30 marzo 2026: il conduttore è stato annunciato dalla band, i Fortuna Five. A giocare in questa puntata è stata la Campionessa Chiara da Milano, che ha vinto solo 8.800 euro per il momento, contro gli sfidanti Roberta da Mugnano di Napoli e Stefano da Desio.

Cosa è successo nella puntata de La Ruota della Fortuna del 30 marzo

Dopo i saluti di rito, Gerry Scotti ha annunciato Samira Lui, che è stata, come sempre, mozzafiato: è entrata in studio con lo stacchetto Lipstick, ma a colpire sono state le due bocche rosse dipinte sulle mani. “Domani mattina tutti con il rossetto sulle mani“, ha commentato Gerry Scotti: Samira riuscirà a lanciare la tendenza? Chissà, anche se è abbastanza scomoda (non ha potuto battere le mani, altrimenti si sarebbe rovinato tutto). La partita è entrata nel vivo con la manche Giramondo e poi il Regno degli Animali (la manche più amata), con a tema ragno pavone.

La Campionessa ha dato non poco filo da torcere agli sfidanti; il round musicale, dedicato a Elodie e Marco Mengoni, è sempre stato indovinato da Chiara. Il tabellone era: “Pazza musica per il piacere di lasciarsi andare”. Roberta, la più giovane dei concorrenti di stasera, è finita in bancarotta: come aveva detto Scotti stesso, purtroppo a volte capita di essere “sfortunati” a questo gioco. La manche successiva è stata il Jackpot, con il tabellone dedicato alle “questioni di chimica”. Anche Stefano è stato abbastanza sfortunato, tanto che Scotti ha avanzato un’ipotesi: “Vuole venire il sabato”, quando i concorrenti più sfortunati hanno di nuovo una chance di farsi valere. La Campionessa ha provato a dare la soluzione del tabellone, ma alla fine a indovinare è stato Stefano: una manche davvero intensa, con il pubblico in visibilio.

Chi ha vinto

Dopo il Jackpot, è stato il turno di Se la lasci raddoppi, la manche dedicata ai libri: il tema della puntata del 30 marzo è stato I Tre Moschettieri. Anche questa volta a indovinare è stato Stefano. Durante il Round Express, invece, a dare la soluzione è stata Roberta, dopo che la Campionessa Chiara, per un piccolo errore, non è riuscita a dare la risposta. E dopo il Round Express, è arrivato il momento dell’ultimo round, con Stefano e Roberta in vantaggio, e la Campionessa Chiara, che ha condotto per tutta la sera, a 0 euro.

A confermarsi Campionessa è stata Chiara, che è riuscita nell’intento di tentare il recupero: “Se l’è giocata bene e ci ha creduto fino alla fine”. Decisamente un colpo di scena in piena regola in stile La Ruota, durante questa gara sofferta. Durante La Ruota delle Meraviglie, Samira Lui ha canticchiato Per sempre sì, il successo di Sal Da Vinci, che ha vinto Sanremo 2026. “Posseduta da Sal Da Vinci, ma cantala a Luigi, che vuoi da noi? Io vi dico una cosa: da quando Sal Da Vinci ha vinto Sanremo e lei canta questa canzone, non ho avuto più il piacere di vedere il fidanzato di Samira, che si è fatto ricoverare. Questa canta tutto il giorno”, così ha scherzato Scotti. Alla fine, la Campionessa ha totalizzato 34mila euro.