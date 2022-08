Stash di nuovo papà: “È nata Imagine”. Il tenero annuncio su Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Stash è diventato papà per la seconda volta: il frontman dei The Kolors ha annunciato su Instagram la nascita della sua seconda bambina, Imagine, pubblicando due tenerissimi scatti in bianco e nero della piccola appena arrivata.

Non è riuscito a contenere le emozioni di questo momento magico, pubblicando su Instagram un dolcissimo post per annunciare la notizia più bella: Stash è diventato di nuovo papà, anche questa volta di una femminuccia. La famiglia si allarga e con essa tutta la felicità che questo evento porta con sé.

Il frontman dei The Kolors ha pubblicato due bellissimi scatti in bianco e nero sul suo profilo social per dare ai suoi follower l’annuncio. La prima foto ritrae le manine della piccola, mentre nella seconda mamma Giulia tiene tra le braccia la nuova arrivata, e intanto Stash la guarda con gli occhi da papà innamorato. “È nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…”, ha scritto a corredo delle istantanee.

È facile intuire l’omaggio alla celebre canzone di John Lennon, che avrà sicuramente motivato la scelta del nome della bimba. La coppia ha così svelato il nome della loro secondogenita, fino a ora rimasto avvolto nel mistero. I due infatti si erano limitati a svelarne il sesso qualche mese fa: “Arriverà un’altra femmina nella mia vita e io non vedo l’ora di abbracciarla. Sono felice!”, aveva commentato il cantante.

Ovviamente, anche in questa occasione non sono mancati gli auguri di amici e colleghi, che hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza alla famiglia, travolgendola con il loro affetto: da Stefano De Martino a Enrico Nigiotti, passando per Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Marcello Sacchetta della scuderia di Amici, senza dimenticare i fan, che si sono congratulati per il lieto evento.

Stash e Giulia Belmonte, la famiglia si allarga

Non potrebbero essere più felici: Stah e Giulia Belmonte sono diventati genitori per la seconda volta della piccola Imagine. Il cantante aveva annunciato la seconda gravidanza della compagna sempre sui social, con uno scatto che immortalava un’ecografia tra le corde della sua chitarra acustica. “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”.

Dal loro amore intenso e profondo è nata la primogenita Grace nel dicembre del 2020. Già allora il cantante non aveva potuto contenere la sua felicità: “È la cosa più bella del mondo”, aveva scritto tra le storie di Instagram. Anche in quell’occasione aveva affidato ai social il bellissimo annuncio. L’artista dei The Kolors, travolto dall’emozione, aveva mostrato la prima ecografia senza nascondere le lacrime. “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato – aveva scritto – come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso!”.

Adesso Stah e Giulia sono pronti a iniziare la loro nuova vita in quattro, la più bella avventura che potessero mai immaginare.