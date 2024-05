The Kolors, testo e significato di Karma, la nuova canzone

Fonte: Getty Images The Kolors

L’estate si avvicina e l’industria musicale si prepara a farci vivere bellissimi momenti accompagnati da canzoni che hanno tutte le carte in regola per esserne la colonna sonora. È quello che potrebbe succedere all’ultimo brano dei The Kolors, che pubblicano Karma, una canzone dalle atmosfere romantiche ed estive. Ecco testo e significato del brano.

“Karma” significato della canzone dei The Kolors

I The Kolors sono uno di quei gruppi che sembrano non sbagliarne una. Dopo l’enorme successo di italodisco e Un ragazzo una ragazza, brano portato al Festival di Sanremo 2024 e che ci è entrato in testa al primo ascolto, ora tornano ad animare le nostre giornate estive e non solo con Karma.

Il brano, che è stato scelto per la nuova campagna pubblicitaria del Cornetto Algda, è un pezzo che ricorda gli anni ’80, con suoni spensierati e un testo che racconta la stagione estiva e gli amori che sembrano non dover finire, ma che forse sono solo delle bellissime esperienze destinate a essere ricordate.

Parlando del pezzo, Stash, frontman della band, ha raccontato:“Questo pezzo è venuto fuori la notte successiva a quella del nostro concerto al Forum di Assago. Siamo rimasti fino a tarda notte insieme in studio e abbiamo iniziato a suonare… suonare nella maniera più spensierata e felice perché ancora carichi di adrenalina dopo quel concerto per noi così importante! Infatti questo è il brano con il bpm più alto che abbiamo mai scritto e soprattutto con un’armonia di accordi completamente in maggiore, tipica di una scrittura ‘felice’”.

“Karma” testo della canzone dei The Kolors

L’ho capito perché pensavo a te

C’è la tua maglia ancora sulla tv

Chissà se il libro che leggevi da me

L’hai già finito da un altro

Avevo voglia di un po’ d’aria sono uscito di corsa

Dov’è ho la testa? Forse nella tua borsa

Quella canzone che mi cantavi tu

La sento sempre alla radio

Eri tu

Che mi hai detto non chiamarmi più

In quell’ultimo messaggio

Poi ti hanno vista piangere per me

Ma eri fuori di te

Eri fuori di te

Dove sei ora

Dove sei ora

Dammi ancora una notte

Un po’ illegale mentre brucia l’estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma-ma

Se gira il karma-ma-ma-ma

Che cosa strana fare a meno di te

Non torni più come le Rebook Pump

Forse ci troveremo come le star

Nelle canzoni di Vasco

Eri tu

Che mi hai detto non chiamarmi più

In quell’ultimo messaggio

Poi ti hanno vista piangere per me

Ma eri fuori di te

Eri fuori di te

Dove sei ora

Dove sei ora

Dammi ancora una notte

Un po’ illegale mentre brucia l’estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma-ma

Se gira il karma-ma-ma-ma

Quando mi chiederai

Che cosa resterà di noi?

Vicini come i tasti di un Game Boy

Mettimi il cuore in pausa

Dove sei ora

Dove sei ora

Dammi ancora una notte

Un po’ illegale mentre brucia l’estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma-ma

Se gira il karma-ma-ma-ma