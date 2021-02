GF Vip, le pagelle della puntata del 26 febbraio 2021

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Manca ormai pochissimo alla finalissima del GF Vip e la semifinale è stata ricca di colpi di scena. Nella puntata del 26 febbraio 2021 non sono mancate le emozioni, con due eliminazioni importanti – quella di Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò – e la scelta dei finalisti.

Scopriamo i momenti cult e i protagonisti della puntata del 26 febbraio del GF Vip.

ROSALINDA CANNAVÒ – Come aveva previsto, Rosalinda ha perso al televoto contro Stefania Orlando. La sua uscita dalla Casa del GF Vip è stata segnata dalle polemiche con Dayane Mello. In studio l’attrice è apparsa molto cambiata rispetto all’inizio del reality, più forte e pronta a rispondere agli attacchi. Il primo è arrivato dall’ex compagno di set Massimiliano Morra, a cui ha riservato una stoccata a sorpresa. “Non ho mentito, sei stato tu a dirmi che sei gay”, ha detto l’attrice, confermando le dichiarazioni fatte mesi fa e poi smentite a causa del polverone che avevano sollevato. Se in passato si sarebbe sciolta in lacrime, questa volta Rosalinda è apparsa ferma e decisa, dimostrando quanto il GF Vip sia stato per lei un percorso di rinascita e crescita. VOTO: 8.

DAYANE MELLO – Difficile comprendere se la sua sia solo strategia o se dietro ci sia altro. Di certo la scelta di rivelare i sentimenti per Rosalinda, salvo poi mandarla in nomination, non è piaciuta. Ad accusarla Tommaso Zorzi che è tornato a parlare della lite di qualche giorno fa. “Lei ha sempre rivolto accuse anche nei miei confronti per la storia con Francesco – ha detto -, forse io sono stato più tagliente. Io non credo a questo innamoramento e penso che l’abbia confessato quanto è stata messa alle strette, dopo settimane di atteggiamenti che effettivamente erano strani nei confronti di Rosalinda”. Dayane ha provato a giustificarsi, affermando di non aver detto nulla per proteggere la figlia Sofia e di aver provato dei sentimenti per l’amica ormai mesi fa. Una teoria a cui Zorzi non ha creduto e un possibile passo falso che, secondo molti, escluderà la modella dalla vittoria. Di certo la Mello resta sotto molti aspetti un enigma. VOTO: 6.

ANDREA ZELLETTA – Fra le sorprese del GF Vip c’è proprio l’ex tronista di Uomini e Donne e fidanzato di Natalia Paragoni. Entrato in punta di piedi, ha conquistato i coinquilini e il pubblico con semplicità ed educazione. Probabilmente non vincerà il reality, di certo Andrea ha dimostrato di essere un grande giocatore oltre che una persona onesta. Come aveva promesso mesi fa, il modello ha scelto di andare all’ultimo televoto con Tommaso Zorzi. “Non voglio sfidare Pierpaolo, perché mi ha già battuto – ha spiegato ad Alfonso Signorini -, e non voglio sfidare Stefania. Ho sempre detto che se dovessi uscire, voglio uscire con il più forte, quindi vado al televoto con Tommaso”. Zelletta ci piace sempre di più. VOTO: 8.