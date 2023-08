Rosalinda Cannavò insultata per la mancata maternità: la sua risposta è esemplare

Fonte: IPA Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò è diventata nota al grande pubblico con il nome d’arte Adua Del Vesco. Protagonista di diverse fiction, l’attrice è stata al centro del gossip nostrano anche per la sua storia d’amore con Gabriel Garko, poi rivelatasi una montatura. Durante la sua avventura al Grande Fratello Vip, infatti, l’artista ha rivelato le bugie del suo passato e si è fatta conoscere per quello che è davvero e con il suo vero nome.

Durante quell’esperienza televisiva, però, Rosalinda Cannavò ha anche trovato l’amore. Infatti, da allora l’attrice è fidanzata con Andrea Zenga, suo coinquilino nella casa più spiata d’Italia. Un amore che va a gonfie vele, ma che ha, recentemente, incontrato l’invidia di un hater, che ha insultato pesantemente l’artista su Instagram. La risposta di Rosalinda Cannavò non si è fatta attendere.

Rosalinda Cannavò: gli insulti dell’hater

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono inseparabili dalla fine della loro avventura nella casa del Grande Fratello Vip. I due ragazzi vivono una tenera storia d’amore, suggellata recentemente da un meraviglioso viaggio negli Stati Uniti.

Proprio gli scatti felici della vacanza oltre oceano, postati dall’attrice sui social, hanno scatenato i commenti violenti di un hater, come riportato da Fanpage. Attraverso una storia Instagram, Rosalinda Cannavò ha svelato le accuse insensate ricevute. Sotto gli scatti con Andrea Zenga si legge: “Tanto amore dichiarato ma niente figli. Strano amore”. A commento di un altro frame è stato postato un insulto per le origini siciliane dell’attrice: “Certo, ti ha pagato la vacanza, morta di fame con valigia di cartone dal Sud”. E di seguito un nuovo riferimento malevolo alla mancata maternità dell’artista: “Amore finto senza figli”.

Rosalinda Cannavò è stata accusata di vivere una storia d’amore finta anche con Andrea Zenga per il solo fatto che la coppia non abbia ancora dei figli. Inoltre l’attrice ha dovuto subire degli insulti razzisti per le sue origini meridionali.

Lo sfogo di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò ha dovuto subire degli insensati attacchi da un hater, che l’ha accusata di vivere una relazione d’amore finta. La risposta piccata dell’attrice non si è fatta attendere: “Ma vi rendete conto cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfottere così? E se una coppia avesse problemi ad avere figli? Davvero non c’è un limite sui social”.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano già affrontato l’argomento figli nel salotto di Silvia Toffanin. Nel corso di un’intervista a Verissimo, infatti, i due innamorati avevano dichiarato di sentirsi già una famiglia, anche senza avere bambini. Il figlio di Walter Zenga ha aggiunto di vedere nel suo futuro il proseguire della relazione con l’attrice e di vedersi padre di una bambina: “Il mio sogno è quello di avere una bambina e di costruire una famiglia insieme”.

L’ex gieffina ha dovuto replicare anche agli insulti razzisti ricevuti, per le sue origini meridionali: “Sul fatto che vengo denigrata perché sono nata nel Sud Italia non lo commento perché si commenta da solo. Peccato che il nostro cibo, il nostro essere generosi con il prossimo e la nostra terra li amate quando venite in vacanza”.