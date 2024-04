Fonte: Getty Images Barbara D'Urso, Chiara Ferragni, Rosalinda Cannavò

Sono dei giorni di grande fermento a Milano, dove è in fase di svolgimento il Salone del Mobile, che sarà visitabile dal 15 al 21 aprile. Ma fuori dai padiglioni della fiera di Rho, il capoluogo lombardo è animato da tantissimi eventi previsti in occasione del Fuorisalone e della Milano Design Week. Le vie della città e diversi luoghi simbolo sono stati adornati da meravigliose installazioni e da mostre interessanti.

A visitare il Fuorisalone anche molti vip e influencer nostrani che, nei loro contenuti digitali hanno raccontato le installazioni e gli accadimenti del seguitissimo evento milanese.

Chiara Ferragni al Fuorisalone con un look futuristico

Il Salone del Mobile di Milano è in pieno svolgimento e, in contemporanea, i tanti visitatori dell’esposizione possono anche prendere parte ai tanti eventi del Fuorisalone, che si svolge in diverse aree della città, come la zona Tortona, dove è stato creato un ulteriore evento nell’evento. Tra i tanti visitatori della manifestazione anche alcuni nomi dello spettacolo italiano. Chiara Ferragni, infatti, ha presenziato a un evento di 131 design, a cui ha collaborato una persona molto importante per l’influencer, Filippo Fiora, amico di lunga data e architetto milanese.

Il professionista, infatti, ha curato la ristrutturazione sia di Villa Matilda, acquistata dai Ferragnez sul Lago di Como, che dell’attico a Milano City Life, dove, adesso, vive solo l’imprenditrice digitale con i due figli della coppia. Chiara Ferragni ha visitato l’esposizione di Filippo Fiora, insieme a Veronica Ferraro e la mamma Marina di Guardo e nelle sue storie ha condiviso degli scatti degli splendidi arredi interni, messi in mostra.

Per l’occasione l’influencer ha deciso di plasmare anche il suo look al tema del design, scegliendo un abito destrutturato con un grande oblò sul davanti e reggiseno in vista. Nei giorni precedenti, anche la sorella dell’imprenditrice digitale, Valentina Ferragni, aveva visitato l’esposizione e, in particolare, aveva preso parte a un evento organizzato da Missoni. Fedez, invece, ha visitato la Milano Design Week in compagnia di Donatella Versace.

Barbara D’Urso alla Milano Design Week con una gonna sfrangiata

Oltre ai componenti del clan Ferragnez, anche Barbara D’Urso ha visitato diverse volte gli eventi proposti dalla Milano Design Week. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso diversi contenuti digitali, che raccontano le sue serate milanesi. La presentatrice tv ha visitato, in particolare, l’esposizione curata da Alessandro Enriquez per Bassetti. L’artista, in collaborazione con le ceramiche di Caltagirone ha presentato al pubblico della biancheria da casa con stampe colorate e sorprendenti.

Barbara D’Urso ha visitato la Milano Design Week con un look ricercato. La conduttrice tv, infatti, ha indossato una gonna lunga nera sfrangiata, abbinata a una giacca in tinta chiusa in vita da un cinturone. L’outfit è stato completato da stivali alti in pelle nera.

Rosalinda Cannavò tra fiori e orsi giganti

Nei scorsi giorni, tra i diversi appuntamenti del Fuorisalone milanese, anche una madrina d’eccezione, Elisabetta Gregoraci, che ha presenziato a un evento con un outfit decisamente alla moda. Diverse influencer hanno raccontato sui loro canali social le particolari installazioni, presenti a Milano. Tra queste, Rosalinda Cannavò che ha condiviso la sua visita all’installazione immersiva di Guess, all’insegna dei fiori.

In seguito l’attrice e Beatrice Valli hanno presenziato anche all’evento della Coccolino in piazza Gae Aulenti.

Le due influencer si sono lasciate immortalare in compagnia degli orsi giganti, simboli del marchio di detersivi.