Fonte: IPA Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni

Il 22 giugno 2024 Diletta Leotta ha coronato il suo sogno d’amore, sposando il calciatore Loris Karius, papà di sua figlia Aria, nata lo scorso 16 agosto. Una storia da favola, quella dei neosposini, che hanno scelto di compiere dei passi così importanti poco tempo dopo essersi conosciuti, grazie a un incontro fortuito a Parigi. Cupido della coppia è stata Barbara Berlusconi, amica della conduttrice televisiva.

Ma le vip che hanno un rapporto stretto con Diletta Leotta non sono poche e hanno deciso tutte di volare in Sicilia per essere presenti al suo giorno più bello. Michelle Hunziker, Chiara Ferragni, Elodie, al matrimonio dell’anno le donne dello spettacolo hanno sfilato con dei look davvero sorprendenti.

Chiara Ferragni, eterea e seducente

Chiara Ferragni ha raggiunto l’Isola di Vulcano per assistere al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, mentre Fedez sembra godersi una vacanza pugliese con la nuova fiamma Garance Authié. Per la cerimonia e il successivo ricevimento, però, l’influencer ha scelto due diversi outfit.

L’imprenditrice digitale ha assistito alla celebrazione di nozze con un vestito verde chiarissimo, completamente trasparente e con profondissimo scollo sul davanti.

Il vestito di Chiara Ferragni, firmato da Celia Kritharioti, era in un tessuto laminato e a rete e lasciava intravedere l’intimo in tinta dell’influencer. Per il ricevimento, l’imprenditrice digitale ha cambiato outfit, optando per un abito in color carta da zucchero con aggrappatura sul davanti, maniche lunghe e schiena scoperta.

Elisabetta Canalis ripropone il Tiffany

Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis si sono presentate al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius con abito dal taglio simile. Anche l’ex Velina di Striscia la Notizia, infatti, ha indossato, per l’occasione, un abito dal profondo scollo sul davanti e nei toni dell’azzurro/verde.

Il vestito di Elisabetta Canalis, firmato Elisabetta Franchi, era color Tiffany, sfumatura già utilizzata dalla showgirl nella famosissima sfilata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, insieme a George Clooney, che le diede una popolarità mondiale.

Elodie, l’abito corsetto

Diletta Leotta ha scelto il pizzo per il suo giorno più bello nell’Isola di Vulcano. Il vestito della sposa, presentava, nella parte superiore, le stecche tipiche dei corsetti. Stessa scelta di stile è stata effettuata anche da una delle sue migliori amiche: Elodie. La cantante, infatti, si è presentata alle nozze dell’anno con un abito bustier.

Il vestito, firmato da Alice Pons Milano era di colore champagne, in seta, con un bustino nella parte superiore collegato a una gonna dal taglio stretto.

Roberta Sinopoli in blu elettrico

Visto il lavoro di entrambi gli sposi, non sono mancanti, tra gli invitati, gli sportivi. Tra i convenuti, infatti, c’era anche Claudio Marchisio e la moglie Roberta Sinopoli che, per l’occasione, ha scelto di farsi notare con un vestito blu elettrico. L’abito della compagna del calciatore era in raso ma presentava anche degli inserti in merletto sotto il seno che lo rendevano seducente.

Il vestito di Roberta Sinopoli si concludeva con una balza di organza in tinta.

Alice Campello favolosa in giallo e lustrini

Sempre dal mondo del pallone, tra gli invitati anche Alice Campello, moglie di Alvaro Morata. Per l’occasione la moglie del calciatore ha scelto di brillare con un look giallo chiaro, completamente ricoperto da paillettes.

L’outfit, firmato da Sau Lee, era composto da top e gonna con taglio alla caviglia.

Anche Sofia Scalia si veste di giallo

Oltre ad Alice Campello anche Sofia Scalia ha scelto d’indossare un vestito giallo per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Il vestito, firmato da Blumarine, era in una tonalità molto accesa.



Elena Barolo opta per il floreale

L’abito scendeva morbido lungo le curve dell’attrice e aveva una scollatura ampia, abbellita da un fiore di stoffa.

Oltre a Elisabetta Canalis, anche un’altra ex velina era presente alle nozze di Diletta Leotta. Si tratta di Elena Barolo che ha scelto un’inedita fantasia floreale per il suo look.



Eleonora Brunacci, stesso stilista della sposa

L’della showgirl, composto da gonna ampia e top a balconcino, infatti, aveva una base bianca ma presentava dei disegni a forma floreale nei toni del beige, del verde e del viola.

Diletta Leotta ha sposato il suo Loris Karius con una creazione firmata da Atelier Eme. Ma, anche una delle sue invitate, ha deciso d’indossare un vestito dell’importante brand di moda. Si tratta di Eleonora Brunacci che ha presenziato alle nozze con un abito viola in chiffon.



Il vestito era legato al collo e presentava un cut out sotto il seno.