I look scelti da Diletta Leotta per il suo addio al Nubilato a Ibiza

Fonte: IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta è, ormai, a un passo dall’altare. La conduttrice televisiva, infatti, convolerà a nozze il prossimo 22 giugno con il suo amato Loris Karius, conosciuto nel 2022 a Parigi e padre della sua piccola Aria. La coppia, infatti, sta vivendo una vera e propria storia d’amore da favola, nata da un colpo di fulmine e arricchita dall’arrivo della piccola di casa, lo scorso 16 agosto 2023. Ma il rapporto d’amore tra i due esperti di calcio verrà ulteriormente coronato dalle nozze che si celebreranno nelle Isole Eolie e, precisamente, a Vulcano, tra meno di venti giorni.

Per celebrare al meglio i suoi ultimi giorni da donna libera e questo fondamentale passaggio nella sua vita personale, Diletta Leotta è volata a Ibiza con degli amici per festeggiare il suo addio al Nubilato. In quest’occasione unica la conduttrice televisiva ha indossato un mini abito bianco che ha già il sapore di un vestito da sposa.

Diletta Leotta, il look per l’addio al Nubilato

Diletta Leotta è pronta a pronunciare il fatidico Si. La conduttrice sportiva, infatti, sposerà il calciatore Loris Karius a Vulcano il prossimo 22 giugno 2024, come svelato in una delle ultime puntate di Domenica In, direttamente a Mara Venier. Un evento che prevede circa 160 invitati e che sta dando diverso nervosismo alla futura sposina, come succede sempre quando si arriva a un passo dall’altare. Per rilassarsi e staccare la spina dall’organizzazione del suo giorno più importante, Diletta Leotta è stata protagonista di un weekend di relax e divertimento a Ibiza, dove è stato celebrato il suo addio al Nubilato.

La conduttrice televisiva ha raccontato questi giorni speciali all’insegna della gioia e dell’amicizia con degli scatti pubblicati sul suo account Instagram ufficiale. Grazie a queste foto, Diletta Leotta ha condiviso alcuni momenti del fine settimana da sogno che l’ha vista protagonista e i look sorprendenti, scelti per l’occasione.

La conduttrice televisiva, infatti, ha festeggiato i suoi ultimi giorni da nubile con un abito corto bianco in un prezioso pizzo sangallo. Il vestito era tagliato in vita e presentava una gonna a pieghe e una scollatura a cuore. Le maniche dell’abito erano a palloncino, ma c’era un dettaglio molto originale che richiamava lo stile di un vestito da sposa. Nella parte posteriore l’indumento presentava, infatti, un fiocco, da cui partivano due ali di stoffa che ricordavano lo strascico degli abiti da sposa.

Diletta Leotta, i bikini dell’addio al Nubilato

Diletta Leotta ha celebrato il suo addio al Nubilato a Ibiza, festeggiando con diversi amici. Nel corso del weekend, oltre all’abito bianco, la conduttrice radiofonica ha indossato anche dei bikini che esaltavano le sue curve perfette. In uno scatto, infatti, si vede un costume viola con scollo all’americana e laccetti sull’addome. Il bikini era coordinato anche a una gonna in tessuto stretch in tinta.

Negli scatti di Diletta Leotta si vede che la conduttrice sportiva ha scelto d’indossare anche un costume a strisce bianche e nere con laccetti sui fianchi e al centro della parte superiore. Infine Diletta Leotta ha scelto anche un abito elasticizzato nero, coordinato a degli stivali alti in tinta.