Diletta Leotta come una Bond Girl: è lei la regina dell’estate

Fonte: IPA Diletta Leotta

È lei la regina di questa estate 2024: Diletta Leotta ha sfoggiato su Instagram un bikini da togliere il fiato, un costume nero cut out che mette in risalto tutta la sua femminilità. Del resto, quando si parla di look, la conduttrice di Dazn non sbaglia un colpo, lasciando sempre a bocca aperta i suoi numerosi fan e ammiratori.

Diletta Leotta: con il bikini nero è una perfetta Bond Girl

Un due pezzi mozzafiato che mette in mostra il suo fisico statuario: nelle ultime foto pubblicate su Instagram, Diletta Leotta sembra uscita da un film di 007, una perfetta Bond Girl pronta a incantare con la sua bellezza. Il bikini nero indossato dalla conduttrice tv è particolarissimo, un modello cut out che fa risaltare sia il ventre piatto che il suo generoso décolleté.

Sullo sfondo il mare e gli scogli, scenario perfetto per un book fotografico a lei dedicato, tra cui un primo piano senza trucco, dove mostra uno sguardo intenso e seducente. Appena uscita dall’acqua, con la lunga chioma bagnata e la pelle ambrata è bellissima: non a caso tra i commenti c’è chi le ha scritto che sembra una dea.

A corredo degli scatti una sola parola, “June”, giugno. Un mese da ricordare per Diletta, che coronerà il suo sogno d’amore con Loris Karius, il bel portiere che è al suo fianco da un paio di anni e che le ha regalato la gioia più grande, quella di essere diventata lo scorso agosto la mamma di Aria.

Diletta Leotta, l’addio al nubilato a Ibiza

Un addio al nubilato spettacolare come il suo non poteva certo passare inosservato: Diletta Leotta è volata a Ibiza per festeggiare con gli amici più cari prima delle nozze e trascorrere un week end di relax e divertimento sull’isola.

Leotta ovviamente ha condiviso alcuni momenti del suo fine settimana da sogno, mostrando i look più belli indossati per l’occasione. Per i suoi ultimi giorni da nubile, la conduttrice ha scelto un mini abito bianco in pizzo sangallo, con maniche a palloncino e un enorme fiocco sulla parte posteriore che formava un lungo strascico, una sorta di “anteprima” del vestito che la accompagnerà per il giorno più bello.

I dettagli del matrimonio con Loris Karius

Manca pochissimo ormai al giorno del fatidico sì: Diletta Leotta e Loris Karius si giureranno amore eterno il 22 giugno a Vulcano, nelle Isole Eolie. La conduttrice ha scelto la sua Sicilia per le nozze, il luogo dove ha sempre sognato di convolare a nozze. “Ho scelto quell’isola perché, la prima volta che ci andai, dissi “io mi sposerò qua”. Ce l’avevo in testa da quando avevo 11 anni. Sto organizzando tutto, sono 160 invitati e sto impazzendo”, ha raccontato di recente a Domenica In.

Un evento che promette di essere già indimenticabile, con Elodie, amica di lunga data di Diletta, che avrà l’onore di essere la testimone di nozze. La festa poi si svolgerà al Therasia Resort, un rinomato hotel cinque stelle dove la coppia ha già condiviso momenti felici: non resta che aspettare di vederla con indosso l’abito bianco.