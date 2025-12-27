Diletta Leotta incinta, le foto dolcissime svelano un indizio sul sesso del secondo figlio con Loris Karius

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Diletta Leotta, l'indizio sul sesso del secondo figlio con Loris Karius

Un Natale fatto di gioia, attese e piccoli indizi per Diletta Leotta. La giornalista sportiva, che ha recentemente annunciato di essere in attesa del secondo figlio con Loris Karius, si sta godendo una pausa invernale al caldo insieme alla sua famiglia.

A rendere tutto ancora più speciale, una serie di scatti condivisi sui social: Diletta posa in spiaggia mostrando il pancione, accanto alla piccola Aria e al compagno. Tra sorrisi, sole e atmosfere da cartolina, spunta anche un dettaglio che non è passato inosservato e che potrebbe confermare le indiscrezioni sul sesso del bebè in arrivo.

Diletta Leotta, l’indizio sul sesso del secondo figlio

L’annuncio è arrivato qualche settimana fa, con una dolcissima foto di famiglia condivisa sui social. A corredo dello scatto, Diletta Leotta aveva scritto parole piene d’amore: “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio“. Un messaggio che ha subito emozionato fan e follower, curiosi di sapere se Aria avrà un fratellino o una sorellina.

Ora Diletta Leotta si gode giorni di relax al caldo, tra sole, mare e momenti di dolce attesa insieme a Loris Karius e alla piccola Aria. A dimostrarlo sono alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram: bikini, passeggiate in riva al mare e un pancino sempre più evidente che promette un nuovo membro della famiglia in arrivo nel 2026. Il loro regalo più bello.

Ma è proprio da queste immagini che la giornalista e conduttrice sembra aver voluto lanciare un piccolo indizio sul sesso del bebè. Nella caption delle foto si legge infatti: “Primo Natale al caldo… waiting for you”, accompagnata da un tenero cuore azzurro.

Un dettaglio cromatico che non è passato inosservato e che potrebbe far pensare a un fiocco azzurro in arrivo, confermando così alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane che parlavano di un maschietto.

Diletta Leotta, la voglia di famiglia con Loris Karius

L’arrivo di un nuovo membro della famiglia è solo la ciliegina sulla torta di un rapporto intenso e bellissimo costruito nel tempo. Diletta e Loris, dopo essersi fidanzati, nel 2023 hanno accolto la loro prima bambina, Aria: un momento che ha cambiato completamente le loro vite e rafforzato ancora di più il loro legame.

Già nel 2023, quando Diletta ha raccontato la nascita di Aria a Silvia Toffanin, non ha esitato a parlare di Loris come di “un papà stupendo”, attento e affezionatissimo. La persona giusta per costruire una famiglia unita, quella che la conduttrice ha sempre sognato.

E non si tratta solo di parole: la coppia ha sempre mostrato di condividere valori e progetti comuni, tra momenti di quotidianità, viaggi e complicità in famiglia. L’arrivo del secondo figlio era quindi solo una questione di tempo.

“Dopo aver avuto Aria, sogno di avere altri figli. È una gioia talmente forte che sicuramente un giorno Aria avrà un fratellino o una sorellina”, aveva infatti spiegato a Verissimo. Una dichiarazione che oggi, con il pancino che cresce e le foto al mare, appare più concreta e speciale che mai.

