Emanuel Lo è il compagno di Giorgia da vent’anni. La coppia è sempre affiatatissima e quest’estate ha postato delle foto sexy in piscina. L’amore è ancora molto forte, ma la cantante si fida pienamente del suo danzatore, anche dopo le coreografie infuocate di coppia con Lorella Cuccarini e il loro bacio in diretta televisiva ad Amici. Emanuel Lo, ospite di Verissimo della puntata dell’8 ottobre, ha raccontato come si è innamorato della famosa cantante.

Emanuel Lo innamorato di Giorgia ancora prima di conoscerla

Emanuel Lo e Giorgia vivono un grande amore da tantissimi anni. Il rapporto che lega la cantante e il ballerino, però, non è stato sempre privo d’imprevisti e momenti bui. Il professore di Amici, infatti, ha raccontato a Silvia Toffanin che lui e la musicista, in passato, si sono anche lasciati: “Noi ci siamo anche lasciati un periodo… Non ci siamo fatti mancare niente… Abbiamo vissuto tutto quello che ci deve essere in una coppia”.

Il coreografo ha svelato di aver visto per la prima volta la cantante al Festival di Sanremo nel 1994. La performance dell’artista lo aveva talmente colpito, da provare quasi un amore per lei: “Io mi ricordo il suo primo Sanremo che io ho visto, che era nel ’94 e che cantava ‘E poi’. Io di tutto quel Sanremo ascoltai solo quel brano… L’anno successivo aspettavo lei e quando l’ho vista cantare in ‘Come saprei’, io in qualche modo ho sentito un amore… Mentre canta alza il sopracciglio, non so come fa e io quando vidi questa cosa nel ’95 ho provato veramente amore per questa donna”.

Un colpo di fulmine, insomma, quello che ha provato Emanuel Lo per Giorgia e che è stato confermato nel secondo incontro fortuito della futura coppia: “A un certo punto l’ho vista in un Festivalbar… La incontrati dietro le quinte, ma non andai lì, non mi presentai, niente. Io andavo in giro sempre con una telecamerina… Mi fermo su di lei e io ho quest’immagine, questo video di lei che mangia e lì mi sono fatto tutto un sogno e da lì sono passati altri due anni prima che lavorassimo insieme”.

La menzogna di Emanuel Lo per conquistare Giorgia

Giorgia ed Emanuel Lo si sono conosciuti in ambiente lavorativo. Il professore di Amici ha raccontato i loro primi attimi da soli: “Mi ritrovai per la prima volta da solo con lei in sala prove. Quel giorno io sentii un’alchimia che ho sentito, poi, che era restituita, c’era un filo che ci legava in qualche modo… Le ho chiesto se le potevo scattare una foto, era veramente bella”.

Il ballerino inviò un’email alla cantante fingendo di essere del ’78, quando invece l’artista è nato nel ’79: “Subito dopo quella sala prove… Riuscii ad arrivare alla sua e-mail e le scrissi le mie sensazioni… Mi disse ‘Sei troppo giovane per me e quindi non potrebbe mai funzionare’… Per i primi due anni lei pensava io fossi del ’78”.

La storia d’amore unica è comunque andata avanti e dura ancora adesso. Dalla relazione tra i due artisti è nato Samuel, che adesso ha 13 anni.