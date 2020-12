Kate Middleton in rosso è una favola e non rinuncia alla tradizione di Natale

editato in: da

Kate Middleton, i look rossi per dicembre

Kate Middleton ha brillato durante il mini tour di tre giorni sul Royal Train. E soprattutto, non ha rinunciato alla tradizione di Natale di indossare qualcosa di rosso, come d’altro canto ha fatto anche la Regina Elisabetta.

Nel breve viaggio compiuto con suo marito William, cui si è unita la Sovrana, Carlo, Camilla, la Contessa del Wessex ed Edoardo in una sorta di ritrovo natalizio di famiglia, Kate ha sfoggiato alcuni dei suoi cappotti più belli, tra cui uno splendido soprabito rosso, firmato Alexander McQueen.

Si tratta di un cappotto a doppio petto con bottoni neri, sciancrato in vita e lungo fino alle caviglie, una lunghezza che non giova particolarmente alla Duchessa di Cambridge, anche se, rispetto allo scorso ottobre quando lo ha indossato per la prima volta, Lady Middleton ha trovato gli accessori giusti.

Infatti, due mesi fa, Kate si presentò al lancio della sua competizione Hold Still appunto con questo maxi cappotto rosso, da circa 3.316 euro, abbinandolo a un a t-shirt bianca e alle sue décolletée preferite, firmate Gianvito Rossi. I volumi però non erano proporzionati. Mentre adesso ha preferito indossarlo con un lupetto nero e una sciarpa tartan rossa che riempiono lo scollo e la splendida maxi gonna di Emilia Wickstead, indossata a dicembre 2018. Ai piedi è comparso un paio di stivali dal tacco stiletto, di Ralph Lauren, che aiuta a slanciare la figura. Ed ecco il perfetto look di Natale, completamente riciclato e rosso, come vuole la tradizione cui Lady Middleton ogni anno si attiene.

Da notare che l’unico accessorio in comune tra il look di ottobre e questo è la borsa nera, a manico rigido di Grace Han che questa volta Kate tiene con le mani protette dal freddo grazie a un paio di guanti in pelle.

La Duchessa di Cambridge ha quindi regalato col suo outfit un anticipo di Natale che quest’anno sarà davvero particolare anche per la Famiglia Reale. Infatti, dovendo rinunciare al tradizionale pranzo offerto dalla Regina a Sandringham, William e Kate si sono trovati spiazzati, come hanno confessato proprio durante in tour in treno. Il Principe, parlando a Cardiff con un gruppo di studenti, ha infatti dichiarato: “È così difficile. Stiamo ancora cercando di fare piani. È difficile scegliere per il meglio”.

Mentre è noto che la Regina e il Principe Filippo trascorreranno soli il Natale al Castello di Windsor e Carlo e Camilla si trasferiranno a Highgrove House in Gloucestershire, non è ancora chiaro cosa faranno Kate e William coi loro tre figli. Probabilmente andranno nella loro casa di campagna nel Norfolk dove potrebbero trovarsi con Carole e Michael Middleton, genitori della Duchessa.

Intanto, la Famiglia Reale con questo tour ha voluto essere vicina ai sudditi per le Feste natalizie. E Kate ha superato se stessa in fatto di look, come ha anche sottolineato la stilista Rochelle White: “Con le sue scelte di stile, Kate ha evitato di eclissare lo scopo del viaggio, ossia ringraziare per il lavoro svolto contro il Covid”.

La Duchessa di Cambridge infatti ha sfoggiato una serie di cappotti colorati, tutti rigorosamente riciclati, che sono dei must have del suo guardaroba. Oltre a quello rosso di Alexander McQueen, Kate ha indossato il cappotto verde cui ha aggiunto un collo di pelliccia, firmato Catherine Walker, sfoggiato per la prima volta in Irlanda nel marzo 2020. Costo? 3.329 euro circa, il cappotto blu scuro di Hobbs (387 euro), già visto all’inizio di quest’anno, il cappotto blu ghiaccio di Catherine Walker dal collo alto, che mise per la prima volta durante il viaggio in Norvegia nel 2018 e il cappotto verde militare di Alexander McQueen che comparve sulla scena nel 2016 (GUARDA LE FOTO)