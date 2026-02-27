Kate Middleton sensazionale con il look monocolore e coi bimbi è dolcissima

Kate Middleton ricicla il cappotto anni Ottanta di Alexander McQueen e gli stivali di Gianvito Rossi e si ferma sotto la pioggia a salutare dei bambini

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è tornata in pubblico dopo i BAFTA e ancora una volta è sensazionale con un look bordeaux monocromatico. La Principessa ha accompagnato William in Galles in occasione della festa patronale di San Davide che cade il primo di marzo. Ed è stata dolcissima con un gruppo di bambini che l’aspettava sotto la pioggia.

Kate Middleton, il cappotto anni Ottanta di Alexander McQueen

Mentre Harry e Meghan Markle sfidano Re Carlo con il loro viaggio umanitario in Giordania, Kate Middleton e William lavorano per la Corona. La coppia è apparsa nuovamente in pubblico dopo i BAFTA dove hanno fatto clamore per il glamour dell’abito di Gucci e dei gioielli antichi indossati dalla Principessa del Galles, ma anche perché era la sua prima uscita dopo l’arresto dell’ex Principe Andrea.

William e Kate sono andati in Galles, il luogo di cui detengono il titolo, per festeggiare il patrono San Davide.

La Principessa ha optato per un look monocromatico bordeaux, uno dei colori che indossa spesso quando deve presenziare ad appuntamenti istituzionali. Infatti, è una tonalità elegante, ma meno formale del blu, ed è facilmente distinguibile, senza essere esageratamente brillante come il rosso.

Getty Images

In particolare, Kate ha recuperato dal suo guardaroba il cappotto burgundy di Alexander McQueen, a doppiopetto, con tasche laterali, che presenta un dettaglio vintage, ossia le spalline strutturate anni Ottanta. Ancora una volta la moglie di William ci dà una lezione di stile, mostrandoci come si dosano linee e proporzioni nel look.

Kate ama molto gli outfit monocolore, perché li ritiene più eleganti degli abbinamenti tra cromie diverse. Così ha abbinato il suo cappotto a un paio di stivali alti, sempre bordeaux, di Gianvito Rossi, il brand italiano di calzature da lei preferito. Stivali e cappotto li aveva già indossati insieme nel 2024 quando aveva accolto lo sceicco del Qatar e sua moglie in visita di Stato a Londra, segnando il suo definitivo ritorno ai doveri di Stato dopo la malattia.

Kate Middleton, la camicia col fiocco

Altro dettaglio molto amato da Kate, che ha ripreso nel suo look in Galles, è la camicia col fiocco al collo. Un capo che ha “copiato” da sua suocera, Lady Diana. Questa volta Lady Middleton l’ha scelta bordeaux, del brand ME+EM abbinata e l’ha abbinata alla gonna midi plissettata CO da 570 sterline (652 euro circa).

Getty Images

Kate Middleton, la spilla a forma di narciso e gli orecchini da 1830 euro

Kate ha impreziosito il suo look con gli orecchini di Kiki McDonough Citrine Cushion Drop da 1.600 sterline, circa 1.830 euro e ha indossato anche il suo anello di fidanzamento.

Ma a colpire maggiormente è stata la spilla gialla sul bavero del cappotto. Si tratta di una spilla a forma di narciso che è il simbolo del Galles e viene portato proprio il giorno di San Davide.

Getty Images

Kate Middleton sotto la pioggia coi bambini

Kate e William si sono recati a Powys dove hanno visitato gli Hanging Gardens, uno spazio dedicato a promuovere la resilienza e la creatività della comunità di Llanidloes e dintorni. Il Principe e la Principessa hanno incontrato i volontari che gestiscono il centro e hanno partecipato ad alcuni dei loro workshop e attività unici, tra cui i preparativi per la festa di San Davide.

Getty Images

Purtroppo, il tempo non è stato clemente con la coppia. Infatti, si è messo a piovere e Kate si è protetta con un ombrello nero. Ma è stata felicissima di salutare un gruppo di bambini che l’aspettavano sotto la pioggia. Si è chinata e ha parlato con loro, mentre altri le hanno donato dei fiori. E poi insieme hanno fatto un laboratorio.