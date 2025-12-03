Kate Middleton in blu per il Presidente tedesco: i significati segreti del look

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno accolto il Presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, e la first lady Elke Büdenbender all’aeroporto di Heathrow a nome di Re Carlo, dando inizio alla visita di Stato. La Principessa del Galles ha scelto un elegante cappotto blu cobalto di Alexander McQueen, che aveva già indossato a Natale del 2023. Ma le sue scelte in fatto di look racchiudono alcuni significativi messaggi simbolici. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton in blu col cappotto di Natale

Kate Middleton e William hanno dunque dato il benvenuto in Inghilterra al Presidente tedesco e a sua moglie, svolgendo questo incarico per conto di Re Carlo, in quanto Principessa e Principe del Galles. È la terza volta che ricoprono questo incarico. Lo scorso luglio ad esempio lo hanno fatto per i Macron.

Per ricevere a Londra Frank-Walter Steinmeier, Kate ha scelto il colore formale per eccellenza, il blu. Anche se ha optato per una tonalità brillante. La Principessa infatti ha indossato il cappotto gioiello, creato da Sarah Burton per Alexander McQueen, la stessa stilista che ha disegnato il suo abito da sposa.

Si tratta di un capospalla strutturato con spalline definite, taschino e tasche laterali e una chiusura particolare a un bottone su un fianco. Kate ha indossato per la prima volta questo cappotto il giorno di Natale del 2023. E come allora, anche questa volta lo ha abbinato a un cappello con un particolare decoro ad arco e freccia, di una tonalità di blu più scura, firmato da Juliette Millinery.

Getty Images

Kate Middleton, il look in dettaglio

Sotto il cappotto, la Principessa indossava un abito nero di Burberry, dal collo rotondo. E lo ha abbinato a degli stivali in suede blu navy, dal tacco largo, di Gianvito Rossi, e a alla clutch in pelle scamosciata blu lago ‘Natasha’ di Emmy London. Entrambi riciclati. Mentre per proteggersi dal freddo ha utilizzato un paio di eleganti guanti, anche in questo caso blu.

Infatti, come è noto, la moglie di William predilige i look monocromatici, considerati più eleganti e più istituzionali.

Getty Images

Kate Middleton, i gioielli rivelano un importante significato

Nel rispetto della monocromia, Kate ha scelto dei gioielli con pietre blu, ossia zaffiri. A cominciare dal suo anello di fidanzamento, ereditato da Lady Diana, che indossa in tutte le occasioni più importanti della Monarchia. Per la cerimonia di accoglienza al Presidente tedesco lo ha abbinato a un paio di orecchini in zaffiro e diamanti, sempre della compianta suocera, e alla spilla Prince of Wales Feathers interamente di diamanti, senza la goccia di smeraldo.

Getty Images

Questi gioielli simboleggiano una sorta di continuità tra Diana e Kate che ha ereditato direttamente dalla madre di suo marito il titolo di Principessa del Galles, poiché Camilla non lo ha mai assunto.

Kate Middleton, il significato del colore blu

Un significato ben preciso lo ha anche il colore blu indossato da Kate. In primo luogo il suo look è perfettamente coordinato a quello sfoggiato dalla Regina Camilla per accogliere al castello di Windsor Steinmeier e la moglie.

Getty Images

Infatti, William e Kate hanno scortato i loro ospiti a Windsor dove Carlo e Camilla li attendevano per fare il tradizionale giro in carrozza. In seguito hanno pranzato al castello, per poi procedere con gli impegni della giornata. Stasera è in programma il banchetto di Stato.

