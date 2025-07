Kate Middleton riceve i Macron a Londra: giro in carrozza e look all’altezza

Kate Middleton accoglie Emmanuel e Brigitte Macron in visita di Stato a Londra. La Principessa del Galles sa come affascinare il Presidente francese

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton riceve a Londra Brigitte e Emmanuel Macron in visita di Stato in Gran Bretagna. La Principessa del Galles e suo marito William hanno ricevuto da Re Carlo il delicato incarico di accogliere la coppia presidenziale e di sfilare con lei in carrozza per le vie di Windsor.

Kate Middleton affascina Emmanuel Macron alla cerimonia di benvenuto

In attesa di vederla a Wimbledon, Kate Middleton ha ricevuto da Re Carlo un incarico molto delicato, quello di dare il benvenuto a Londra a Emmanuel e Brigitte Macron che fino al 10 luglio saranno ospiti speciali del Sovrano.

Per la prima volta, Sua Maestà ha dovuto rinunciare a Buckingham Palace, perché inagibile a causa degli importanti lavori di ristrutturazione cui è sottoposto. Perciò, ha dovuto ripiegare sul Castello di Windsor, dove ha alloggiato i Macron. Tutti gli appuntamenti formali che si terranno in questi giorni tra il Re e la coppia presidenziale avverranno all’interno dell’antico maniero. Ed è lì che William e Kate li conducono con una cerimonia in pompa magna.

Da programma, Brigitte ed Emmanuel Macron arrivano nel Regno Unito presso una base aerea a nord-ovest di Londra, sperando che non si ripeta il siparietto della sberla. Ed è lì che li attendono il Principe e la Principessa del Galles, accogliendoli con una cerimonia di benvenuto.

Poi William e Kate, insieme a Carlo e Camilla, scortano i Macron in una processione in carrozza, lungo le strade di Windsor. Qui il Re e il Presidente francese passano in rassegna la Guardia Reale, raggiungendo Camilla e Brigitte e i Principi al Castello da dove assistono alla parata militare.

È previsto che gli illustri ospiti visitino una esposizione di oggetti d’arte francesi all’interno del Castello per poi pranzare assieme.

Getty Images

Brigitte ed Emmanuel Macron, il programma dell’8 luglio con banchetto di Stato

Dopo il pranzo a Windsor, i Macron sono attesi all’Abbazia di Westminster per rendere omaggio alla Tomba del Milite Ignoto. Ma il momento più importante della giornata di oggi 8 luglio è il banchetto di Stato che è organizzato al Castello di Windsor.

Al momento non è noto se Kate Middleton vi prenderà parte. Lo scorso inverno, in occasione della visita dello sceicco del Qatar, la Principessa partecipò alla cerimonia di benvenuto, ma non alla cena di gala a Palazzo. Ma questa volta potrebbe accompagnare William.

Kate Middleton, i look per i Macron

In situazioni di questo tipo, i look di Kate sono studiati fino all’ultimo dettaglio. Il dress code di Palazzo prevede nell’outfit un richiamo al Paese ospitante. Di solito si tratta di un omaggio alla bandiera, in questo caso, la Principessa del Galles potrebbe optare per un abito blu elettrico o rosso, potrebbe utilizzare il bianco, anche se riservato generalmente in questi contesti alla Regina durante gli eventi di gala.

È altrettanto difficile che Kate indossi un vestito di qualche brand francese, perché l’abbiamo raramente sceglierne uno. Ma potrebbe coordinare il suo outfit con una borsa di Chanel, ad esempio.

Per il banchetto di Stato ci aspettiamo che indossi un abito di Catherine Walker o di Jenny Packham o di Alexander McQueen.