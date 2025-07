Kate Middleton a Wimbledon, anche lei ha osato rompere il protocollo

Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton è la patrona di Wimbledon e come tale dovrebbe d’esempio per tutti su come ci si deve comportare e vestire durante il torneo di tennis. È lei l’immagine pubblica della manifestazione e non può permettersi di contravvenire alle regole. Eppure anche lei almeno una volta ha rotto il protocollo e ha osato presentarsi nel royal box con un accessorio sconveniente.

Kate Middleton, patrona di Wimbledon

Kate Middleton è diventata patrona di Wimbledon nel 2016, entrando ufficialmente in servizio in questo ruolo nel 2017. La Principessa del Galles ha ereditato questo incarico dalla Regina Elisabetta che lo detenne per 64 anni. Sulla soglia dei novant’anni la Sovrana decise di cedere il ruolo alla moglie di suo nipote William che un giorno sarebbe diventata Regina consorte.

Kate ottenne questo privilegio non solo in quanto consorte di William, ma per le sue competenze sul tennis che tra l’altro pratica da quando era bambina. Dunque, era la persona giusta per succedere a Elisabetta II.

Il ruolo di patrona di Wimbledon comporta diversi impegni di rappresentanza, come gli incontri coi tennisti che partecipano al torneo e la premiazione dei vincitori. Anche se spesso questo incarico è stato svolto dalla Duchessa del Kent.

Kate è una presenza fissa a Wimbledon da quando è sposata con William, ossia dal 2011. Non si è mai persa un’edizione. Nemmeno lo scorso anno, quando era in cura contro il cancro, premiando il vincitore dell’edizione 2024.

Kate Middleton, il look che ha infranto il dress code

Ogni anno Kate ha sfoggiato look iconici che hanno fatto tendenza, quasi più di quelli indossati da Lady Diana quando andava a Wimbledon come Principessa del Galles.

Ma anche Lady Middleton commise un errore. O meglio infranse il protocollo, sedendosi nel royal box con un accessorio proibito a Wimbledon.

Infatti, gli ospiti invitati a sedersi nel royal box del Centre Court devono rispettare delle regole piuttosto rigide in fatto di abbigliamento e queste valgono anche per la patrona.

Le linee guida specificano: “L’abbigliamento è elegante: giacca e cravatta, ecc. Alle donne è chiesto di non indossare cappelli, poiché tendono a oscurare la visuale di chi è seduto dietro di loro.” Eppure nel 2022 Kate sfidò il dress code, presentandosi al torneo indossando un abito giallo sole, firmato Roksanda, abbinato a un cappello di paglia a tesa larga di LK Bennett.

La Principessa del Galles dunque osò indossare un cappello e anche piuttosto ingombrante, contravvenendo in modo evidente alla regola più importante di tutte, perché ha a che fare con il rispetto nei confronti degli altri spettatori.

Kate allora fu perdonata per questo sgarro, ma solo perché le temperature erano talmente elevate che era impossibile resistere sotto il sole cocente a guardare la partita. D’altro canto, non va dimenticato che quando Meghan Markle si presentò con un cappello tipo Borsalino, quindi molto meno ampio di quello di Lady Middleton, fu criticata aspramente.

Kate Middleton, Beatrice di York è la prima Principessa a Wimbledon 2025

In attesa di vedere Lady Middleton a Wimbledon, il primo membro della Famiglia Reale a sedersi nel royal box quest’anno è stata Beatrice di York, accompagnata da sua madre Sarah Ferguson.

La Principessa ha fatto la sua apparizione nel primo giorno, il 30 giugno, indossando un abito in popeline a righe da 445 sterline firmato Sandro Paris, rispettando perfettamente il dress code.