Grande Fratello Vip, anticipazioni 28 aprile: Alvin entra nella Casa

Al centro della nuova puntata del GF Vip Antonella Elia, Valeria Manzini e Francesca Manzini. E a sorpresa nella Casa più spiata d'Italia entra Alvin

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Ufficio Stampa Mediaset Alvin con Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip 2026 si prepara a vivere una delle puntate più incandescenti di questa edizione, in onda martedì 28 aprile in prima serata su Canale 5. Il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio, promette tensioni e confronti destinati a lasciare il segno.

Al centro delle discussioni l’ingresso di Valeria Marini. Il suo arrivo ha riacceso vecchie rivalità e, soprattutto, ha riportato al centro della scena il rapporto esplosivo con Antonella Elia.

Dopo giorni di frecciate, accuse e tensioni mai sopite, il pubblico assisterà al faccia a faccia decisivo tra due protagoniste che da anni si rincorrono tra televisioni, polemiche e rivalità storiche. Una resa dei conti che promette scintille e che potrebbe cambiare definitivamente gli assetti interni del gioco.

Sicuramente sarà menzionato anche il recente malore della prima donna del Bagaglino: a poche ore dal suo rientro nel bunker di Cinecittà Valeria ha infatti dovuto fare i conti con un forte mal di stomaco.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni di martedì 28 aprile

Ma se Valeria Marini agita le acque, il vero mistero che infiamma la Casa riguarda Francesca Manzini. Le sue dichiarazioni contraddittorie sulla propria situazione sentimentale hanno acceso dubbi e sospetti tra gli inquilini.

Single oppure no? E soprattutto, chi sarebbe l’uomo misterioso a cui sembra pensare continuamente? Domande che hanno alimentato il sospetto generale, fino ad arrivare all’accusa diretta di Alessandra Mussolini, convinta che Francesca stia costruendo una narrazione ad arte per attirare l’attenzione.

Il confronto di questa sera potrebbe chiarire tutto, ma nel frattempo la tensione si sposta anche su un altro fronte: quello della leadership femminile. Il ritorno di Paola Caruso dall’esilio nel monolocale ha riportato in vita vecchie alleanze e antiche ostilità.

Da una parte Paola e Alessandra Mussolini, dall’altra Antonella Elia e Adriana Volpe. Quattro donne forti, quattro personalità ingombranti e un solo ruolo da conquistare: quello della vera leader della Casa.

A complicare ulteriormente il clima arriva anche il cosiddetto “ballo della discordia”, una coreografia tutta al femminile che, invece di unire, fa emergere antipatie mai risolte. Francesca Manzini veste i panni della coreografa incompresa, Valeria Marini quelli della diva assoluta, mentre Alessandra Mussolini e Antonella Elia si trasformano in giudici severissime.

Alvin entra al Grande Fratello Vip dell’amica Ilary Blasi

Tra tensioni e alleanze fragili, ci sarà spazio anche per una sorpresa destinata a cambiare l’umore degli inquilini. A varcare la porta rossa sarà infatti Alvin, amico di vecchia data e collega di Ilary Blasi.

Il suo ingresso servirà ad aiutare i concorrenti in una prova speciale “all’ultima nota”, una sfida che promette leggerezza ma anche nuove dinamiche di gruppo. Sicuramente anche un modo per promuovere la nuova avventura televisiva di Alvin: Tim Battiti Live Spring, al via su Canale 5 il 29 aprile. Un momento di respiro, almeno apparente, per i gieffini prima del verdetto più atteso della serata.

Perché il televoto incombe e questa volta l’eliminazione sarà definitiva. A rischio ci sono Marco Berry, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Paola Caruso.

Uno di loro dovrà abbandonare per sempre il reality, lasciando la corsa verso la finale prevista per il prossimo 19 maggio. E in una Casa dove ogni equilibrio è ormai saltato, anche un’uscita può diventare l’inizio di una nuova guerra.