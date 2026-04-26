Francesca Manzini ha un fidanzato, scoppia il caos al Grande Fratello Vip

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Francesca Manzini

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Quando ormai sembrava che tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, la comica ha sorpreso tutti con una confessione destinata a cambiare gli equilibri della Casa: “Sono fidanzata”.

La rivelazione è arrivata durante una cena con gli altri concorrenti, a poche settimane dalla finale del reality show condotto da Ilary Blasi. Francesca ha spiegato di aver scelto il silenzio fino a quel momento per proteggere la persona che frequenta fuori dal programma, evitando di esporla mediaticamente. Ma il prolungamento del GF Vip 2026 e il peso del segreto l’avrebbero spinta a parlare.

“Non volevo prendere in giro nessuno”, ha detto ai coinquilini, cercando di chiarire una situazione che, però, ha immediatamente generato tensioni e sospetti. L’imitatrice ha raccontato di essersi allontanata da questo uomo, ma di continuare a sentirla e di provare ancora sentimenti forti.

Una confessione che ha lasciato senza parole soprattutto Todaro che, durante la permanenza nella Casa, aveva assistito ai suoi sfoghi, alle sue lacrime e ai racconti di una donna che si sentiva poco amata e poco compresa.

Francesca Manzini ha un fidanzato, la reazione degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip

La risposta di Raimondo Todaro alla confessione di Francesca Manzini non si è fatta di certo attendere. Il ballerino ha reagito con evidente delusione: “Ma ho capito bene? Tu sei fidanzata?”, ha chiesto, manifestando il disagio per una verità arrivata troppo tardi.

Più che la presenza di un uomo fuori, a ferirlo sarebbe stato il sentirsi escluso da una confidenza che riteneva avrebbe meritato prima degli altri. Il rapporto costruito con Francesca all’interno della Casa del Grande Fratello Vip sembrava infatti più profondo di quello con molti altri concorrenti.

Anche Alessandra Mussolini ha attaccato duramente la concorrente, accusandola apertamente di aver raccontato “una marea di fregnacce”. Per lei, Francesca avrebbe costruito per settimane una narrazione falsa, trascinando tutti dentro un racconto emotivo che ora apparirebbe poco credibile.

“Ha preso in giro tutti”, ha ribadito più volte, trovando l’appoggio di altre concorrenti come Paola Caruso e Lucia Ilardo, convinte che dietro il comportamento della Manzini ci siano troppe contraddizioni.

Le critiche non si sono fermate lì. Anche Antonella Elia ha contestato apertamente chi, come Renato Biancardi, ha scelto di continuare a sostenerla, accusandolo di essere troppo indulgente dopo quanto accaduto.

Chi è il misterioso fidanzato di Francesca Manzini

Travolta dalle polemiche, Francesca Manzini è crollata emotivamente. Dopo il confronto con Raimondo Todaro e le accuse ricevute, si è lasciata andare a un lungo sfogo tra lacrime e preoccupazioni.

“Io sto male. Mi manca, non so niente, non so cosa saremo e se saremo qualcosa quando uscirò di qui”, ha spiegato, mostrando tutta la fragilità di una situazione che teme possa aver compromesso sia il rapporto con Raimondo sia quello con il compagno rimasto fuori.

Dopo il confronto, la 36enne si è isolata in camera, cercando di sottrarsi al giudizio degli altri concorrenti e alla pressione crescente.

Nel frattempo, anche fuori dalla Casa il gossip si è acceso. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, il misterioso compagno potrebbe essere Matteo Angioli, professionista vicino al Partito Radicale e segretario generale del Comitato Globale per lo Stato di Diritto “Marco Pannella”.

Classe 1979, nato e cresciuto a Pistoia, è laureato in Scienze Politiche. Poco più che ventenne ha vissuto in Nuova Zelanda per migliorare il suo inglese. Ha iniziato a partecipare alle attività del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito (PRNTT) nel 1995, quando i Radicali hanno raccolto firme per indire 20 referendum nazionali. Ha incontrato per la prima volta Marco Pannella nel 1994 a Roma e sono stati grandi amici fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2016.

Nessuna conferma ufficiale, almeno per ora. Pare però che la relazione tra Francesca Manzini e Matteo Angioli sia sbocciata circa due anni fa, dopo la rottura tra la gieffina e Marco Scimia, il sosia italiano di Johnny Depp.