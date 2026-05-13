GF Vip, Francesca Manzini crolla dopo la puntata: “Mi attaccano tutti”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Francesca Manzini crolla dopo la puntata del Grande Fratello Vip, colpita dagli attacchi e dalle critiche ricevute nel corso della diretta con Ilary Blasi.

Tutti contro Francesca Manzini al GF Vip

Negli ultimi giorni l’imitatrice era finita al centro delle polemiche a causa del suo comportamento. Tutto era nato da un bacio a stampo che Raul Dumitras aveva dato per scherzo a Francesca Manzini. La comica era apparsa da subito spaventata per la reazione del suo misterioso compagno, fuori dalla casa del GF Vip, e aveva accusato Raul di averla colta di sorpresa.

Le sue parole avevano scatenato la rabbia di Alessandra Mussolini che l’aveva accusata di seguire un copione ben preciso e di essere teatrale in tutto.

“Ci stai attaccando da ieri, non ce la facciamo più – aveva tuonato l’ex politica -. Ci hai rotto i cog***. Stai attaccando da ieri con le tue follie, le tue bugie, il tuo copione. È tutto falso. Hai rotto il ca***. Non è vero niente. Hai un copione perché devi fare la clip per martedì e noi ci siamo stancati. Devi rompere le pa**e a tutti. Sei una bugiardona. Andiamo in confessionale, prendetevela e portatela dentro”.

In puntata la situazione non è migliorata e Francesca si è trovata sotto i riflettori, accusata di voler attirare su di sè l’attenzione, screditando gli altri concorrenti.

Francesca Manzini si sfoga con Raimondo Todaro

Al termine della diretta con Ilary Blasi, la comica si è sfogata con Raimondo Todaro. “Sono molto dispiaciuta e demoralizzata – ha raccontato Francesca, affermando di essersi sentita ferita dalle parole degli altri inquilini -. È fastidioso e non me lo merito per niente”.

La Manzini ha poi spiegato che vorrebbe sentirsi libera di esprimere i suoi sentimenti senza che tutto venga trasformato in una polemica. “Se qualcosa mi fa male o mi dispiace ho tutto il diritto di esprimere il mio dispiacere e il mio disappunto – ha rivelato -. Io so che sono stata umana, educata, buona, sincera, vera”.

“Sono demoralizzata, mi attaccano tutti come se non ci fosse un domani – ha aggiunto -. Sono falsa, sono eccessiva, sono costruita, voglio fare le cose per farli diventare virali. I miei pensieri sono sempre discutibili, quelli degli altri vanno tutti bene! Io sono buona, dolce, sensibile, permalosa, orgogliosa… Mi sono dovuta sentire che strumentalizzo la tua vita”.

Da parte sua Raimondo Todaro ha deciso di dare qualche consiglio all’amica. “Sei contorta, perché fai una cosa poi te ne penti perché hai paura quando invece volevi farla – ha detto parlando del compagno di Francesca Manzini fuori dal GF Vip -. Se la persona che hai fuori è innamorata e ci tiene a te, ti vuole a prescindere”.

Infine il ballerino ha consigliato all’amica di godersi in serenità gli ultimi giorni nel reality, affrontando tutto con leggerezza ed evitando di creare polemiche. “Sono gli ultimi sei giorni, devi viverteli con un po’ di leggerezza – ha aggiunto -. Devi farti scivolare le cose addosso”.

Dopo Antonella Elia e Alessandra Mussolini, il pubblico ha scelto come terzo finalista Lucia Ilardo. La fine del reality si avvicina e presto scopriremo chi trionferà.