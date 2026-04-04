Grande Fratello Vip, le pagelle della sesta puntata: il sangue freddo di Ilary (8), tutti contro la Manzini (4)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

Scontri, liti in diretta e crisi di pianto: al Grande Fratello Vip il caos è imperante e anche questa diretta attacchi e discussioni non sono mancate. Nella casa ormai è un tutto contro tutti e dopo Ibiza Altea, nel mirino dei concorrenti è finita Francesca Manzini.

Tutti contro Francesca Manzini. Voto: 4

È un vero e proprio processo quello messo in piedi contro Francesca Manzini nella sesta puntata del Grande Fratello Vip. La puntata si apre con le accuse rivolte all’imitatrice, ma soprattutto con i video che raccontano le sue lacrime e lo sfogo legato alla lontananza da Raimondo Todaro.

Ad attaccare l’imitatrice Paola Caruso e Alessandra Mussolini. “Mi sono arrabbiata perché non siamo delle bestie. Quando abbiamo visto Francesca che stava così male, siamo andati tutti a turno a parlare con lei – le parole di Paola -. Lei ha continuato a dire che lei aveva tanta umanità, come se noi fossimo bestie. È tutto troppo esasperato. La vera Francesca non c’è. Se voleva fare beneficenza, andava alla Caritas. Siamo obbligati alla convivenza, la tua libertà finisce dove inizia la mia e tu rendi l’atmosfera pesante. A 36 anni devi capire che siamo tutti indisposti verso il tuo comportamento. Il cambiamento è segno di maturità”.

Durissima anche la Mussolini: “Lei vuole mettere pace, ma noi vogliamo discutere, vogliamo parlare, sfogarci – ha raccontato -. Ha ’sto pathos di Raimondo… fatelo uscire dal monolocale. Quando Ibiza ha chiamato lui “Rai”, lei è impazzita”.

La conduttrice ha provato a difendersi, ma quando Paola Caruso ha pronunciato un commento, accusandola di essere falsa, Francesca Manzini ha perso la testa. “Mi hanno detto che per vincere si venderebbe pure la madre”, ha commentato Paola.

“Non si tocca la madre di nessuno, tanto meno la mia che so quello che passa. Questa è una cattiveria unica, che non mi aspetto da una madre – ha urlato Francesca, in un’altra stanza con Raimondo, fra lacrime e disperazione -. Tu non mi devi rivolgere più la parola, vergognati”.

Una scena ad alta tensione e un momento piuttosto duro frutto, probabilmente, di una pressione psicologica eccessiva. Il tutti contro uno sembra ormai diventato un modus operandi dei concorrenti della casa del GF Vip. Un gioco al massacro che piace poco.

Il processo infinito a Ibiza Altea. Voto: 3

Ma l’accanimento non è solo nei confronti di Francesca Manzini, nel mirino delle donne della casa del GF Vip finisce, per l’ennesima volta, anche Ibiza Altea. Le scuse della concorrente non sono servite a nulla, così come la difesa degli uomini della casa, stanchi dei continui attacchi nei confronti della modella.

Tornata nel salotto dagli altri concorrenti dopo giorni di isolamento, Ibiza è stata nuovamente attaccata. “Con Antonella mi aspettavo più margine di confronto – ha spiegato -. Mi è dispiaciuto che tu continui ad attaccarmi quando tu avevi una difficoltà qui dentro all’inizio. Io mi sono presa le mie colpe”. Ma la Elia ha replicato prontamente: “Qui sono tutte sante”.

Implacabile anche il giudizio di Alessandra Mussolini: “La cosa più grave è che non si sia scusata in modo convinto con Blu”, ha affermato. Mentre Blu ha ribadito: “Chiediamo scusa però sottovoce mi ha detto: Rimango della mia idea. Hai idea di quello che dici? Sei gelosa. Mi hai tradito come donna e come persona qua dentro”.

La dolcezza di Raul Dumitras. Voto: 7

In mezzo a tanta tensione e a scontri accesi, spicca la dolcezza di Raul Dumitras, in lacrime nel raccontare il legame con il padre.

“Posso dire che non mi è mai mancato niente – ha spiegato fra le lacrime a Ilary Blasi -. Mio papà ha una storia incredibile, è cresciuto in una famiglia con altri undici fratelli, in un altro Paese. E sicuramente è stata un’infanzia complicata”.

Poi l’abbraccio con papà Timoteo. “Perdonami se mi è mancato qualche abbraccio, qualche parola buona, però oggi sono il papà più orgoglioso e cercherò sempre di non farvi mancare nulla”, ha detto il papà a Raul in un incontro emozionante e commovente.

“Lo ringrazio per essere qui – ha detto il concorrente -, è una sorpresa che mi serviva tanto perché non parlo molto dei problemi, sono sempre convinto di riuscire a superarli da solo. Con me non dovrà mai scusarsi perché ai miei occhi è una figura incredibilmente fantastica e lo ringrazio per aver creduto in me”.

Il sangue freddo di Ilary Blasi. Voto:8

In questo caos Ilary Blasi si è dimostrata un’ottima conduttrice, capace di tenere il polso della situazione, ma anche di placare gli animi. Un’esercizio tutt’altro che semplice vista la distanza. Dallo studio e in diretta, la Blasi ha prima calmato Francesca Manzini, in preda ad una crisi di pianto dopo le parole di Paola Caruso.

“Ilary, apri la porta!”, ha gridato la concorrente, pronta ad affrontare la Caruso, ma la Blasi ha rifiutato. Prima l’ha invitata a bere un bicchiere d’acqua, poi ha chiesto l’aiuto di Raimondo Todaro, placando gli animi.

Anche durante le nomination, quando Antonella Elia e Paola Caruso sono arrivate allo scontro, Ilary ha mantenuto la calma e ha riportato ordine fra i concorrenti.

Antonella Elia è la voce fuori dal coro. Voto: 8

Antonella Elia si dimostra, anche in questa puntata del GF Vip, una donna libera e una voce fuori dal coro. Quando tutti si accaniscono contro Francesca Manzini è lei l’unica ad opporsi al branco e a difendere l’imitatrice, infastidita dal comportamento degli altri concorrenti.

Si guadagna così una serie di nomination, ma soprattutto litiga in diretta prima con Paola Caruso (con cui lo scontro si fa piuttosto acceso) poi con Alessandra Mussolini.