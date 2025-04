Fonte: IPA Veronica Gentili, conduttrice de L'Isola dei Famosi 2025

Ibiza Altea è una ben nota modella che sta per ritrovarsi di colpo sotto svariati riflettori in Italia. È stata infatti scelta per prendere parte a L’Isola dei Famosi 2025 e non solo. Considerando come avrà tanto spazio nel corso dei prossimi mesi, è bene scoprire qualche dettaglio in più sul suo conto.

Chi è Ibiza Altea

Elvissa Ibiza Altea è una modella italoamericana, nata ad Atlanta, in Georgia, nel 1999. Gli Stati Uniti sono però un lontano ricordo, dal momento che oggi vive a Milano, dove cresce suo figlio di 5 anni, Angel Gabriel.

Il piccolo è nato dalla relazione con Davide Pilotto, tragicamente deceduto nel 2020 in seguito a un incidente stradale. Al tempo suo figlio aveva appena 6 mesi. Una storia complessa, quella di Ibiza Altea, che è passata dagli USA a Vicenza, dove si è diplomata presso l’Istituto Aeronautico San Filippo Neri.

Studi che però non hanno nulla a che fare con quello che poi è divenuto il suo lavoro. Ha infatti deciso di intraprendere una carriera nel mondo della moda, che le ha poi aperto le porte dello spettacolo attraverso L’Isola dei Famosi e non solo.

Su Instagram vanta poco più di 7mila follower ma il numero è di certo destinato ad aumentare con la partecipazione al ben noto reality Mediaset. Numerosi i post, tramite i quali condivide sprazzi del suo lavoro, momenti privati e viaggi.

Il legame con la Sardegna

Del suo privato sappiamo inoltre che porta la Sardegna nel cuore. È infatti figlia dell’ex deputato nuorese Angelo Altea, per anni giornalista dell’Unione Sarda. Proprio quest’ultimo ha spiegato:

“Appena ne ha modo, viene in Sardegna. Le festività tenta sempre di trascorrerle da noi. (…) Non sono un appassionato di reality ma sono molto felice per mia figlia. La trasmissione condotta da Veronica Gentili, con opinionista Simona Ventura, può essere un bel trampolino di lancio per la carriera di Ibiza”.

Isola dei Famosi e Too Hot To Handle Italia

Uno strano caso, quello che ha coinvolto l’italoamericana Ibiza Altea. La modella si è infatti ritrovata a prendere parte a due reality nello stesso momento. Com’è possibile? Ovviamente uno dei due va in onda in versione registrata.

Parliamo di Too Hot To Handle Italia, che propone Netflix e che vanta un pubblico molto curioso, che però dovrà attendere. Non poteva immaginare che la programmazione della piattaforma streaming si sarebbe ritrovata a scontrarsi con quella di Mediaset.

Il 7 maggio, infatti, avrà inizio su Canale 5 L’Isola dei Famosi. Ibiza Altea sarà in Honduras, dove dovrà lottare per sopravvivere e non essere eliminata. Il suo corpo cambierà di certo, il che rappresenta una dura sfida per chi lo sfrutta come strumento lavorativo in termini estetici.

Al tempo stesso, però, era previsto che dal 9 maggio andasse in onda Too Hot To Handle su Netflix, che ha dovuto però cancellare lo show, almeno per ora. La piattaforma ha deciso di non proporre il titolo insieme con il reality, magari anche per sfruttare la popolarità guadagnata da Ibiza per generare curiosità e attirare nuovo pubblico.