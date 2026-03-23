GF Vip, bestemmie e insulti: Ibiza Altea e Dario Cassini rischiano l’esclusione

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Nuova bufera sul Grande Fratello Vip dove due concorrenti rischiano la squalifica. Si tratta di Ibiza Altea e Dario Cassini che avrebbero infranto il regolamento e ora potrebbero essere sanzionati o esclusi dal reality.

La presunta bestemmia di Ibiza Altea al GF Vip

La prima persona finita nel mirino è Ibiza Altea. Da ore ormai circolano sui social alcuni video che mostrerebbero la concorrente del GF Vip bestemmiare. Nelle clip la modella si aggira nella stanza fra i letti, al buio, sino a quando non urta qualcosa e si lascia sfuggire un’espressione che sembra proprio una bestemmia.

Il pubblico, come spesso accade, si è diviso. C’è chi è convinto che Ibiza abbia bestemmiato e meriti per questo la squalifica e chi invece pensa che la concorrente non abbia detto nulla di male. Per ora la redazione del Grande Fratello Vip non si è ancora pronunciata e con molta probabilità scopriremo cosa accadrà solamente nel corso della terza puntata dello show presentata da Ilary Blasi.

Non sarebbe la prima volta che un concorrente del Grande Fratello viene squalificato a causa di una bestemmia. Pensiamo ad esempio a Marco Predolin e Denis Dosio, cacciati dalla Casa dopo aver bestemmiato, ma anche a Riccardo Fogli, costretto a uscire dalla porta rossa poco dopo il suo ingresso.

Nelle scorse ore Ibiza Altea si era lasciata andare, raccontando il suo passato doloroso, segnato dalla morte del suo fidanzato e padre del figlio Angel Gabriel. Un lutto che la modella ha raccontato di aver affrontato quando il bambino aveva solamente 6 mesi e a soli 21 anni.

I due si erano lasciati quando lei aveva scoperto di essere incinta, per poi tornare insieme negli ultimi mesi della gravidanza. “Quando l’ha saputo, per lui era presto, è andato sotto shock, ma io ero decisa e lo volevo tenere – aveva rivelato a Lucia Ilardo -. L’ho detto subito ai miei genitori e mi hanno supportata. Ho continuato per la mia strada. Lui è morto quando mio figlio aveva 6 mesi in un incidente in macchina dopo la discoteca. Quando hai una creatura così bella e pura, sono due le scelte: o vivi il dolore e ti butti giù o vai avanti. Io e mio figlio ci siamo autocurati, è il mio mini me”.

Dario Cassini e le frasi omofobe

Ma Ibiza Altea non è l’unica ad essere stata travolta dalle polemiche. Si parla anche di una possibile squalifica di Dario Cassini dopo alcune frasi piuttosto spiacevoli che non sono piaciute al pubblico. Il primo episodio è accaduto mentre il comico stava scherzando con Antonella Elia. “Se lo rovesci posso abusare di te?”, ha scherzato Cassini, ma la battuta è stata aspramente criticata dai telespettatori, infastiditi dalle sue parole.

Poco dopo Dario Cassini è stato protagonista di un altro scivolone di fronte alle telecamere quando, rivolgendosi a Renato Biancardi, ha usato degli insulti omofobi. Il comico, dopo essersi conto di aver esagerato e forse consapevole di rischiare la squalifica, ha tentato di ridimensionare. “Volevo dire riccone. Ho detto riccone”, ha ripetuto più volte, ma ormai il danno era fatto.