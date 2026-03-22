Grande Fratello Vip, Dario Cassini fuori controllo. Chiesta la squalifica

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

Sono trascorsi pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 2026, gli ascolti faticano a decollare e il reality di Ilary Blasi è già alle prese con il primo caso destinato a far discutere. Al centro della polemica c’è Dario Cassini, finito nel mirino del pubblico e dei social network per una serie di frasi pronunciate all’interno della Casa e ritenute da molti inappropriate.

Grande Fratello Vip 2026, chiesta la squalifica per Dario Cassini

Il primo controverso episodio che vede protagonista Dario Cassini al GF Vip risale a un momento conviviale in cucina insieme ad Antonella Elia. Durante uno scambio che nelle intenzioni sembrava voler essere ironico, il comico ha rivolto alla soubrette una battuta a sfondo sessuale.

“Se lo rovesci posso abusare di te?”, ha detto suscitando reazioni immediate. In molti, tra gli spettatori, hanno giudicato l’uscita fuori luogo, evidenziando come il confine tra ironia e offensività sia stato ampiamente superato.

La situazione si è ulteriormente aggravata nelle ore successive, quando Cassini, conversando con Renato Biancardi, ha pronunciato un’espressione considerata omofoba. Subito dopo essersi reso conto della portata delle parole, il concorrente ha tentato di correggersi sostenendo di aver utilizzato un termine diverso – “Ho detto riccone” -, ma la giustificazione non ha convinto il pubblico.

Le immagini e l’audio, rapidamente diffusi online, sembrerebbero infatti lasciare pochi margini di interpretazione. La doppia sequenza di episodi ha innescato una reazione immediata sui social, in particolare sulla piattaforma X, dove il caso è diventato in poche ore uno dei temi più discussi legati al programma condotto da Ilary Blasi.

Endemol Shine of Italy

Numerosi utenti hanno espresso indignazione, chiedendo un intervento deciso da parte della produzione. Tra i commenti più ricorrenti, si leggono inviti a provvedimenti disciplinari fino all’ipotesi di una squalifica, ritenuta da alcuni inevitabile.

Il caso pone nuovamente al centro dell’attenzione il tema dei limiti del linguaggio in televisione, soprattutto in un contesto come quello di un reality show seguito da un pubblico ampio e trasversale. Se da un lato il format si fonda anche sulla spontaneità dei concorrenti, dall’altro resta aperta la questione della responsabilità individuale e del ruolo della produzione nel gestire situazioni potenzialmente offensive.

Al momento non è chiaro quale sarà la linea adottata dagli autori e dalla conduzione. È possibile che la vicenda venga affrontata nella prossima puntata in diretta, trasformando il caso in un momento di confronto interno al programma. In alternativa, la produzione potrebbe scegliere una gestione più discreta, limitandosi a eventuali richiami fuori onda.

Endemol Shine of Italy

Grande Fratello Vip 2026, debutto sottotono per Ilary Blasi

Nonostante il ritorno della vulcanica Ilary Blasi, la nuova edizione del Grande Fratello Vip non ha avuto un buon riscontro. Gli ascolti delle prime due puntate sono stati decisamente tiepidi. C’è chi ha prontamente parlato di chiusura anticipata ma l’idea non sarebbe nei piani di Mediaset.

Durante un incontro con la stampa l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha invitato tutti ad attendere: “Diamogli tempo: è troppo presto per dare un verdetto. Con Endemol abbiamo deciso di farlo perché pensiamo che il Grande Fratello sia uno di quei prodotti così centrali nella storia della tv moderna che debba continuare ad andare avanti. Un ingrediente come il Grande Fratello nella televisione di oggi ci sta”.