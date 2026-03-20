GF VIP, scatta il primo bacio (improvviso) fra due concorrenti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Occhi puntati sul Grande Fratello Vip dove, assolutamente a sorpresa, è arrivato il primo bacio fra due concorrenti. Un evento sorprendente, non solo per la velocità, ma anche per l’identità dei protagonisti di questo momento romantico. A scambiarsi un bacio appassionato infatti sono stati Antonella Elia e Dario Cassini.

Il bacio fra Dario Cassini e Antonella Elia al GF Vip

Il bacio inaspettato fra Dario Cassini e Antonella Elia è avvenuto in giardino durante un gioco molto particolare. La showgirl infatti si è esibita, riproducendo una scena epica di Harry ti presento Sally, celebre film con Billy Crystal e Meg Ryan. Di fronte agli altri inquilini infatti Antonella ha riprodotto il ciak cult del ristorante.

Al termine della sua performance però, dopo aver perso una scommessa, è stata baciata da Dario Cassini. I due, a sorpresa, si sono scambiati un bacio appassionato che ha già acceso le illazioni riguardo una possibile laison.

Dario Cassini e Antonella Elia, cosa sta succedendo?

Di certo nei prossimi giorni la situazione si evolverà e scopriremo se c’è davvero un certo feeling fra Antonella Elia e Dario Cassini. Il comico è sempre stato particolarmente attento a proteggere la sua vita sentimentale di cui sappiamo davvero poco, l’unica certezza è che ha un figlio: Raffaele.

La vita privata di Antonella Elia invece è stata segnata da una lunga storia d’amore con Pietro Delle Piane. I due avevano annunciato le nozze che, di fatto, non si sono mai concretizzate. Poco prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, Antonella Elia, ospite di Verissimo, aveva svelato che la relazione con l’attore aveva iniziato a vacillare proprio durante i preparativi delle nozze.

“Improvvisamente questo matrimonio è diventato un fardello – aveva spiegato a Silvia Toffanin -, anche perché era molto pubblico, molto spettacolare. Eravamo molto personaggi dello spettacolo. Regalavamo tutta la nostra privacy e la nostra intimità e questo matrimonio sembrava dover diventare un business. C’è chi ti dà il vestito, chi ti dà la location, le foto, i giornali”.

La showgirl aveva poi parlato di un legame tutt’altro che sano. “Era una relazione fatta di tensione e di alti e di bassi – aveva confidato -. Lo cacciavo di casa ogni tre giorni, cosa che mi rinfacciava sempre perché secondo lui quando si litiga bisogna dormire sotto lo stesso tetto. Secondo me quando si litiga è meglio che ognuno vada a casa sua”.

“Questi alti e bassi, secondo me, sono tossici e creano una dipendenza affettiva – aveva aggiunto parlando dell’ex -. Pietro aveva il problema di essere geloso e possessivo. Voleva tenermi soggiogata: tipo il maschio alfa e la femmina che fa quello che dice lui. Purtroppo io sono la femmina alfa”.

Non è escluso che, proprio durante la sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi, Pietro Delle Piane possa entrare nella Casa di Cinecittà per incontrare l’ex compagna e, forse, chiarire la situazione. Il bacio con Dario Cassini potrebbe creare nuovi motivi di discussione e riaccendere l’attenzione intorno al legame fra l’attore e la showgirl.